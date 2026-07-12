Dil Öğrenmek İsteyenlere Rehber: Bir Uzmanın Gözünden Dillerin Zorluk Dereceleri

Her dil kendi içinde ayrı bir evren, ayrı bir kurallar silsilesi barındırıyor. Kimi dilleri öğrenirken sadece kelimeleri ezberlemek yeterliyken, kimilerinde ise beynimizin çalışma şeklini tamamen değiştirmemiz gerekiyor. Peki hangi dili öğrenmek ne kadar zor?

Bir İngilizce sınav koçu, kendi tecrübelerine dayanarak dillerin öğrenme zorluk derecelerini 1'den 5'e kadar puanladığı eğlenceli bir analiz paylaştı. Dillerin yapısal zorlukları üzerine dönen tartışmalara profesyonel bir bakış açısı getiren bu liste, dil öğrenmek isteyenlerin rotasını belirleyecek cinsten.

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