Neden Ölüyorlar? Bir İçerik Üreticisi İşçi Arıların Sokma Sonrasındaki Anatomik Durumunu Gösterdi

Doğanın en çalışkan ve en organize topluluklarından biri şüphesiz bal arılarıdır. Kovanın bekçiliğini, temizliğini, bal üretimini ve geleceğini sırtlayan işçi arılar, koloniyi korumak adına her an tetikte beklerler. Tehdit algıladıkları anda hiç düşünmeden savunmaya geçen bu minik canlılar için koloninin güvenliği kendi hayatlarından çok daha öndedir.

@bal.muhendisi tarafından paylaşılan videoda, iğnesini kullanan bir işçi arının sokma eyleminden hemen sonraki son anları gözler önüne serildi. Paylaşım, arıların kolonilerini korumak uğruna nasıl bir anatomik felaketle yüzleştiğini gözler önüne serdi.