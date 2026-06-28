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İçerik Üreticisi Mehmet Üzün Anlattı: Gözümüz Bir Kamera Olsaydı Hangi Özelliklere Sahip Olurdu?

İçerik Üreticisi Mehmet Üzün Anlattı: Gözümüz Bir Kamera Olsaydı Hangi Özelliklere Sahip Olurdu?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.06.2026 - 09:05

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Etrafa bakarken dünyayı ne kadar net, akıcı ve kusursuz gördüğümüzü pek düşünmeyiz. Günlük hayatın koşturmacası içinde sıradan gelen bu görme eylemi, aslında arkasında muazzam bir sistem barındırıyor. Teknolojinin en son harikası olan dijital kameralar bile insan gözünün sahip olduğu bazı doğal yeteneklerin yanına yaklaşmakta zorlanıyor. Peki, gözümüzü bir teknoloji mağazasındaki kamera gibi inceleseydik karşımıza nasıl bir liste çıkardı?

Teknoloji ve bilimin bir araya geldiği bu heyecan verici soru, Dr. Roger Clark’ın yaptığı detaylı hesaplamalar ve bilimsel verilerle yanıt buluyor. İnsan görme sistemini dijital bir sensör gibi ele alan analizler, gözümüzün megapiksel, ISO, kare hızı ve dinamik aralık gibi konularda sınırları nasıl zorladığını ortaya koyuyor. Çıkan sonuçlar, cebimizde taşıdığımız en pahalı akıllı telefonların ya da profesyonel fotoğraf makinelerinin aslında gözümüzün yanında oldukça ilkel kaldığını kanıtlıyor.

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Dr. Roger Clark'ın hesaplamalarına göre, insan gözünün tek bir saniyede taradığı ve beynimize aktardığı görüntü alanı tam 576 megapiksel çözünürlüğe denk geliyor.

Dr. Roger Clark'ın hesaplamalarına göre, insan gözünün tek bir saniyede taradığı ve beynimize aktardığı görüntü alanı tam 576 megapiksel çözünürlüğe denk geliyor.

Bu, piyasadaki en gelişmiş profesyonel kameraların bile katbekat üzerinde bir netlik anlamına geliyor. İşin ışık hassasiyeti, yani ISO boyutuna baktığımızda ise durum daha da etkileyici bir hal alıyor. Gözlerimiz parlak bir gün ışığında 1 ISO değerine kadar inerek kusursuz bir netlik sunarken, tam karanlıkta 30 dakikalık bir adaptasyon sürecinin ardından piyasadaki en iyi gece görüş kameralarından yaklaşık 8000 kat daha iyi bir görüntü sunabiliyor. Üstelik gözdeki rodopsin proteini sayesinde, kameralarda görmeye alışkın olduğumuz o sinir bozucu karıncalanmalar gözümüzde asla yaşanmıyor.

Gözümüzün kare hızı, yani FPS değeri ise kameralar gibi sabit bir yapıda çalışmıyor. Duruma göre değişkenlik gösteriyor. İnsan beyni normal şartlarda 13 milisaniye boyunca gösterilen görüntüleri işleyebiliyor ki bu da yaklaşık 75 FPS değerine denk geliyor. Ancak bir savaş pilotu gibi ekstrem dikkat gerektiren mesleklerde, uçakları 5 milisaniyenin altında bile tanımlayabilen gözler 220 FPS gibi inanılmaz hızlara ulaşabiliyor. Son olarak dinamik aralık, yani en karanlık ve en parlak bölge arasındaki detayları görme yeteneğinde profesyonel sinema kameraları 13-15 stop sunabilirken, insan gözü tam 24 stop çekim yapabiliyor. Bu da en zifiri karanlıkta bile detayları kaybetmeden net bir şekilde görebilmemizin asıl sırrını oluşturuyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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