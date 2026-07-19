Yaz Sıcağında Siyah Kedilerin ve Beyaz Kedilerin Vücut Isıları Ölçüldü

Yaz aylarında güneşin altına uzanıp keyif yapmayı sevmeyen canlı neredeyse yoktur. Ancak evlerimizin tüylü dostları olan kediler, bu konuda tam bir uzman sayılırlar. En kavurucu sıcaklarda bile güneş ışığının tam altına yatıp saatlerce kestirebilirler. Fakat durum her kedi için aynı mı?

Bir sosyal medya kullanıcısı, açık havada güneşlenen siyah renkli ve beyaz renki kedilerin vücut sıcaklıklarını kızılötesi lazer termometreyle ölçtü. Aradaki farkı ise 'Ne yapılabilir?' sorusu üzerine düşündürdü.