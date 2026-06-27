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Zaman Algısını Kaybetti: Ruhi Çenet Dünyanın En Tehlikeli Balını Denediği Anları Paylaştı

Zaman Algısını Kaybetti: Ruhi Çenet Dünyanın En Tehlikeli Balını Denediği Anları Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.06.2026 - 16:56

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Doğa, insanoğluna sunduğu her şifalı besinin yanına bazen küçük, gizemli ve bir o kadar da tehlikeli tuzaklar bırakmayı ihmal etmiyor. Binlerce yıldır şifa niyetine tüketilen, kahvaltılarımızın vazgeçilmezi olan bal, dünyanın bazı coğrafyalarında bambaşka bir kimliğe bürünüyor. Bu kimlik, alışık olduğumuz tatlı bir besinden ziyade, zihnin sınırlarını zorlayan, algıları altüst eden ve insanı bambaşka bir boyuta taşıyan mistik bir güç haline gelebiliyor. Nepal'in dik uçurumlarında, arıcıların hayatlarını riske atarak topladığı bu ürün, modern dünyanın en çok merak ettiği doğal fenomenlerden biri haline gelmiş durumda.

Gezgin ve içerik üreticisi Ruhi Çenet, Nepal'in balta girmemiş ormanlarında yerel arıcılarla bir araya gelerek dünyanın en sıra dışı deneyimlerinden birine imza attığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Bölgenin ulaşılamaz yamaçlarında üretilen ve halk arasında 'deli bal' ya da küresel adıyla 'mad honey' olarak bilinen bu balı yerinde denedi. Ruhi Çenet'in tek bir kaşıkla başladığı ve saatler süren bu sıra dışı yolculuğu, izleyenleri şaşırttı.

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Peki, sıradan bir arının yaptığı bal nasıl oluyor da bu etkiyi yaratabiliyor?

Peki, sıradan bir arının yaptığı bal nasıl oluyor da bu etkiyi yaratabiliyor?

Bu gizemin arkasında, Nepal dağlarında yetişen 'Rhododendron' yani ormangülü bitkisi yatıyor. Arıların bu çiçeğin nektarından aldığı 'grayanotoksin' maddesi, balın içine işleyerek ona halüsinojenik bir özellik kazandırıyor. Sadece tek bir kaşık tüketildiğinde bile vücutta ani bir sıcaklık artışı, her şeyin dönmeye başlaması ve zaman algısının tamamen yitirilmesi gibi çok ağır etkiler baş gösteriyor. 

Ruhi Çenet'in deneyiminde de açıkça görüldüğü gibi, saniyeler saat gibi gelmeye başlıyor, zihin kontrol edilemeyen çok net halüsinasyonların esiri oluyor ve ardından vücut bu ağır toksini kusma yoluyla dışarı atmaya çalışıyor. Bölgede yaşayan yaşlı yerlilerin bu bala karşı bağışıklık kazanmış olması ve çok daha yüksek miktarları rahatlıkla tüketebilmesi ise işin bir diğer şaşırtıcı boyutunu oluşturuyor. Antik çağlarda savaşlarda bir silah olarak bile kullanılan bu tehlikeli madde, tıp literatüründe 'deli bal zehirlenmesi' olarak geçiyor ve aşırı tüketildiğinde kalp ritmini ölümcül seviyede düşürebiliyor. Keskin ve kontrolsüz bir güce sahip olan bu bal, sınırları aşmanın bedelini insana çok ağır ödetebilecek bir potansiyele sahip.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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