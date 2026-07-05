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Bir İtalyan Anlattı: İtalya'da Terk Edilmiş Kasabalardan 1 Euroya Ev Alabilme Kampanyasının Gerçek Detayları

Bir İtalyan Anlattı: İtalya'da Terk Edilmiş Kasabalardan 1 Euroya Ev Alabilme Kampanyasının Gerçek Detayları

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
05.07.2026 - 13:02

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İtalya'da kahve fiyatından bile daha ucuza, yani sadece 1 euroya ev sahibi olabileceğinizi duymuş muydunuz? Sosyal medyada sık sık karşımıza çıkan bu büyüleyici ilanlar, aslında İtalyan hükümetinin ve yerel belediyelerin boşalan tarihi kasabaları yeniden canlandırmak adına başlattığı akıllıca bir nüfus politikası projesi. Bu proje aslında pek çok ülkede var. Özellikle genç nüfusun büyük şehirlere göç etmesiyle terk edilen bu muhteşem Orta Çağ kasabaları, kapılarını yeni sakinlerine açarak eski ruhunu yakalamaya çalışıyor.

Bir İtalyan içerik üreticisi, İtalya'daki tarihi kasabalarda Türk vatandaşlarının da yararlanabileceği 1 euroya satılan terk edilmiş evlerin başvuru şartlarını ve toplam maliyetlerini paylaştı. Bu evleri almanın sanıldığı kadar karmaşık olmadığını ancak arka planda ciddi sorumluluklar barındırdığını da vurguladı.

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Tadilat masrafları sandığınızdan yüksek olabilir!

Tadilat masrafları sandığınızdan yüksek olabilir!

Şartlar aslında ilk bakışta oldukça basit görünüyor. Yetkililer sizden bu tarihi dokuyu korumanızı ve binayı yeniden hayata döndürmenizi istiyor. Ev için 1 euro ödedikten sonra belediyeye kapsamlı bir renovasyon projesi sunmanız ve evi satın aldıktan sonraki 3 yıl içerisinde yenileme çalışmalarını tamamlamanız gerekiyor. İşte tam bu noktada, işin asıl finansal boyutu devreye giriyor. Çünkü harap durumdaki bu binaların tadilat masrafları, bürokratik harçlar ve yasal izinler bir araya geldiğinde ücretler 20.000 euroyu bulabiliyor. Özellikle bu köyler şehirden uzak olduğundan tadilat malzemeleri ve ustaları bu köylere getirmek fazladan bir masraf oluşturuyor. Bu yüzden 1 euro meselesine kanmadan, iyi düşünmek gerekiyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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