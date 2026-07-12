Dil Öğrenmek İsteyenlere Rehber: Bir Uzmanın Gözünden Dillerin Zorluk Dereceleri

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Her dil kendi içinde ayrı bir evren, ayrı bir kurallar silsilesi barındırıyor. Kimi dilleri öğrenirken sadece kelimeleri ezberlemek yeterliyken, kimilerinde ise beynimizin çalışma şeklini tamamen değiştirmemiz gerekiyor. Peki hangi dili öğrenmek ne kadar zor?
Bir İngilizce sınav koçu, kendi tecrübelerine dayanarak dillerin öğrenme zorluk derecelerini 1'den 5'e kadar puanladığı eğlenceli bir analiz paylaştı. Dillerin yapısal zorlukları üzerine dönen tartışmalara profesyonel bir bakış açısı getiren bu liste, dil öğrenmek isteyenlerin rotasını belirleyecek cinsten.
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Dillerin zorluk derecelerine bakıldığında, öğrenme sürecinin tamamen o dilin mantığını ve kültürünü içselleştirmekle ilgili olduğu görülüyor.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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