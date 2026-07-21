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YKS Sonuçlarının Açıklanmasıyla Tercih Heyecanını Mizahla Karıştıran Kişiler

YKS Sonuçlarının Açıklanmasıyla Tercih Heyecanını Mizahla Karıştıran Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
21.07.2026 - 18:08
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Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrencinin bekleyişi bu sabah saatlerinde sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2026-YKS sonuçlarının resmen açıkladı. Sabah saatlerinde ÖSYM'nin sitesine akın eden öğrencilerin bazıları sevinç bazıları üzüntü yaşadı. Bazıları olanı kabul ederken bazıları şansını 2027'ye bıraktı. Beklediğini bulanından bulamayanına ve komiklik olsun diye paylaşım yapanına kadar binlerce kişi sınav sonuçlarını yorumladı.

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Tepkiler şöyle:

Tepkiler şöyle:
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Yazışmalar da haliyle coştu!

Yazışmalar da haliyle coştu!
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Farklı planlar var.

Farklı planlar var.
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Çok da bekletme.

Çok da bekletme.
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Tercihler de gözden geçirildi.

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Kendisiyle barışık olanlar da geldi.

Şahit olduklarını aktaran da...

Şahit olduklarını aktaran da...
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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