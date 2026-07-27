Sıla Gençoğlu'ndan Test Sonucu Sonrası İlk Açıklama: "Alnım Ak, Başım Dik"
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Ünlülere yönelik yürütülen soruşturmada test sonuçlarının ortaya çıkmasının ardından gözler Sıla Gençoğlu'na çevrildi. Adli tıp raporunun temiz çıkmasının ardından sessizliğini bozan ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hem kendisine destek olanlara teşekkür etti hem de 'Alnım ak, başım dik.' sözleriyle dikkat çekti. Paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen yasaklı madde soruşturması aylardır magazin ve gündem dünyasının en çok konuşulan başlıklarından biri olmaya devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Test sonucunun temiz çıktığının ortaya çıkmasının ardından Sıla Gençoğlu'ndan beklenen açıklama çok gecikmedi.
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın