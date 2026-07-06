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Listenin Başındayız! İki Yabancı İçerik Üreticisi Taksi Dolandırıcılığının En Çok Yaşandığı Ülkeleri Sıraladı

Listenin Başındayız! İki Yabancı İçerik Üreticisi Taksi Dolandırıcılığının En Çok Yaşandığı Ülkeleri Sıraladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.07.2026 - 15:38

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Yeni bir ülkeye seyahat ederken hepimizin en büyük çekincelerinden biri, dolandırıcıların ağına düşmektir. Yabancısı olduğumuz sokaklarda, yerel para birimine henüz alışamamışken dolandırıcıların uyguladığı manipülasyonlar seyahatin tüm keyfini bir anda kaçırabilir. Özellikle taksiler, turistlerin en savunmasız olduğu yerlerdir. Taksimetre açmamaktan, yolu bilerek uzatmaya kadar dünya genelinde turistleri hedef alan sayısız yöntem bulunuyor. 

İki yabancı içerik üreticisi, takipçilerinden gelen geri bildirimler ve küresel veriler ışığında dünyada en çok taksi dolandırıcılığının görüldüğü ülkelerin listesini paylaştı. Kısa sürede viral olan videoda, özellikle seyahat edenlerin en çok mağduriyet yaşadığı ve taksi şoförleriyle en fazla tartışmaya girdiği ülkeler tek tek sıralandı.

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Maalesef listenin başındayız...

Maalesef listenin başındayız...

Listenin beşinci sırasında, piramitleri ve tarihi dokusuyla her yıl milyonlarca insanı ağırlayan Mısır yer alıyor. Mısır'da özellikle turist yoğunluğunun olduğu bölgelerde taksimetre kullanmayı reddeden şoförler seyahatin kalitesini ciddi şekilde düşürüyor. Dördüncü sırada yer alan Vietnam ve üçüncü sıradaki Tayland ise Asya genelinde taksi dolandırıcılığının ve pazarlık kaosunun en yoğun yaşandığı yerler olarak biliniyor. Hindistan ise şoförlerle yaşanan amansız fiyat tartışmaları ve sahte rota uygulamalarıyla listenin ikinci sırasına yerleşmiş durumda.

Ancak asıl şaşırtıcı ve tartışma yaratan nokta listenin bir numarasında karşımıza çıkıyor. Maalesef dünyanın en kötü taksi dolandırıcılığı yapılan ülkesi olarak Türkiye ilk sırada gösteriliyor. Özellikle İstanbul gibi mega kentlerde turistlerin ve hatta yerel halkın yaşadığı taksi sorunları, taksimetre açmama ısrarları, kısa mesafe yolcu almama problemleri ve fahiş fiyat talepleri bu olumsuz şöhretin en büyük nedeni. Özellikle yaz mevsimi gelmişken, bu durumun bir an önce düzelmesi büyük önem taşıyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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