Sıla Gençoğlu'ndan Test Sonucu Sonrası İlk Açıklama: "Alnım Ak, Başım Dik"

Sıla Gençoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı uzun paylaşımla hem günlerdir devam eden sürece ilişkin ilk kez konuştu hem de bu süreç boyunca kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Meslek hayatı boyunca topluma ve özellikle gençlere örnek olmaya çalıştığını vurgulayan ünlü sanatçı, soruşturma kapsamında ifadesine başvurulduğunu ve gerekli tüm testleri verdiğini hatırlattı. Sürecin sağduyulu şekilde ilerlemesini önemsediğini belirten Sıla, adli tıp raporunun da herhangi bir yasaklı maddeyle ilişkisinin bulunmadığını açık şekilde ortaya koyduğunu ifade etti. Paylaşımında, kendisine inanan ailesine, dostlarına, dinleyicilerine ve sanatçı arkadaşlarına teşekkür eden şarkıcı, 'Gerçeklerin daima ortaya çıkacağına olan inancım tamdı.' mesajını da verdi.

Paylaşımının en dikkat çeken bölümü ise hiç kuşkusuz son satırları oldu. Sıla, açıklamasını 'Alnım ak, başım dik.'sözleriyle noktalayarak yaşadığı süreç boyunca kendinden hiçbir zaman şüphe duymadığını vurguladı.

Ünlü şarkıcının sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın tamamı ise şu şekilde:

'Kıymetli dostlarım, Meslek hayatım boyunca bir sanatçı olarak topluma, gençlere hep örnek olmaya çalıştım. Hem mesleki hayatımda hem de özel hayatımda her zaman bu hassasiyetle hareket etmeye özen gösterdim. Geçtiğimiz günlerde, yürütülen süreç kapsamında ifademe başvuruldu ve çeşitli testler verdim. Sürecin sağlıklı ve sağduyulu biçimde ilerlemesi kıymetliydi. Bugün adli tıp raporum çıktı. Ben kendimden emindim. Adli tıp raporu da benim herhangi bir uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle ilişkimin olmadığını net bir şekilde ortaya koydu. Bu süreçte bana inanan, güvenen, desteklerini yollayan ve benden dualarını esirgemeyen aileme, sevdiklerime, dinleyenlerime, dostlarıma ve sanatçı arkadaşlarıma sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Gerçeklerin daima ortaya çıkacağına, adaletin tecelli edeceğine olan inancım her zaman tamdı. Alnım ak, başım dik. Hepinize sevgiler, selamlar.'

Bu paylaşımın ardından Sıla'nın açıklaması kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, çok sayıda takipçisi ve sanat camiasından isim de ünlü şarkıcıya destek mesajları göndermeye devam etti.