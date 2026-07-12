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Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara Hesapladı: Pet Şişe İade Formülüyle Bedava Avrupa Seyahati Mümkün mü?

Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara Hesapladı: Pet Şişe İade Formülüyle Bedava Avrupa Seyahati Mümkün mü?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.07.2026 - 10:06 Son Güncelleme: 12.07.2026 - 10:20

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Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın pek çok ülkesinde uzun yıllardır başarıyla uygulanan 'Pfand' yani depozito iade sistemi, sokaklardaki geri dönüşüm otomatları sayesinde pet şişe ve kutuları adeta nakit paraya dönüştürüyor. Türkiye'de adet fiyatı oldukça düşük olan pet şişeler, Avrupa'daki otomatlara atıldığında şişe başına tam 0.25 Cent gibi ciddi bir geri ödeme sağlıyor. Bu durum, döviz kuru hesaba katıldığında ortaya oldukça şaşırtıcı ve bir o kadar da düşündürücü bir finansal tablo çıkarıyor. Peki bu fark fırsata çevrilebilir mi?

Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, bu depozitolu şişelerle bütçe dostu Avrupa seyahati fikrini eğlenceli bir matematik hesabıyla ele aldı. Ortaya ise ciddi ciddi düşündüren bir sonuç çıktı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/Dap9SOoN-HJ/
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Peki bu gerçekten mümkün mü?

Peki bu gerçekten mümkün mü?

Hayır, maalesef bu kesinlikle mümkün değil. Ekonomik yönden mümkün olsa da bir ülkenin depozitolu şişesini başka bir ülkede iade edip parasını alamazsınız. Avrupa'daki depozito otomatları, şişelerin üzerindeki ülkeye özel barkodları ve depozito amblemlerini tarar. Türkiye'den götüreceğiniz bir su şişesinde bu barkod veya logo yer almadığı için otomat şişeyi direkt olarak reddedecektir. Depozito sisteminin mantığı, ürünü satın alırken fazladan ödediğiniz geri dönüşüm bedelini şişeyi teslim ederken geri almanızdır. Dolayısıyla o ülkede vergisi ve depozitosu ödenmemiş bir şişenin iadesi de kabul edilmez. Zaten yanınızda bavullar dolusu boş plastik şişeyle uçağa binmeye çalışmak gümrükte çok ciddi sorunlar yaratacaktır.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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