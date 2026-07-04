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Fazla Kilolarından Kurtulmak İçin Sınırları Zorlayan Kadının Değişimi Hayrete Düşürdü

Fazla Kilolarından Kurtulmak İçin Sınırları Zorlayan Kadının Değişimi Hayrete Düşürdü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.07.2026 - 23:40

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Kilo verme süreci, sadece fiziksel bir başkalaşım değil, aynı zamanda muazzam bir zihinsel irade ve disiplin sınavıdır. Fazla kilolarından kurtulmak ve hayatını tamamen değiştirmek isteyen birçok insan için bu yolculuğun ilk adımları çoğu zaman sancılı olur. Alışkanlıkları yıkmak, her gün düzenli olarak o spor salonunun kapısından içeri girmek ve bedenin sınırlarını zorlamak dışarıdan bakıldığında kolay görünse de arkasında devasa bir emek barındırır. Sosyal medyada sıkça karşımıza çıkan başarı hikayeleri, bu zorlu yolda yürüyen insanlara en büyük motivasyon kaynaklarından biri. 

Bir kadın, kilo verme sürecinde verdiği mücadeleyi ve ardından yaşadığı değişimi paylaştı. Kendini baştan yaratmaya kararlı olan kadının spor salonundaki istikrarlı çabası, izleyenlerin takdirini topladı.

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Peki böyle bir değişim doğru bir beslenmeyle aşağı yukarı ne kadar sürer?

Peki böyle bir değişim doğru bir beslenmeyle aşağı yukarı ne kadar sürer?

Böylesine radikal ve kas kütlesi kazanımıyla (rekompozisyon) desteklenmiş büyük bir fiziksel dönüşüm, doğru bir beslenme ve disiplinli bir ağırlık antrenmanı programıyla aşağı yukarı 1 ila 2 yıl arasında sürer. Vücudun kas dokusunu koruyarak, sarkmaları minimumda tutarak sağlıklı bir şekilde yağ yakma hızı haftalık ortalama 500 gram ile 1 kilogram arasındadır. Kadının videodaki ilk hali ile son hali arasında ciddi bir kilo farkı olduğu net bir şekilde görülüyor. Sadece bu kadar yüksek miktarda yağ dokusunu kaybetmek bile istikrarlı bir kalori açığıyla minimum 8-12 ayı bulur. 

Videoda kadının sadece zayıflamadığı, aynı zamanda omuz, sırt ve bacak bölgesinde ciddi bir kas kütlesi inşa ettiği görülüyor. Kadınlar için doğal yollarla ve optimal beslenmeyle ayda kazanılabilecek temiz kas kütlesi miktarı ortalama 200-500 gram civarındadır. Videodaki gibi belirgin omuz başları ve parçalı sırt kasları inşa etmek, özellikle ilk yıl çok iyi değerlendirilse bile en az 12-18 aylık ağır direnç egzersizlerinin sonucudur.

Bu denli büyük bir evrim tek bir beslenme programıyla tamamlanamaz. Süreç muhtemelen şu evrelerden geçmiştir ve bu da zamanı uzatır:

  • Kalori Açığı: Kiloyu aşağı çekerken kas kütlesini korumak için yüksek proteinli, kontrollü karbonhidratlı bir diyet.

  • Beslenme Molaları: Metabolizmanın yavaşlamasını ve tıkanmayı önlemek için aralarda uygulanan koruma dönemleri.

  • Şekillenme Evresi: Kilo iyice düştükten sonra kasları belirginleştirmek ve hacim kazandırmak için kalori miktarını az miktarda artırarak yapılan beslenme stratejisi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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