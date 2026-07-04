Op. Dr. Mugisha Kyaruzi "Doktorlar" Dizisinin İkonik Böbrek Düşürme Sahnesini Yorumladı

Televizyon tarihimizin en unutulmaz, üzerinden yıllar geçse de popülaritesini asla kaybetmeyen efsane yapımlarından biri şüphesiz 'Doktorlar' dizisidir. Hastane koridorlarında yaşanan aşklar, entrikalar ve her bölümde karşımıza çıkan sıra dışı vakalar, izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi her dönem başarmıştı. Ancak dizinin dramatik yapısı kadar, bazen tıbbi gerçeklik sınırlarını zorlayan ve sosyal medyada caps akımlarına meze olan sahneleri de hafızalara kazındı. Bu sahnelerin zirvesinde ise ameliyathane zemininde seksek oynayan o meşhur organ nakli anı yer alıyor.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı olan Op. Dr. Mugisha Kyaruzi, dizinin bu ikonik sahnesini izleyerek bir doktor gözüyle yorumladı. Deneyimli hekimin kurgu ile gerçek tıp dünyası arasındaki uçurumu kahkahalarla yorumladığı anlar, izleyenleri hem güldürdü hem de bilgilendirdi.