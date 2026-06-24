article/comments
article/share
Haberler
Video
Sfenks Besleyenlerin Temizlik Çilesi! Bir Kadın Tüysüz Kedisinin Asıl Temizlik Mesaisini Paylaştı

Sfenks Besleyenlerin Temizlik Çilesi! Bir Kadın Tüysüz Kedisinin Asıl Temizlik Mesaisini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.06.2026 - 13:29

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Evcil hayvan sahiplenmek isteyenlerin en büyük hayallerinden biri, evde tüy problemi yaşamadan bir dosta sahip olmaktır. Özellikle kedi tüylerine karşı alerjisi olanlar veya temizlik konusunda ekstra hassas davrananlar, doğrudan 'tüy dökmeyen kedi' arayışına girerler. Bu arayışın sonunda karşılarına çıkan ilk ve en popüler ırk ise şüphesiz tüysüz yapılarıyla dikkat çeken Sfenks kedileridir. İlk bakışta tüy temizleme derdini tamamen ortadan kaldırıyor gibi görünen bu asil canlılar, aslında arkalarında pek az kişinin bildiği, bambaşka bir bakım mesaisi bırakırlar.

Sosyal medyada bir Sfenks sahibi 'Ne güzel tüy dökmeyen kedi, en azından tüy derdin yok' yorumlarına, bir video ile yanıt verdi. Paylaşımda, tüysüz kedinin gün boyu vakit geçirdiği battaniyeler, koltuklar ve gri minderler üzerinde bıraktığı yoğun kahverengi lekeleri gösterdi. Koltukların profesyonel yıkama makineleriyle temizlendiği ve vakumlanan sudan çıkan kapkara kirin tuvalete döküldüğü anlar, Sfenks kedilerle ilgili pek bilgisi olmayanları hayretler içinde bıraktı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Peki, tüyü olmayan bir kedi nasıl olur da evdeki eşyaları bu derece kirletebilir?

Peki, tüyü olmayan bir kedi nasıl olur da evdeki eşyaları bu derece kirletebilir?

Bunun sebebi Sfenks kedilerinin tamamen kendine has olan cilt yapısı. Normal tüylü kedilerin vücudu da gün içinde doğal yağlar üretir. Ancak bu yağlar tüyler tarafından emilir ve kedi kendini yaladığında temizlenir. Sfenks kedilerinde ise bu yağı emecek bir tüy tabakası bulunmadığı için, üretilen tüm sebum doğrudan çıplak ten üzerinde birikir. Eğer bu kediler haftalık olarak özel şampuanlarla banyo yaptırılmazsa veya nemli bezlerle düzenli olarak silinmezse, oturdukları her mobilyaya, uzandıkları her battaniyeye adeta birer 'yağ damgası' vurmaya başlarlar. Üstelik bu salgı, kumaşlara işlediğinde normal silmeyle çıkmayan, profesyonel koltuk yıkama makineleriyle çekilmesi gereken inatçı lekelere dönüşür. Yani tüy dökmeyen kedi seçimi sizi elektrik süpürgesi çalıştırma derdinden kurtarırken, koltuk yıkama ve kedi yıkama mesaisinin tam ortasına bırakabilir. Tartışmasız çok estetik ve özel bir ırk olsalar da, Sfenks sahiplenmeden önce tüy fırçalamak yerine her hafta kedi yıkamayı göze alıp alamayacağınızı iki kez düşünmeniz gerekiyor.

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın