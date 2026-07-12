Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara Hesapladı: Pet Şişe İade Formülüyle Bedava Avrupa Seyahati Mümkün mü?

Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın pek çok ülkesinde uzun yıllardır başarıyla uygulanan 'Pfand' yani depozito iade sistemi, sokaklardaki geri dönüşüm otomatları sayesinde pet şişe ve kutuları adeta nakit paraya dönüştürüyor. Türkiye'de adet fiyatı oldukça düşük olan pet şişeler, Avrupa'daki otomatlara atıldığında şişe başına tam 0.25 Cent gibi ciddi bir geri ödeme sağlıyor. Bu durum, döviz kuru hesaba katıldığında ortaya oldukça şaşırtıcı ve bir o kadar da düşündürücü bir finansal tablo çıkarıyor. Peki bu fark fırsata çevrilebilir mi?

Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, bu depozitolu şişelerle bütçe dostu Avrupa seyahati fikrini eğlenceli bir matematik hesabıyla ele aldı. Ortaya ise ciddi ciddi düşündüren bir sonuç çıktı.