Zaman Algısını Kaybetti: Ruhi Çenet Dünyanın En Tehlikeli Balını Denediği Anları Paylaştı

Doğa, insanoğluna sunduğu her şifalı besinin yanına bazen küçük, gizemli ve bir o kadar da tehlikeli tuzaklar bırakmayı ihmal etmiyor. Binlerce yıldır şifa niyetine tüketilen, kahvaltılarımızın vazgeçilmezi olan bal, dünyanın bazı coğrafyalarında bambaşka bir kimliğe bürünüyor. Bu kimlik, alışık olduğumuz tatlı bir besinden ziyade, zihnin sınırlarını zorlayan, algıları altüst eden ve insanı bambaşka bir boyuta taşıyan mistik bir güç haline gelebiliyor. Nepal'in dik uçurumlarında, arıcıların hayatlarını riske atarak topladığı bu ürün, modern dünyanın en çok merak ettiği doğal fenomenlerden biri haline gelmiş durumda.

Gezgin ve içerik üreticisi Ruhi Çenet, Nepal'in balta girmemiş ormanlarında yerel arıcılarla bir araya gelerek dünyanın en sıra dışı deneyimlerinden birine imza attığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Bölgenin ulaşılamaz yamaçlarında üretilen ve halk arasında 'deli bal' ya da küresel adıyla 'mad honey' olarak bilinen bu balı yerinde denedi. Ruhi Çenet'in tek bir kaşıkla başladığı ve saatler süren bu sıra dışı yolculuğu, izleyenleri şaşırttı.