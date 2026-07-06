Listenin Başındayız! İki Yabancı İçerik Üreticisi Taksi Dolandırıcılığının En Çok Yaşandığı Ülkeleri Sıraladı

Yeni bir ülkeye seyahat ederken hepimizin en büyük çekincelerinden biri, dolandırıcıların ağına düşmektir. Yabancısı olduğumuz sokaklarda, yerel para birimine henüz alışamamışken dolandırıcıların uyguladığı manipülasyonlar seyahatin tüm keyfini bir anda kaçırabilir. Özellikle taksiler, turistlerin en savunmasız olduğu yerlerdir. Taksimetre açmamaktan, yolu bilerek uzatmaya kadar dünya genelinde turistleri hedef alan sayısız yöntem bulunuyor.

İki yabancı içerik üreticisi, takipçilerinden gelen geri bildirimler ve küresel veriler ışığında dünyada en çok taksi dolandırıcılığının görüldüğü ülkelerin listesini paylaştı. Kısa sürede viral olan videoda, özellikle seyahat edenlerin en çok mağduriyet yaşadığı ve taksi şoförleriyle en fazla tartışmaya girdiği ülkeler tek tek sıralandı.