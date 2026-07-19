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Yaz Sıcağında Siyah Kedilerin ve Beyaz Kedilerin Vücut Isıları Ölçüldü

Yaz Sıcağında Siyah Kedilerin ve Beyaz Kedilerin Vücut Isıları Ölçüldü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.07.2026 - 13:37

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Yaz aylarında güneşin altına uzanıp keyif yapmayı sevmeyen canlı neredeyse yoktur. Ancak evlerimizin tüylü dostları olan kediler, bu konuda tam bir uzman sayılırlar. En kavurucu sıcaklarda bile güneş ışığının tam altına yatıp saatlerce kestirebilirler. Fakat durum her kedi için aynı mı?

Bir sosyal medya kullanıcısı, açık havada güneşlenen siyah renkli ve beyaz renki kedilerin vücut sıcaklıklarını kızılötesi lazer termometreyle ölçtü. Aradaki farkı ise 'Ne yapılabilir?' sorusu üzerine düşündürdü.

Kaynak: https://x.com/siyahsancakx/status/207...
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Yalıtım görevi de görüyor.

Yalıtım görevi de görüyor.

Siyah kedilerin kürk yüzeyleri güneş altında yüksek sıcaklıklara ulaşsa da kalın kürk yapıları dışarıdaki bu ısının deriye geçmesini engelleyen güçlü bir yalıtım kalkanı görevi görür. Bunun yanı sıra insanlar gibi terleyemeyen bu canlılar, kendilerini yalayarak tükürüklerinin buharlaşması yoluyla serinler ve sıcak saatlerde hareketlerini minimuma indirerek vücut ısılarını dengelerler. Atalarının çöl ikliminden gelmesi sayesinde genetik bir dayanıklılığa da sahip olan siyah kediler her ne kadar bu mekanizmalarla sıcağı tolere etseler de uzun süre doğrudan güneşe maruz kaldıklarında ısı çarpması riskiyle karşı karşıya kalabilirler.

Onları Korumak İçin Ne Yapılabilir?

  • Gölge Alanlar Yaratın: Evde güneş alan pencerelerin perdelerini kapatarak gölge alanlar yaratın. Dışarıdaki kediler için de güneşin doğrudan gelmediği, hava akımı olan korunaklı sığınaklar hazırlayın.

  • Taze ve Soğuk Su: Vücut ısılarını dengelemelerinin en iyi yolu su içmeleridir. Suyun içine birkaç parça buz küpü atabilirsiniz. Evin farklı yerlerine birden fazla su kabı koyun.

  • Tüylerini Asla Sıfıra Vurdurmayın: 'Rahatlasın' diye kediyi tamamen tıraş etmek yapılan en büyük hatadır. Yukarıda bahsettiğimiz gibi, kürk onları sıcaktan koruyan bir kalkandır. Tıraş edilen kedi, güneş ışığına doğrudan maruz kalır ve derisi yanabilir. Sadece düzenli tarayarak ölü tüyleri alın, bu hava sirkülasyonunu artırır.

  • Nemli Havlu Desteği: Çok bunaldığını fark ederseniz nemli (aşırı soğuk veya ıslak olmayan) bir havluyla vücudunu, patilerini ve kulak arkalarını hafifçe silebilirsiniz.

  • Serin Zeminler: Kediler sıcakta fayans veya mermer gibi serin zeminleri tercih eder. Bu alanlara erişimlerini kısıtlamayın.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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