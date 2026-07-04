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Op. Dr. Mugisha Kyaruzi "Doktorlar" Dizisinin İkonik Böbrek Düşürme Sahnesini Yorumladı

Op. Dr. Mugisha Kyaruzi "Doktorlar" Dizisinin İkonik Böbrek Düşürme Sahnesini Yorumladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.07.2026 - 17:09

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Televizyon tarihimizin en unutulmaz, üzerinden yıllar geçse de popülaritesini asla kaybetmeyen efsane yapımlarından biri şüphesiz 'Doktorlar' dizisidir. Hastane koridorlarında yaşanan aşklar, entrikalar ve her bölümde karşımıza çıkan sıra dışı vakalar, izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi her dönem başarmıştı. Ancak dizinin dramatik yapısı kadar, bazen tıbbi gerçeklik sınırlarını zorlayan ve sosyal medyada caps akımlarına meze olan sahneleri de hafızalara kazındı. Bu sahnelerin zirvesinde ise ameliyathane zemininde seksek oynayan o meşhur organ nakli anı yer alıyor.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı olan Op. Dr. Mugisha Kyaruzi, dizinin bu ikonik sahnesini izleyerek bir doktor gözüyle yorumladı. Deneyimli hekimin kurgu ile gerçek tıp dünyası arasındaki uçurumu kahkahalarla yorumladığı anlar, izleyenleri hem güldürdü hem de bilgilendirdi.

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Ameliyathanede 5 saniye kuralı geçerli mi?

Ameliyathanede 5 saniye kuralı geçerli mi?

Dizideki repliklerde heyecanla haykırılan '5 saniye kuralı, çabuk olun!' ifadesi, gerçek bir cerrahi operasyonda tamamen bir felaket senaryosu anlamına geliyor. Op. Dr. Mugisha Kyaruzi'nin de net bir şekilde belirttiği üzere, tıp literatüründe veya hastane ortamında yere düşen bir organ ya da cerrahi malzeme için '5 saniye kuralı' diye bir kavram kesinlikle mevcut değildir. Ameliyathaneler, enfeksiyon riskini sıfıra indirmek adına en üst düzey sterilizasyon protokolleriyle korunan, cerrahi ekiplerin operasyona girmeden önce yüksek etkili solüsyonlar ve özel dezenfektanlarla titizlikle yıkandığı ultra steril alanlardır. Hastanın cildi ve operasyon sahası mikroplardan tamamen arındırılmışken, zeminle temas eden hiçbir unsurun geri dönüşü olamaz.

Yere düşen bir böbreğin buza konulup tekrar hastanın içine yerleştirilmesi fikri, gerçek tıpta iki büyük hayati engelle karşılaşır. Birincisi, zeminle temas anındaki şok etkisi ve ortam ne kadar temiz görünürse görünsün mikrobiyal kontaminasyon nedeniyle organ tamamen kirlenmiş ve enfekte olmuş sayılır; bu durum hastada ölümcül sepsis tablolarına yol açar. İkincisi ve en kritik olanı ise, düşme anındaki mekanik darbe nedeniyle organda geri dönüşü olmayan doku ezilmesi meydana gelir. Hücre düzeyinde hasar gören ve damarsal bütünlüğü bozulan bir organ, vücuda tekrar nakledilse dahi işlevini yerine getiremez ve biyolojik olarak fonksiyon dışı kalır. Dolayısıyla çocukken yere düşen bisküviyi üfleyerek yeme alışkanlığından esinlenen bu senaryo, tıp dünyasında yalnızca eğlenceli bir kurgu hatası olarak kalmaya mahkumdur.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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