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Bir Lama ve Bir Eşeğin Animasyon Filmlerini Aratmayan Aşırı Tükürüklü Mahalle Kavgası

Bir Lama ve Bir Eşeğin Animasyon Filmlerini Aratmayan Aşırı Tükürüklü Mahalle Kavgası

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
22.06.2026 - 11:18

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Hayvanlar alemi her an birbirinden ilginç olaylara sahne olabiliyor. Kendi aralarındaki rekabet, güç savaşları ve yarış ortaya bazen film sahnelerini aratmayan görüntülerin çıkmasına sebep olabiliyor. 

'alenayavas' isimli bir sosyal medya kullanıcısı bir lama ve bir eşeğin kavga ettiği anları paylaştı. Ortaya ise La Fontaine masalı gibi bir görüntü çıktı.

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İkisi de birbirinden inatçı.

İkisi de birbirinden inatçı.

Dışarıdan bakıldığında son derece uysal, pofuduk ve sakin görünen lamalar, aslında kendi bölgelerini ve sürülerini koruma konusunda inanılmaz derecede hassas hayvanlardır. Tehlike sezdikleri ya da alanlarına davetsiz bir misafir girdiğinde, o yumuşak görünümlerinin altından oldukça agresif bir koruma içgüdüsü çıkabilir. Bir lama tehdit hissettiğinde ilk savunma mekanizması olarak kulaklarını geriye yatırır, vücudunu dikleştirir ve en bilinen özelliklerinden biri olan 'tükürme' eylemine başvurur. Hatta bu tükürük, sadece su değil, midelerinden gelen asitli ve ağır kokulu bir karışımdır. Eğer bu caydırıcı olmazsa, ön ayaklarını havaya kaldırarak adeta bir boksör gibi hamle yapmaktan veya sert tekmeler savurmaktan çekinmezler.

Öte yandan, eşekler de sanılanın aksine korkak değil, aksine son derece inatçı ve bölgeci canlılardır. Bir eşek köşeye sıkıştığında ya da alanına müdahale edildiğinde geri adım atmak yerine duruşunu bozmaz ve doğrudan tehdidin üzerine gider. Elbette bu iki inatçı canlı yan yana geldiğinde, böyle ilginç görüntülerin ortaya çıkması da kaçınılmaz oluyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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