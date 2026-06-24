Sfenks Besleyenlerin Temizlik Çilesi! Bir Kadın Tüysüz Kedisinin Asıl Temizlik Mesaisini Paylaştı

Evcil hayvan sahiplenmek isteyenlerin en büyük hayallerinden biri, evde tüy problemi yaşamadan bir dosta sahip olmaktır. Özellikle kedi tüylerine karşı alerjisi olanlar veya temizlik konusunda ekstra hassas davrananlar, doğrudan 'tüy dökmeyen kedi' arayışına girerler. Bu arayışın sonunda karşılarına çıkan ilk ve en popüler ırk ise şüphesiz tüysüz yapılarıyla dikkat çeken Sfenks kedileridir. İlk bakışta tüy temizleme derdini tamamen ortadan kaldırıyor gibi görünen bu asil canlılar, aslında arkalarında pek az kişinin bildiği, bambaşka bir bakım mesaisi bırakırlar.

Sosyal medyada bir Sfenks sahibi 'Ne güzel tüy dökmeyen kedi, en azından tüy derdin yok' yorumlarına, bir video ile yanıt verdi. Paylaşımda, tüysüz kedinin gün boyu vakit geçirdiği battaniyeler, koltuklar ve gri minderler üzerinde bıraktığı yoğun kahverengi lekeleri gösterdi. Koltukların profesyonel yıkama makineleriyle temizlendiği ve vakumlanan sudan çıkan kapkara kirin tuvalete döküldüğü anlar, Sfenks kedilerle ilgili pek bilgisi olmayanları hayretler içinde bıraktı.

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