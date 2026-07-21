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YKS Sonuçlarını Öğrenme Anını Paylaşan Öğrenciler Sosyal Medyada Gündem Oldu

YKS Sonuçlarını Öğrenme Anını Paylaşan Öğrenciler Sosyal Medyada Gündem Oldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.07.2026 - 22:22

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YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sosyal medya, sınav maratonunu geride bırakan gençlerin ve ailelerinin o en heyecanlı anlarına tanıklık etti. Gözyaşlarıyla birbirine sarılan aileler ve çocuklarının başarısıyla gururlanan ebeveynlerin o samimi görüntüleri kısa sürede gündemin üst sıralarına oturdu. Ailelerin çocuklarına olan desteği ise gözleri yaşarttı. Sıralaması beklediği gibi gelmeyen öğrenciler ise hayal kırıklığı yaşadı.

İşte sosyal medyada yapılan birbirinden güzel paylaşımlar.👇

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ÖSYM, milyonlarca öğrencinin merakla beklediği YKS sonuçlarını bu sabah saatlerinde erişime açtı.

ÖSYM, milyonlarca öğrencinin merakla beklediği YKS sonuçlarını bu sabah saatlerinde erişime açtı.

Yeni güne sınav sonuçlarını öğrenerek başlayan öğrenciler hem sevinçlerini hem de üzüntülerini sosyal medyada paylaştı. Aileleriyle birlikte sınav sonuçlarını öğrenen öğrencilerin yakınlarından gördüğü destek herkesi mutlu etti. Sınavdan iyi sonuç alan öğrenciler sevinirken, hayal kırıklığı yaşayan öğrencilerin ise üzüntüsü vardı.

Sınav sonucunu ailesiyle kutlayan genç 👇

Baba ve kızının muhteşem sevinci 👇

YKS'de 20 bin sıralama yapan gencin üzüntüsü. 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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