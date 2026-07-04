5 Aylık Hamile Gamze Erçel'den Bodrum Fotoğraflarına İsyan! "Psikolojimi Bozdular" Diyerek Sitem Etti
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, ikinci bebeğini kucağına almak için gün sayarken bu kez hamilelik sürecinde çekilen magazin fotoğraflarıyla gündeme geldi. Bodrum tatilinde objektiflere yansıyan karelerin ardından sosyal medyada yapılan yorumlardan etkilendiğini söyleyen Erçel, 'Gerçekten öyle mi gözüküyorum diye psikolojimi bozdular.' sözleriyle yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hande Erçel'in bir yaş büyük ablası Gamze Erçel, yıllardır sadece ünlü oyuncunun kardeşi olarak değil, kendi kariyeri ve sosyal medya başarısıyla da adından söz ettiriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hamilelik sürecinde eşi Caner Yıldırım ve kızı Mavi ile Bodrum'da tatil yapan Gamze Erçel, plajda habersizce çekilen fotoğraflarının magazin sayfalarında yayımlanmasının ardından dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın