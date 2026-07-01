Spiker Özgür Buzbaş ‘Los Angeles’ın İhtişamlı Yaşamıyla Arka Sokaklarını Karşılaştırdı

Kültürlerin, dillerin ve coğrafyaların ötesinde, her büyük metropolün kendine has ikili bir yapısı var. Her bölgenin bir görünen yüzü bir de arka planda kalan kısmı bulunuyor. Bu şehirlerde yaşamayı hayal edenler genel olarak, bu arka planda kalan yüzü ya görmezden geliyor ya da gerçekten görmüyor.

Spiker Özgür Buzbaş pek çok kişinin rüya şehri olan Los Angeles'ın iki farklı yüzünü paylaştı.

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