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Spiker Özgür Buzbaş ‘Los Angeles’ın İhtişamlı Yaşamıyla Arka Sokaklarını Karşılaştırdı

Spiker Özgür Buzbaş ‘Los Angeles’ın İhtişamlı Yaşamıyla Arka Sokaklarını Karşılaştırdı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.07.2026 - 12:44 Son Güncelleme: 01.07.2026 - 12:48

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Kültürlerin, dillerin ve coğrafyaların ötesinde, her büyük metropolün kendine has ikili bir yapısı var. Her bölgenin bir görünen yüzü bir de arka planda kalan kısmı bulunuyor. Bu şehirlerde yaşamayı hayal edenler genel olarak, bu arka planda kalan yüzü ya görmezden geliyor ya da gerçekten görmüyor. 

Spiker Özgür Buzbaş pek çok kişinin rüya şehri olan Los Angeles'ın iki farklı yüzünü paylaştı.

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Bambaşka bir şehir var, arka sokaklarda.

Bambaşka bir şehir var, arka sokaklarda.

Los Angeles'ın merkezi ve Hollywood gibi dünyaca ünlü bölgeleri, eğlence sektörünün ve devasa lüksün merkez üssü konumunda. Caddelerde son model spor arabalar gezinirken, sinema dünyasında hayallerini gerçekleştirmek isteyen binlerce insanın bıraktığı izler her köşede kendini hissettirir. Ancak bu muazzam zenginliğin hemen yanı başında, kronikleşmiş bir evsizlik ve güvenlik sorunu baş gösteriyor. Güvenlik güçlerinin bile müdahale etmekte zorlandığı hırsızlık olayları ve asayiş problemleri, buradaki günlük yaşamın adeta sıradan bir parçası haline gelmiş durumda. Bölgede yaşayan yerel halk ve şehri ziyaret eden turistler, lüks caddelerden sadece bir sokak içeriye saptıklarında bambaşka bir gerçeklikle yüzleşmek zorunda kalıyorlar.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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