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Bir İçerik Üreticisi Kimsenin Tanımadığı Ülke Transdinyester'daki 100 Yıllık Evi Gezdi

Bir İçerik Üreticisi Kimsenin Tanımadığı Ülke Transdinyester'daki 100 Yıllık Evi Gezdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.07.2026 - 13:58 Son Güncelleme: 01.07.2026 - 14:38

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Tarihin tozlu sayfalarından günümüze kadar ulaşmayı başaran yapılar, sadece taştan ve ahşaptan ibaret değildir. Her biri yaşanmışlıkların, kültürün ve dönemin ruhunun birer yansıması. Özellikle Sovyetler Birliği döneminde inşa edilen evler, kendilerine has mimari yaklaşımları ve dönemin zorlu yaşam koşullarına ürettikleri pratik çözümlerle tarihin canlı tanığı gibiler. Minimalist alan yönetimi, ortak kullanım felsefesi ve işlevselliğin ön planda tutulduğu bu konutlar, modern insanın anlamakta zorlanacağı pek çok tuhaf ama bir o kadar da zekice tasarlanmış detay barındırıyor. 

'eliferdenay' isimli içerik üreticisi, Transdinyester'in başkenti Tiraspol'daki 100 yıllık Rus evini paylaştı. Dünyanın tanımadığı ülke olarak bilinen Transdinyester'da bulunan ev, görenlere kendilerini bir Rus romanındaymış gibi hissettirdi.

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Gezginlerin rotasında bu kez, resmi olarak dünya haritasında var olmayan, adını neredeyse kimsenin duymadığı de facto bir ülke var: Transdinyester.

Gezginlerin rotasında bu kez, resmi olarak dünya haritasında var olmayan, adını neredeyse kimsenin duymadığı de facto bir ülke var: Transdinyester.

Moldova ile Ukrayna arasında sıkışıp kalmış, kendi parasını, kendi pasaportunu ve sınır kapılarını kullanan ancak Birleşmiş Milletler üyesi hiçbir devlet tarafından tanınmayan bu gizemli topraklar adeta Sovyetler Birliği’nin canlı bir zaman kapsülü. 

Transdinyester'in kalbindeki bu asırlık evde, metrekare kısıtlılığı yüzünden ilginç bir alan yönetimi uygulanmış. Mutfakta sıradan bir sandık veya tezgah gibi görünen ahşap düzeneğin kapağı yukarı doğru kaldırıldığında, altından bir klozet çıkıyor. Tuvalet doğrudan yemeğin piştiği mutfak alanının içine gizlenmiş. Hemen yanındaki kapıdan geçildiğinde ise sadece tek bir küvetin sığabildiği banyo bölmesi sizi karşılıyor. Sınırları ve egemenliği tanınmayan bir ülkenin, ezberleri bozan bu 100 yıllık mimari çözümü, Sovyet dönemindeki konut krizine ve sıradan insanların hayatta kalma pratiklerine dair en net vesikalardan biri. Evin salon duvarını süsleyen o meşhur ikonik Rus halısı ve eski ahşap mobilyalar da bu izole dünyanın nostaljik atmosferini tamamlıyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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