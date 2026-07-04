Fazla Kilolarından Kurtulmak İçin Sınırları Zorlayan Kadının Değişimi Hayrete Düşürdü

Böylesine radikal ve kas kütlesi kazanımıyla (rekompozisyon) desteklenmiş büyük bir fiziksel dönüşüm, doğru bir beslenme ve disiplinli bir ağırlık antrenmanı programıyla aşağı yukarı 1 ila 2 yıl arasında sürer. Vücudun kas dokusunu koruyarak, sarkmaları minimumda tutarak sağlıklı bir şekilde yağ yakma hızı haftalık ortalama 500 gram ile 1 kilogram arasındadır. Kadının videodaki ilk hali ile son hali arasında ciddi bir kilo farkı olduğu net bir şekilde görülüyor. Sadece bu kadar yüksek miktarda yağ dokusunu kaybetmek bile istikrarlı bir kalori açığıyla minimum 8-12 ayı bulur.

Videoda kadının sadece zayıflamadığı, aynı zamanda omuz, sırt ve bacak bölgesinde ciddi bir kas kütlesi inşa ettiği görülüyor. Kadınlar için doğal yollarla ve optimal beslenmeyle ayda kazanılabilecek temiz kas kütlesi miktarı ortalama 200-500 gram civarındadır. Videodaki gibi belirgin omuz başları ve parçalı sırt kasları inşa etmek, özellikle ilk yıl çok iyi değerlendirilse bile en az 12-18 aylık ağır direnç egzersizlerinin sonucudur.

Bu denli büyük bir evrim tek bir beslenme programıyla tamamlanamaz. Süreç muhtemelen şu evrelerden geçmiştir ve bu da zamanı uzatır: