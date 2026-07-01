Spiker Özgür Buzbaş ‘Los Angeles’ın İhtişamlı Yaşamıyla Arka Sokaklarını Karşılaştırdı

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Kültürlerin, dillerin ve coğrafyaların ötesinde, her büyük metropolün kendine has ikili bir yapısı var. Her bölgenin bir görünen yüzü bir de arka planda kalan kısmı bulunuyor. Bu şehirlerde yaşamayı hayal edenler genel olarak, bu arka planda kalan yüzü ya görmezden geliyor ya da gerçekten görmüyor.
Spiker Özgür Buzbaş pek çok kişinin rüya şehri olan Los Angeles'ın iki farklı yüzünü paylaştı.
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Bambaşka bir şehir var, arka sokaklarda.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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