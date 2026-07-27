article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Sıla Gençoğlu'ndan Test Sonucu Sonrası İlk Açıklama: "Alnım Ak, Başım Dik"

Sıla Gençoğlu'ndan Test Sonucu Sonrası İlk Açıklama: "Alnım Ak, Başım Dik"

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
27.07.2026 - 20:40
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Ünlülere yönelik yürütülen soruşturmada test sonuçlarının ortaya çıkmasının ardından gözler Sıla Gençoğlu'na çevrildi. Adli tıp raporunun temiz çıkmasının ardından sessizliğini bozan ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hem kendisine destek olanlara teşekkür etti hem de 'Alnım ak, başım dik.' sözleriyle dikkat çekti. Paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen yasaklı madde soruşturması aylardır magazin ve gündem dünyasının en çok konuşulan başlıklarından biri olmaya devam ediyor.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen yasaklı madde soruşturması aylardır magazin ve gündem dünyasının en çok konuşulan başlıklarından biri olmaya devam ediyor.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin geçtiğimiz haftalarda düzenlediği operasyon kapsamında aralarında sanatçı, fenomen, oyuncu ve işletmecilerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmış, şüphelilerden alınan biyolojik örnekler Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.

Soruşturma kapsamında yürütülen adli sürecin ardından 4 kişi tutuklanırken, çok sayıda şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. O günden bu yana kamuoyunun gözü kulağı, alınan örnekler üzerinde yapılan toksikolojik incelemelerin sonucundaydı.

Beklenen gelişme ise geçtiğimiz saatlerde yaşandı. Gazeteci Burak Doğan'ın özel haberine göre dosyaya giren toksikolojik analiz raporları netleşti. Haberde yer alan bilgilere göre, tutuklu bulunan isimlerden bazılarının analizlerinde yasaklı madde kullanımına ilişkin bulgulara rastlanırken, soruşturmada adı geçen bazı ünlü isimlerin test sonuçlarının ise temiz çıktığı öğrenildi. Raporda en dikkat çeken isimlerden biri, kamuoyunda büyük merak uyandıran Sıla Gençoğluoldu. Ünlü şarkıcının analizlerinde herhangi bir yasaklı madde bulgusuna rastlanmadığı belirtilirken, İlyas Yalçıntaş ve Ayşenur Balcı başta olmak üzere bazı isimlere ilişkin raporlarda ise farklı bulguların yer aldığı aktarıldı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Test sonucunun temiz çıktığının ortaya çıkmasının ardından Sıla Gençoğlu'ndan beklenen açıklama çok gecikmedi.

Test sonucunun temiz çıktığının ortaya çıkmasının ardından Sıla Gençoğlu'ndan beklenen açıklama çok gecikmedi.

Sıla Gençoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı uzun paylaşımla hem günlerdir devam eden sürece ilişkin ilk kez konuştu hem de bu süreç boyunca kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Meslek hayatı boyunca topluma ve özellikle gençlere örnek olmaya çalıştığını vurgulayan ünlü sanatçı, soruşturma kapsamında ifadesine başvurulduğunu ve gerekli tüm testleri verdiğini hatırlattı. Sürecin sağduyulu şekilde ilerlemesini önemsediğini belirten Sıla, adli tıp raporunun da herhangi bir yasaklı maddeyle ilişkisinin bulunmadığını açık şekilde ortaya koyduğunu ifade etti. Paylaşımında, kendisine inanan ailesine, dostlarına, dinleyicilerine ve sanatçı arkadaşlarına teşekkür eden şarkıcı, 'Gerçeklerin daima ortaya çıkacağına olan inancım tamdı.' mesajını da verdi.

Paylaşımının en dikkat çeken bölümü ise hiç kuşkusuz son satırları oldu. Sıla, açıklamasını 'Alnım ak, başım dik.'sözleriyle noktalayarak yaşadığı süreç boyunca kendinden hiçbir zaman şüphe duymadığını vurguladı.

Ünlü şarkıcının sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın tamamı ise şu şekilde:

'Kıymetli dostlarım,

Meslek hayatım boyunca bir sanatçı olarak topluma, gençlere hep örnek olmaya çalıştım. Hem mesleki hayatımda hem de özel hayatımda her zaman bu hassasiyetle hareket etmeye özen gösterdim.

Geçtiğimiz günlerde, yürütülen süreç kapsamında ifademe başvuruldu ve çeşitli testler verdim. Sürecin sağlıklı ve sağduyulu biçimde ilerlemesi kıymetliydi.

Bugün adli tıp raporum çıktı. Ben kendimden emindim. Adli tıp raporu da benim herhangi bir uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle ilişkimin olmadığını net bir şekilde ortaya koydu.

Bu süreçte bana inanan, güvenen, desteklerini yollayan ve benden dualarını esirgemeyen aileme, sevdiklerime, dinleyenlerime, dostlarıma ve sanatçı arkadaşlarıma sonsuz şükranlarımı sunuyorum.

Gerçeklerin daima ortaya çıkacağına, adaletin tecelli edeceğine olan inancım her zaman tamdı.

Alnım ak, başım dik.

Hepinize sevgiler, selamlar.'

Bu paylaşımın ardından Sıla'nın açıklaması kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, çok sayıda takipçisi ve sanat camiasından isim de ünlü şarkıcıya destek mesajları göndermeye devam etti.

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın