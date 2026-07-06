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Trump'ın Kızı Olduğunu İddia Eden Necla Özmen Trump'ın Torunu Olduğunu İddia Eden Kıza Cevap Verdi

Trump'ın Kızı Olduğunu İddia Eden Necla Özmen Trump'ın Torunu Olduğunu İddia Eden Kıza Cevap Verdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.07.2026 - 12:49

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Donald Trump'ın kızı olduğunu iddia eden Necla Özmen'i artık tanımayanınız yoktur. Ankara’da yaşayan ve uzun süredir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın öz babası olduğunu ileri süren Necla Özmen de benzer bir iddia ile karşı karşıya kaldı. Ankara’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirmesi beklenen Trump’ı evine davet eden, ona elleriyle Türk yemekleri hazırlayacağını söyleyen Özmen, 'torun' videosuyla adeta neye uğradığını şaşırdı.

Bir sosyal medya kullanıcısı, paylaştığı bir videoyla Necla Özmen’in kendi öz annesi olduğunu, dolayısıyla kendisinin de Donald Trump’ın torunu olduğunu iddia etti. Trump’ın Ankara ziyaretine atıfta bulunarak, “Dedem torununa, sen de kızına sahip çıkacaksın” diyen gizemli torun adayı, hem Necla Özmen’e hem de ABD Başkanı'na açıkça çağrıda bulundu.

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Gelen bu şok suçlamaların ardından Necla Özmen, evinin mutfağından çektiği bir video ile adeta ateş püskürdü ve iddiaların odağındaki o isme çok sert bir yanıt verdi.

Gelen bu şok suçlamaların ardından Necla Özmen, evinin mutfağından çektiği bir video ile adeta ateş püskürdü ve iddiaların odağındaki o isme çok sert bir yanıt verdi.

Özmen, hayatı boyunca hiçbir zaman evlilik yaşamadığını ve asla bir çocuk dünyaya getirmediğini belirterek iddiaları kesin bir dille yalanladı. Kendisinin onuruna, şerefine ve namusuna açıkça iftira atıldığını dile getiren Özmen, avukatı aracılığıyla söz konusu kişi hakkında jet hızıyla yasal işlem başlattığını duyurdu. İddia sahibi kadının tamamen kendi hayal dünyasında yaşadığını vurgulayan Özmen, adalet önünde bu oyunun hesabının sorulacağını söyleyerek davanın sonuna kadar takipçisi olacağını belirtti.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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