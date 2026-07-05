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Karavanda Yaşam İçerikleri Üreten Çift Bir Yılda Ne Kadar Kazandıklarını Açıkladı

Karavanda Yaşam İçerikleri Üreten Çift Bir Yılda Ne Kadar Kazandıklarını Açıkladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
05.07.2026 - 11:39

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Dijital çağın en popüler mesleklerinden biri haline gelen içerik üreticiliği, dışarıdan bakıldığında son derece ışıltılı ve kolay bir gelir kapısı gibi görünüyor. Birçok insan kendi kanalını açıp özgürlüğe kavuşmanın hayalini kurarken, arka planda bilgisayar başında geçirilen saatleri, kurgu süreçlerini ve asıl önemlisi algoritmanın getirdiği düzensiz gelir modelini göz ardı edebiliyor. Peki içerik üreticiliği ne kadar kazandırıyor?

Sosyal medyada karavan hayatı ve seyahat içerikleriyle tanınan 'Yolcuların Dikkatine' kanalı, YouTube Studio panellerini doğrudan kameraya açarak son 365 güne ait tüm analitik verilerini ve toplam kazançlarını sansürsüz bir şekilde izleyicileriyle paylaştı. Bir yıl boyunca ürettikleri toplam 31 adet uzun metraj seyahat videosunun performansını masaya yatıran çift, dijital yayıncılığın finansal gerçeklerini gözler önüne serdi.

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Yeterli mi az mı?

Yeterli mi az mı?

Paylaşılan resmi verilere göre, kanal son bir yıl içerisinde tam 10 milyon 282 bin 148 izlenme sayısına ulaştı ve bu izlenmeler karşılığında toplamda 2 milyon saatlik devasa bir izlenme süresi elde etti. Kanalı büyütmeye devam eden çift bu süreçte 31 binden fazla yeni abone kazanırken, sistemin onlara biçtiği brüt tahmini gelir tam olarak 695.991,26 TL olarak panele yansıdı. Ancak işin asıl dikkat çekici ve bilgilendirici boyutu, paranın hesaba yatma sürecindeki yasal kesintilerle başladı. Kanal sahibi, %15'lik stopaj vergisi kesintisinin ardından net kazancın 608.573 TL'ye düştüğünü gösterdi. Kimileri bu geliri oldukça yeterli bulurken kimileri ise verilen emeğe değer bir rakam olmadığını savundu.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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