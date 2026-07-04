Madrigal Grubunun Solisti Anıl Erdem Cevizci Japonya Tatili Sırasında Depreme Yakalandığı Anları Paylaştı

Dünyanın en yoğun sismik hareketliliğine sahip ülkelerinden biri olan Japonya, depremle yaşamayı bir kültür haline getirmiş durumda. Altyapı sistemlerinden günlük alışkanlıklara kadar her detay, olası bir sarsıntıya karşı milimetrik bir düzen içinde işliyor. Hal böyle olunca, deprem Japon halkında herhangi bir paniğe sebep olmuyor.

Madrigal grubunun solisti Anıl Erdem Cevizci, Tokyo tatili sırasında tam da bu kültürel farkın tam ortasında kaldı. Kill Bill filminin ünlü dövüş sahnesine ilham veren meşhur restoranda akşam yemeği yiyen ünlü şarkıcı, yüzlerce insanın cep telefonuna aynı anda düşen acil durum bildirimiyle sarsıldı. Cevizci, tüm salonun bir anda alarm sesleriyle inlediği ama kimsenin panik yapmadığı o anları takipçileriyle paylaştı.