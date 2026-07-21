YKS Sonuçlarının Açıklanmasıyla Tercih Heyecanını Mizahla Karıştıran Kişiler
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Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrencinin bekleyişi bu sabah saatlerinde sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2026-YKS sonuçlarının resmen açıkladı. Sabah saatlerinde ÖSYM'nin sitesine akın eden öğrencilerin bazıları sevinç bazıları üzüntü yaşadı. Bazıları olanı kabul ederken bazıları şansını 2027'ye bıraktı. Beklediğini bulanından bulamayanına ve komiklik olsun diye paylaşım yapanına kadar binlerce kişi sınav sonuçlarını yorumladı.
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Tepkiler şöyle:
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Yazışmalar da haliyle coştu!
Farklı planlar var.
Çok da bekletme.
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Şahit olduklarını aktaran da...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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