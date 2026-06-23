article/comments
article/share
Haberler
Video
Neden Ölüyorlar? Bir İçerik Üreticisi İşçi Arıların Sokma Sonrasındaki Anatomik Durumunu Gösterdi

Neden Ölüyorlar? Bir İçerik Üreticisi İşçi Arıların Sokma Sonrasındaki Anatomik Durumunu Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.06.2026 - 22:26

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Doğanın en çalışkan ve en organize topluluklarından biri şüphesiz bal arılarıdır. Kovanın bekçiliğini, temizliğini, bal üretimini ve geleceğini sırtlayan işçi arılar, koloniyi korumak adına her an tetikte beklerler. Tehdit algıladıkları anda hiç düşünmeden savunmaya geçen bu minik canlılar için koloninin güvenliği kendi hayatlarından çok daha öndedir. 

@bal.muhendisi tarafından paylaşılan videoda, iğnesini kullanan bir işçi arının sokma eyleminden hemen sonraki son anları gözler önüne serildi. Paylaşım, arıların kolonilerini korumak uğruna nasıl bir anatomik felaketle yüzleştiğini gözler önüne serdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir bal arısı tehdit olarak gördüğü canlıyı soktuğunda, iğnesi deriye kolayca saplanır fakat yapısı gereği geri çıkamaz.

Bir bal arısı tehdit olarak gördüğü canlıyı soktuğunda, iğnesi deriye kolayca saplanır fakat yapısı gereği geri çıkamaz.

İşçi arıların iğneleri, tıpkı ters çentikli bir olta iğnesine benzer. Arı, iğnesini etli ve kalın derili bir canlıya batırdığında, bu çentikler derinin liflerine sıkıca tutunur. Arı sokma eyleminin ardından panikle uçup uzaklaşmaya çalıştığında, iğnesini deriden kurtarmayı başaramaz.

Bu kaçış çabası sırasında arının iğnesi, zehir torbası, kas lifleri ve hatta sindirim sisteminin bir parçası da dahil olmak üzere neredeyse tüm iç organları gövdesinden koparak dışarıda kalır. Videodaki görüntülerde de net bir şekilde görüldüğü üzere, iğnenin ucuna bağlı olan ve komple dışarı çıkan bu sarımsı iç organ yapısı arının karın bölgesinden tamamen ayrılır. Vücut bütünlüğü bozulan ve en hayati mekanizmaları kopan işçi arı, sokma eyleminden kısa bir süre sonra kaçınılmaz olarak hayatına veda eder. Bu durum, doğanın en trajik ve en asil koloni savunma stratejilerinden biridir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın