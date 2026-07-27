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İki Hekim Amerika ve Türkiye'de Doktor Olmanın Farklarını Anlattı

İki Hekim Amerika ve Türkiye'de Doktor Olmanın Farklarını Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.07.2026 - 12:31

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Sağlık sistemleri ve tıbbi uygulamalar ülkeden ülkeye büyük farklılıklar gösteriyor. Doktorların çalışma koşulları, hukuki sorumlulukları ve hastalarla olan iletişimleri bulunulan ülkenin sistemine göre şekilleniyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye gibi sağlık hizmetine erişimin ve hukuki süreçlerin çok farklı işlediği iki ülkeyi kıyaslamak oldukça dikkat çekici detayları ortaya çıkarıyor.

Amerika'da doktorluk yapan @drbilal_entelektueloglu ile Türkiye deneyimi bulunan @drdogankalaman bir araya gelerek her iki ülkedeki doktorluk tecrübelerini kıyasladı. İki hekim, hasta şiddetinden milyon dolarlık tazminat davalarına, acil servis anılarından sistem farklarına kadar pek çok soruya yanıt verdi.

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Sağlık sektöründe doktor olmak her ülkede ayrı bir sorumluluk getirse de sistemlerin işleyişi hekimlerin günlük yaşamını baştan sona değiştiriyor.

Sağlık sektöründe doktor olmak her ülkede ayrı bir sorumluluk getirse de sistemlerin işleyişi hekimlerin günlük yaşamını baştan sona değiştiriyor.

Videoda konuşan doktorların anlatımıyla, iki ülke arasındaki en somut fark hukuki yükümlülükler ve dokümantasyon süreçlerinde ortaya çıkıyor. Amerika'da bir doktorun yaptığı en ufak işlemde dahi hasta ve hasta yakınıyla yaptığı tüm konuşmaları detaylıca kayıt altına alması gerekiyor. Bunun temel sebebi ise Amerika'daki tıbbi doktor hatası davalarının milyon dolarlık tazminatlarla sonuçlanabilmesi. Türkiye'de ise anamnez ve dokümantasyon süreci bu derece uzun sürmezken, sözlü onaylarla da pratik çözümler üretilebiliyor.

Hasta profili ve hastaneye başvuru nedenleri açısından bakıldığında da iki ülke arasında ilginç bir uçurum bulunuyor. Amerika'da doktorların karşılaştığı en büyük krizlerin başında ağrı kesici bağımlılığı geliyor. Hastalar sırf bu ilaçları yazdırabilmek için haftalarca hastanede yatmayı göze alabiliyor ve tıbbi sistem büyük oranda bu bağımlılıkla mücadele ediyor. Diğer yandan Türkiye'de sağlık hizmetlerinin son derece kolay erişilebilir ve ücretsiz olması acil servislerin kullanım amacını değiştirebiliyor. Türkiye'deki hekimler nöbetlerinde eline boya sıçradığı için temizleyemeyip acile gelen hastalardan, sabah namazına giderken rutin kontrol için acil servise uğrayan amcalara kadar çok çeşitli ve şaşırtıcı vakalarla karşılaşabiliyor.

Şiddet ve tehdit boyutunda ise Türkiye'de görev yapan hekimlerin sıklıkla 'Beyaz Kod' durumlarıyla ve tehditlerle yüzleştiği, hukuki süreçlerin devam ettiği görülürken; Amerika'da ambulansın dahi 2.000 dolardan başlayan yüksek maliyetleri nedeniyle insanların ciddi bir durum olmadıkça hastaneye adım atmadığı vurgulanıyor. Tüm bu karşılaştırmalar, bir ülkede sağlık hizmetinin erişilebilirliği ile sistemin doktorlar üzerindeki hukuki ve operasyonel baskısı arasındaki dengeyi gözler önüne seriyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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