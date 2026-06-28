İçerik Üreticisi Mehmet Üzün Anlattı: Gözümüz Bir Kamera Olsaydı Hangi Özelliklere Sahip Olurdu?

Etrafa bakarken dünyayı ne kadar net, akıcı ve kusursuz gördüğümüzü pek düşünmeyiz. Günlük hayatın koşturmacası içinde sıradan gelen bu görme eylemi, aslında arkasında muazzam bir sistem barındırıyor. Teknolojinin en son harikası olan dijital kameralar bile insan gözünün sahip olduğu bazı doğal yeteneklerin yanına yaklaşmakta zorlanıyor. Peki, gözümüzü bir teknoloji mağazasındaki kamera gibi inceleseydik karşımıza nasıl bir liste çıkardı?

Teknoloji ve bilimin bir araya geldiği bu heyecan verici soru, Dr. Roger Clark’ın yaptığı detaylı hesaplamalar ve bilimsel verilerle yanıt buluyor. İnsan görme sistemini dijital bir sensör gibi ele alan analizler, gözümüzün megapiksel, ISO, kare hızı ve dinamik aralık gibi konularda sınırları nasıl zorladığını ortaya koyuyor. Çıkan sonuçlar, cebimizde taşıdığımız en pahalı akıllı telefonların ya da profesyonel fotoğraf makinelerinin aslında gözümüzün yanında oldukça ilkel kaldığını kanıtlıyor.

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