Yaz Sıcağında Siyah Kedilerin ve Beyaz Kedilerin Vücut Isıları Ölçüldü

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Kaynak: https://x.com/siyahsancakx/status/207...
Yaz aylarında güneşin altına uzanıp keyif yapmayı sevmeyen canlı neredeyse yoktur. Ancak evlerimizin tüylü dostları olan kediler, bu konuda tam bir uzman sayılırlar. En kavurucu sıcaklarda bile güneş ışığının tam altına yatıp saatlerce kestirebilirler. Fakat durum her kedi için aynı mı?
Bir sosyal medya kullanıcısı, açık havada güneşlenen siyah renkli ve beyaz renki kedilerin vücut sıcaklıklarını kızılötesi lazer termometreyle ölçtü. Aradaki farkı ise 'Ne yapılabilir?' sorusu üzerine düşündürdü.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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