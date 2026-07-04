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Silinmeden Yetişin: 27 Haziran 4 Temmuz'da Ünlülerin Paylaştığı Instagram Hikayeleri

Silinmeden Yetişin: 27 Haziran 4 Temmuz'da Ünlülerin Paylaştığı Instagram Hikayeleri

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.07.2026 - 13:10
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Hemen hemen her gün sosyal medyada paylaşım yapan ünlülerimizin hızına asla yetişemiyoruz! Kimisi sık sık gönderi paylaşırken, kimisi profilini hikayelerle dolduruyor... Kimisi arada bir Instagram'a uğrarken, kimileri 'Günaydın'ını Instagram'dan sunuyor...   

Fakat 24 saatlik bu hikayeler bir çırpıda siliniyor ve çoğu zaman da gözden çok şey kaçıyor 👀 Buyurun, sizler için derlediğimiz, silinse de yetişebileceğiniz o hikayelere beraber göz atalım!

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Sıla Türkoğlu

Sıla Türkoğlu

Sıla Türkoğlu, sevgilisi Ata Ayyıldız'la çektiği eğlenceli TikTok videosunu hikayesine taşıdı. '1 sn ayrılmadığım oğlanla' notunu düşen oyuncu, esprili paylaşımıyla ilişkilerinin doludizgin devam ettiğinin de adeta altını çizdi. Çiftin samimi halleri takipçilerinin de beğenisini topladı.

Çağla Şıkel

Çağla Şıkel

Formuyla sık sık gündem olan Çağla Şıkel, bu kez kahvaltı tabağını paylaştı. Avokado, yaban mersini, kivi, ceviz, hurma ve ananasın yer aldığı tabağına 'Dün hamburger yedikten sonra benim kahvaltı.' notunu ekleyen Şıkel, dengeli beslenme rutinine esprili bir gönderme yaptı.

Hande Erçel

Hande Erçel

Hande Erçel, kıvırcık saçlarını ön plana çıkardığı bir ev pozunu hikayesinde paylaştı. Gri uzun kollu tişörtü ve doğal görünümüyle dikkat çeken oyuncu, sade tarzıyla takipçilerinden tam not aldı.

Mert Demir

Mert Demir

Mert Demir, sevgilisiyle birlikte teknede çekilen romantik bir kareyi takipçileriyle paylaştı. Doğum günü pastası ve kalp emojileriyle süslediği hikayede çiftin oldukça keyifli olduğu görülürken, paylaşım sosyal medyada 'aşk dolu kutlama' yorumlarını beraberinde getirebilir.

Danla Bilic

Danla Bilic

Danla Bilic, spor kombinini aynadan çektiği selfie ile takipçilerine gösterdi. Paylaşımına 'Önce fittinge gidip sonra bi efeyi dövcem ulu orta🖤' notunu ekleyen fenomen isim, kendine has mizahını bir kez daha konuşturdu.

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Doğukan Güngör

Doğukan Güngör

Askerlik görevini sonlandıran Doğukan Güngör, üniformalı arkadaşlarıyla verdiği hatıra karesini paylaştı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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