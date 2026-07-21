YKS Sonuçlarını Öğrenme Anını Paylaşan Öğrenciler Sosyal Medyada Gündem Oldu

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sosyal medya, sınav maratonunu geride bırakan gençlerin ve ailelerinin o en heyecanlı anlarına tanıklık etti. Gözyaşlarıyla birbirine sarılan aileler ve çocuklarının başarısıyla gururlanan ebeveynlerin o samimi görüntüleri kısa sürede gündemin üst sıralarına oturdu. Ailelerin çocuklarına olan desteği ise gözleri yaşarttı. Sıralaması beklediği gibi gelmeyen öğrenciler ise hayal kırıklığı yaşadı.

İşte sosyal medyada yapılan birbirinden güzel paylaşımlar.👇