Bir İçerik Üreticisi Kimsenin Tanımadığı Ülke Transdinyester'daki 100 Yıllık Evi Gezdi

Tarihin tozlu sayfalarından günümüze kadar ulaşmayı başaran yapılar, sadece taştan ve ahşaptan ibaret değildir. Her biri yaşanmışlıkların, kültürün ve dönemin ruhunun birer yansıması. Özellikle Sovyetler Birliği döneminde inşa edilen evler, kendilerine has mimari yaklaşımları ve dönemin zorlu yaşam koşullarına ürettikleri pratik çözümlerle tarihin canlı tanığı gibiler. Minimalist alan yönetimi, ortak kullanım felsefesi ve işlevselliğin ön planda tutulduğu bu konutlar, modern insanın anlamakta zorlanacağı pek çok tuhaf ama bir o kadar da zekice tasarlanmış detay barındırıyor.

'eliferdenay' isimli içerik üreticisi, Transdinyester'in başkenti Tiraspol'daki 100 yıllık Rus evini paylaştı. Dünyanın tanımadığı ülke olarak bilinen Transdinyester'da bulunan ev, görenlere kendilerini bir Rus romanındaymış gibi hissettirdi.