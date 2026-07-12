Amerika Uber Sürücüsü Maaşı vs Türkiye Doktor Maaşı: Bir Aylık Kazançla Neler Satın Alınabilir?

Küresel ekonomideki dalgalanmalar ve kur farkları, mesleklerin alım güçleri arasındaki makası hiç olmadığı kadar açmaya devam ediyor. Eğitim seviyesi, harcanan emek ve toplumsal statü gibi kavramlar, söz konusu alım gücü ve finansal birikim olduğunda yerini tamamen matematiksel gerçeklere bırakıyor. Günümüzde bir ülkede yıllarca eğitim alarak ulaşılan zirve mesleklerin getirisi, başka bir ülkedeki mavi yaka ya da hizmet sektörü gelirleriyle çarpıcı bir şekilde yarışıyor.

Amerika'da Uber sürücülüğü yapan bir Türk ile Türkiye'de doktorluk yapan bir genç alım güçlerini karşılaştırdı. Her ikisi de tek bir aylık maaşın bütünüyle neler satın alınabileceklerini örneklerle masaya yatırdı. Katılımcıların kendi yaşam standartları, net gelirleri ve harcama kalemleri üzerinden verdikleri yanıtlar, iki farklı dünya arasındaki ekonomik uçurumu gözler önüne serdi.

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