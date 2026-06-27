Uzman Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu: Aşureleri Alüminyum Kaplara Koymayın!

Mutfaklarımızda pratiklik adına sıklıkla elimizin gittiği bazı malzemeler, aslında sağlığımızı sinsice tehdit eden birer bombaya dönüşebiliyor. Özellikle komşuluk ilişkilerimizi tazelediğimiz, bereketin ve paylaşmanın simgesi olan özel günlerde, yaptığımız iyiliğin bir sağlık riskine dönüşmesini istemeyiz. Dağıtılan sıcak ikramların taşınma ve sunum aşamasında tercih edilen saklama yöntemleri, gıda güvenliği açısından hayati bir önem taşıyor. Sıcaklıkla birleşen yanlış malzeme seçimi, gıdanın tüm saflığını bozarak sağlığımıza doğrudan zarar veren kimyasal bileşenlerin tabağımıza sızmasına yol açıyor.

Geleneksel lezzetimiz aşure ayının gelişiyle birlikte evlerde kazanlar kaynamaya, bereketli kaseler hazırlanmaya başladı. Uzman Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu, takipçilerini alüminyum ile plastik kapların kullanımı konusunda net bir dille uyardı. Pratik olduğu düşünülerek tercih edilen tek kullanımlık alüminyum ve plastik kapların, sıcak yiyeceklerle temas ettiğinde nasıl birer gıda güvenliği krizine dönüştüğünü kendi deneyimlerinden yola çıkarak gözler önüne serdi.

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