5 Aylık Hamile Gamze Erçel'den Bodrum Fotoğraflarına İsyan! "Psikolojimi Bozdular" Diyerek Sitem Etti

Moda ve Tekstil Tasarımı eğitimi alan Gamze Erçel, kariyerinin ilk yıllarında oyunculuk yaptıktan sonra dijital içerik üreticiliğine yöneldi. Bugün milyonlarca takipçiye ulaşan başarılı isim; moda, güzellik, annelik ve yaşam tarzı paylaşımlarıyla Türkiye'nin en popüler influencer'ları arasında gösteriliyor.

Erçel kardeşler ise magazin dünyasının en sevilen kardeş ikililerinden biri olarak biliniyor. Hande Erçel, verdiği röportajlarda ablasını hayatındaki en büyük destekçilerinden biri olarak gördüğünü sık sık dile getirirken, Gamze Erçel de kardeşinin en zor dönemlerinde hep yanında oldu. Özellikle yeğeni Mavi'nin sağlık mücadelesi sırasında ailece verdikleri birlik görüntüsü, sosyal medyada büyük takdir toplamıştı. Bugün de iki kardeş, yoğun iş temposuna rağmen birlikte vakit geçirmeye özen gösteriyor ve yaptıkları paylaşımlarla takipçilerinden yoğun ilgi görüyor.

2019 yılında iç mimar Caner Yıldırım ile evlenen Gamze Erçel, aynı yıl dünyaya gelen kızı Aylin Mavi ile ilk kez annelik heyecanını yaşamıştı. Son dönemde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ikinci bebeğini beklediğini duyuran Erçel, 'Artık dört kişiyiz' notuyla hamilelik haberini takipçileriyle paylaşmıştı.

İkinci hamileliğinin beşinci ayını geride bırakan fenomen isim, bu süreçte hem günlük yaşamından hem de ailesiyle geçirdiği anlardan kesitler paylaşmayı sürdürürken, takipçilerinden de binlerce tebrik mesajı aldı.