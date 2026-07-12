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Amerika Uber Sürücüsü Maaşı vs Türkiye Doktor Maaşı: Bir Aylık Kazançla Neler Satın Alınabilir?

Amerika Uber Sürücüsü Maaşı vs Türkiye Doktor Maaşı: Bir Aylık Kazançla Neler Satın Alınabilir?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.07.2026 - 12:15

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Küresel ekonomideki dalgalanmalar ve kur farkları, mesleklerin alım güçleri arasındaki makası hiç olmadığı kadar açmaya devam ediyor. Eğitim seviyesi, harcanan emek ve toplumsal statü gibi kavramlar, söz konusu alım gücü ve finansal birikim olduğunda yerini tamamen matematiksel gerçeklere bırakıyor. Günümüzde bir ülkede yıllarca eğitim alarak ulaşılan zirve mesleklerin getirisi, başka bir ülkedeki mavi yaka ya da hizmet sektörü gelirleriyle çarpıcı bir şekilde yarışıyor.

Amerika'da Uber sürücülüğü yapan bir Türk ile Türkiye'de doktorluk yapan bir genç alım güçlerini karşılaştırdı. Her ikisi de tek bir aylık maaşın bütünüyle neler satın alınabileceklerini örneklerle masaya yatırdı. Katılımcıların kendi yaşam standartları, net gelirleri ve harcama kalemleri üzerinden verdikleri yanıtlar, iki farklı dünya arasındaki ekonomik uçurumu gözler önüne serdi.

Kaynak

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DaYUaf0t1z0/
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Uber yapan gencin anlattığına göre, Boston'da gerçekten sıkı ve disiplinli çalışıldığı takdirde aylık ortalama 12.000 ila 13.000 dolar arasında bir brüt gelir elde etmek tamamen mümkün.

Uber yapan gencin anlattığına göre, Boston'da gerçekten sıkı ve disiplinli çalışıldığı takdirde aylık ortalama 12.000 ila 13.000 dolar arasında bir brüt gelir elde etmek tamamen mümkün.

Paylaşımlı bir evde kalarak 2.000 dolar kira ödeyen, yeme içmeye 1.000 dolar ayıran ve lüks gece hayatı ile sosyal aktivitelere de fazladan 1.000 dolar harcayan bir Uber sürücüsünün cebine her ay net 8.000 dolar birikim kalıyor. İşin en can alıcı noktası ise tam olarak burada başlıyor. Amerika'da sadece tek bir aylık birikim olan bu 8.000 dolarla, ikinci el piyasasından gayet iyi durumda olan 2014 kasa bir BMW veya Mercedes satın alınabiliyor. 

Türkiye şartlarında bir doktor, aylık maaşının tamamını tek bir kuruş bile harcamadan biriktirse dahi alabileceği şeyler güncel teknolojik cihazların ötesine geçemiyor. Tam maaşla ancak bir adet güncel iPhone Pro Max modeli ve yanına bir oyun konsolu ucu ucuna sığdırılabiliyor. Ancak işin içine asgari yaşam maliyetleri, kira, faturalar ve temel gıda giderleri girdiğinde, Türkiye'deki bir doktor için maaşından geriye birikim yapabilecek hiçbir şey kalmıyor. Hal böyle olunca da sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitili ateşlenmiş oldu.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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