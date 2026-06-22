Bir Lama ve Bir Eşeğin Animasyon Filmlerini Aratmayan Aşırı Tükürüklü Mahalle Kavgası

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Hayvanlar alemi her an birbirinden ilginç olaylara sahne olabiliyor. Kendi aralarındaki rekabet, güç savaşları ve yarış ortaya bazen film sahnelerini aratmayan görüntülerin çıkmasına sebep olabiliyor.
'alenayavas' isimli bir sosyal medya kullanıcısı bir lama ve bir eşeğin kavga ettiği anları paylaştı. Ortaya ise La Fontaine masalı gibi bir görüntü çıktı.
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İkisi de birbirinden inatçı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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