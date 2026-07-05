Bir İtalyan Anlattı: İtalya'da Terk Edilmiş Kasabalardan 1 Euroya Ev Alabilme Kampanyasının Gerçek Detayları

İtalya'da kahve fiyatından bile daha ucuza, yani sadece 1 euroya ev sahibi olabileceğinizi duymuş muydunuz? Sosyal medyada sık sık karşımıza çıkan bu büyüleyici ilanlar, aslında İtalyan hükümetinin ve yerel belediyelerin boşalan tarihi kasabaları yeniden canlandırmak adına başlattığı akıllıca bir nüfus politikası projesi. Bu proje aslında pek çok ülkede var. Özellikle genç nüfusun büyük şehirlere göç etmesiyle terk edilen bu muhteşem Orta Çağ kasabaları, kapılarını yeni sakinlerine açarak eski ruhunu yakalamaya çalışıyor.

Bir İtalyan içerik üreticisi, İtalya'daki tarihi kasabalarda Türk vatandaşlarının da yararlanabileceği 1 euroya satılan terk edilmiş evlerin başvuru şartlarını ve toplam maliyetlerini paylaştı. Bu evleri almanın sanıldığı kadar karmaşık olmadığını ancak arka planda ciddi sorumluluklar barındırdığını da vurguladı.

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