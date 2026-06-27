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Uzman Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu: Aşureleri Alüminyum Kaplara Koymayın!

Uzman Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu: Aşureleri Alüminyum Kaplara Koymayın!

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.06.2026 - 16:39

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Mutfaklarımızda pratiklik adına sıklıkla elimizin gittiği bazı malzemeler, aslında sağlığımızı sinsice tehdit eden birer bombaya dönüşebiliyor. Özellikle komşuluk ilişkilerimizi tazelediğimiz, bereketin ve paylaşmanın simgesi olan özel günlerde, yaptığımız iyiliğin bir sağlık riskine dönüşmesini istemeyiz. Dağıtılan sıcak ikramların taşınma ve sunum aşamasında tercih edilen saklama yöntemleri, gıda güvenliği açısından hayati bir önem taşıyor. Sıcaklıkla birleşen yanlış malzeme seçimi, gıdanın tüm saflığını bozarak sağlığımıza doğrudan zarar veren kimyasal bileşenlerin tabağımıza sızmasına yol açıyor.

Geleneksel lezzetimiz aşure ayının gelişiyle birlikte evlerde kazanlar kaynamaya, bereketli kaseler hazırlanmaya başladı. Uzman Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu, takipçilerini alüminyum ile plastik kapların kullanımı konusunda net bir dille uyardı. Pratik olduğu düşünülerek tercih edilen tek kullanımlık alüminyum ve plastik kapların, sıcak yiyeceklerle temas ettiğinde nasıl birer gıda güvenliği krizine dönüştüğünü kendi deneyimlerinden yola çıkarak gözler önüne serdi.

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Peki sıcak yemeklerde malzeme seçimi neden bu kadar kritik?

Peki sıcak yemeklerde malzeme seçimi neden bu kadar kritik?

Gıda mühendislerinin üzerine basarak belirttiği en önemli konu, gıda ile temas eden maddelerin 'migrasyon' yani kimyasal göç potansiyelidir. Özellikle 60-65 °C ve üzerindeki sıcaklıklara ulaşan aşure, çorba, sütlaç veya sulu yemekler alüminyum ya da plastik malzemelerle temas ettiğinde, bu kapların yapısındaki ağır metaller ve polimer bağları çözülmeye başlar. Isının etkisiyle gevşeyen mikroskobik yapı, doğrudan gıdanın içerisine sızar. Bu durum, çıplak gözle fark edilemeyen bir kimyasal kirlenmeye neden olur ve uzun vadede vücutta ağır metal birikimine yol açarak nörolojik hastalıklardan hormonal bozukluklara kadar pek çok ciddi sağlık problemini tetikler. 

Peki, bu pratik ama tehlikeli kapların yerine ne kullanmalıyız? 

  • Tencere ile Kapı Çalma Geleneği: En samimi ve en nostaljik yöntem, tencereyi kapıp komşunun kapısını çalmaktır. Komşunuzdan bir kap isteyerek aşurenizi ona koyabilirsiniz. Bu hem tek kullanımlık kap masrafından kurtarır hem de mahalle kültürünü canlandırır.

  • Şık ve Uygun Fiyatlı Kavanozlar: Marketlerde oldukça makul fiyatlara satılan, cam kavanozlar en sağlıklı alternatiftir. Cam, yüksek ısıya tam dayanıklılık gösterir ve gıdaya asla yabancı madde sızdırmaz.

  • Kağıt tabaklar: Çorba için kullanılan kağıt tabaklar aşure için de kullanılabilir. Fakat içeriğinde plastik ya da farklı bir zararlı madde olmadığından emin olmalısınız.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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