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Dil Öğrenmek İsteyenlere Rehber: Bir Uzmanın Gözünden Dillerin Zorluk Dereceleri

Dil Öğrenmek İsteyenlere Rehber: Bir Uzmanın Gözünden Dillerin Zorluk Dereceleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.07.2026 - 09:44

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Her dil kendi içinde ayrı bir evren, ayrı bir kurallar silsilesi barındırıyor. Kimi dilleri öğrenirken sadece kelimeleri ezberlemek yeterliyken, kimilerinde ise beynimizin çalışma şeklini tamamen değiştirmemiz gerekiyor. Peki hangi dili öğrenmek ne kadar zor?

Bir İngilizce sınav koçu, kendi tecrübelerine dayanarak dillerin öğrenme zorluk derecelerini 1'den 5'e kadar puanladığı eğlenceli bir analiz paylaştı. Dillerin yapısal zorlukları üzerine dönen tartışmalara profesyonel bir bakış açısı getiren bu liste, dil öğrenmek isteyenlerin rotasını belirleyecek cinsten.

Kaynak

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DZ-23B...
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Dillerin zorluk derecelerine bakıldığında, öğrenme sürecinin tamamen o dilin mantığını ve kültürünü içselleştirmekle ilgili olduğu görülüyor.

Dillerin zorluk derecelerine bakıldığında, öğrenme sürecinin tamamen o dilin mantığını ve kültürünü içselleştirmekle ilgili olduğu görülüyor.

Listede dikkat çeken ilk dil olan İngilizce, küresel olarak en çok maruz kalınan dil olmasının da etkisiyle çok da zor olmayan bir kategoride yer alıyor. Almanca ise İngilizceye nazaran barındırdığı katı dil bilgisi kuralları ve artikeller sebebiyle daha zorlayıcı bulunarak en az 4 puanla değerlendiriliyor. Telaffuz noktasında birçok insanı terleten Fransızca da Almancadan bir tık daha zorlayıcı kabul edilerek yine 4 puanın üst sınırlarında kendine yer buluyor. Buna karşılık, melodik yapısıyla öne çıkan İtalyanca ve özellikle İngilizce bilenler için öğrenme süreci oldukça rahat ilerleyen İspanyolca, akıcı ve rahat öğrenilebilir yapıları sayesinde 3 puanla değerlendiriliyor. Yazım aşaması ve karakter yapısıyla ömrü yetenlerin bile zorlandığı Çince, hiç kuşkusuz en yüksek zorluk derecesi olan 5 puanı kapıyor. Türkçe ile benzer bir dil yapısına sahip olan ve yapısal olarak bize zorluk çıkarmayan Korece ise işin içine alfabe ve yazım kuralları girince 3 puan alarak dengeli bir zorluk seviyesinde kalıyor. Türkçe de kesinlikle kolay bir dil olarak görülmüyor. Barındırdığı sondan eklemeli yapı ve zengin kuralları nedeniyle en az 4 puan alarak öğrenilmesi ciddi emek isteyen diller kategorisine adını yazdırıyor

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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