Trump'ın Kızı Olduğunu İddia Eden Necla Özmen Trump'ın Torunu Olduğunu İddia Eden Kıza Cevap Verdi

Donald Trump'ın kızı olduğunu iddia eden Necla Özmen'i artık tanımayanınız yoktur. Ankara’da yaşayan ve uzun süredir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın öz babası olduğunu ileri süren Necla Özmen de benzer bir iddia ile karşı karşıya kaldı. Ankara’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirmesi beklenen Trump’ı evine davet eden, ona elleriyle Türk yemekleri hazırlayacağını söyleyen Özmen, 'torun' videosuyla adeta neye uğradığını şaşırdı.

Bir sosyal medya kullanıcısı, paylaştığı bir videoyla Necla Özmen’in kendi öz annesi olduğunu, dolayısıyla kendisinin de Donald Trump’ın torunu olduğunu iddia etti. Trump’ın Ankara ziyaretine atıfta bulunarak, “Dedem torununa, sen de kızına sahip çıkacaksın” diyen gizemli torun adayı, hem Necla Özmen’e hem de ABD Başkanı'na açıkça çağrıda bulundu.