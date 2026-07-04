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Madrigal Grubunun Solisti Anıl Erdem Cevizci Japonya Tatili Sırasında Depreme Yakalandığı Anları Paylaştı

Madrigal Grubunun Solisti Anıl Erdem Cevizci Japonya Tatili Sırasında Depreme Yakalandığı Anları Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.07.2026 - 19:09

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Dünyanın en yoğun sismik hareketliliğine sahip ülkelerinden biri olan Japonya, depremle yaşamayı bir kültür haline getirmiş durumda. Altyapı sistemlerinden günlük alışkanlıklara kadar her detay, olası bir sarsıntıya karşı milimetrik bir düzen içinde işliyor. Hal böyle olunca, deprem Japon halkında herhangi bir paniğe sebep olmuyor. 

Madrigal grubunun solisti Anıl Erdem Cevizci, Tokyo tatili sırasında tam da bu kültürel farkın tam ortasında kaldı. Kill Bill filminin ünlü dövüş sahnesine ilham veren meşhur restoranda akşam yemeği yiyen ünlü şarkıcı, yüzlerce insanın cep telefonuna aynı anda düşen acil durum bildirimiyle sarsıldı. Cevizci, tüm salonun bir anda alarm sesleriyle inlediği ama kimsenin panik yapmadığı o anları takipçileriyle paylaştı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DaXcZIhz3JP/
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"Koca salonda en endişeli iki insan bizdik"

"Koca salonda en endişeli iki insan bizdik"

Japonya'da geliştirilen erken uyarı sistemi, sarsıntı dalgaları şehre ulaşmadan birkaç saniye önce tüm telefonlara 'yakında hızlı bir sallanma bekleniyor, sakin olun ve sığınak bulun' uyarısı gönderiyor. Videoda tam Anıl Erdem Cevizci yemeklerini beklerken, salondaki yüzlerce telefondan aynı anda bir alarm sesi yükselmeye başlıyor. Bizim ülkemizde büyük bir paniğe ve kaçışmaya neden olacak bu ses, Tokyo'daki restoranda bambaşka bir tepkiyle karşılanıyor: Tam bir sessizlik ve mutlak bir eylemsizlik.

Cevizci ne olduğunu anlamaya çalışarak etrafı izlerken, restorandaki Japon müşterilerin oturdukları yerden kalkmayı bırakın, yemeklerini yemeye ve sohbet etmeye hiçbir şey olmamış gibi devam etmesi dikkat çekiyor. Sadece birkaç turistin etrafa endişeyle baktığı salonda, yerel halkın bu muazzam soğukkanlılığı aslında tamamen bir 'güven' ve 'alışkanlık' meselesi. Japonya'da binaların esnek sismik izolatör teknolojileriyle inşa edilmiş olması ve çocukluktan itibaren alınan kesintisiz deprem eğitimleri, insanlara sallantı anında kaçmak yerine oldukları yerde kalmanın en güvenli yol olduğunu öğretmiş durumda. Cevizci'nin 'Koca salonda en endişeli iki insan bizdik' sözleriyle özetlediği bu anlar, sarsıntı bittikten sonra bile herkesin eğlenmeye kaldığı yerden devam etmesiyle son buluyor ve hafızalara çarpıcı bir toplumsal disiplin örneği olarak kazınıyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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