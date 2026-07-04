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5 Aylık Hamile Gamze Erçel'den Bodrum Fotoğraflarına İsyan! "Psikolojimi Bozdular" Diyerek Sitem Etti

5 Aylık Hamile Gamze Erçel'den Bodrum Fotoğraflarına İsyan! "Psikolojimi Bozdular" Diyerek Sitem Etti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.07.2026 - 14:13
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Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, ikinci bebeğini kucağına almak için gün sayarken bu kez hamilelik sürecinde çekilen magazin fotoğraflarıyla gündeme geldi. Bodrum tatilinde objektiflere yansıyan karelerin ardından sosyal medyada yapılan yorumlardan etkilendiğini söyleyen Erçel, 'Gerçekten öyle mi gözüküyorum diye psikolojimi bozdular.' sözleriyle yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

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Hande Erçel'in bir yaş büyük ablası Gamze Erçel, yıllardır sadece ünlü oyuncunun kardeşi olarak değil, kendi kariyeri ve sosyal medya başarısıyla da adından söz ettiriyor.

Hande Erçel'in bir yaş büyük ablası Gamze Erçel, yıllardır sadece ünlü oyuncunun kardeşi olarak değil, kendi kariyeri ve sosyal medya başarısıyla da adından söz ettiriyor.

Moda ve Tekstil Tasarımı eğitimi alan Gamze Erçel, kariyerinin ilk yıllarında oyunculuk yaptıktan sonra dijital içerik üreticiliğine yöneldi. Bugün milyonlarca takipçiye ulaşan başarılı isim; moda, güzellik, annelik ve yaşam tarzı paylaşımlarıyla Türkiye'nin en popüler influencer'ları arasında gösteriliyor.

Erçel kardeşler ise magazin dünyasının en sevilen kardeş ikililerinden biri olarak biliniyor. Hande Erçel, verdiği röportajlarda ablasını hayatındaki en büyük destekçilerinden biri olarak gördüğünü sık sık dile getirirken, Gamze Erçel de kardeşinin en zor dönemlerinde hep yanında oldu. Özellikle yeğeni Mavi'nin sağlık mücadelesi sırasında ailece verdikleri birlik görüntüsü, sosyal medyada büyük takdir toplamıştı. Bugün de iki kardeş, yoğun iş temposuna rağmen birlikte vakit geçirmeye özen gösteriyor ve yaptıkları paylaşımlarla takipçilerinden yoğun ilgi görüyor.

2019 yılında iç mimar Caner Yıldırım ile evlenen Gamze Erçel, aynı yıl dünyaya gelen kızı Aylin Mavi ile ilk kez annelik heyecanını yaşamıştı. Son dönemde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ikinci bebeğini beklediğini duyuran Erçel, 'Artık dört kişiyiz' notuyla hamilelik haberini takipçileriyle paylaşmıştı.

İkinci hamileliğinin beşinci ayını geride bırakan fenomen isim, bu süreçte hem günlük yaşamından hem de ailesiyle geçirdiği anlardan kesitler paylaşmayı sürdürürken, takipçilerinden de binlerce tebrik mesajı aldı.

Hamilelik sürecinde eşi Caner Yıldırım ve kızı Mavi ile Bodrum'da tatil yapan Gamze Erçel, plajda habersizce çekilen fotoğraflarının magazin sayfalarında yayımlanmasının ardından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Beş aylık hamileyken çekilen karelerin en kötü açılardan servis edildiğini söyleyen Erçel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda yaşadığı üzüntüyü samimi sözlerle anlattı. Ünlü isim, 'Magazin öyle kötü fotoğraflarımı yayınlamış ki gerçekten öyle mi gözüküyorum diye psikolojimi bozdular.' ifadelerini kullanarak, hamilelik gibi hassas bir dönemde yapılan fiziksel yorumlardan etkilendiğini dile getirdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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