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Uzman Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu Plajlarda Sıkça Tüketilen Tehlikeli Besinleri Açıkladı

Uzman Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu Plajlarda Sıkça Tüketilen Tehlikeli Besinleri Açıkladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.07.2026 - 09:29

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Yaz tatilinde sahilde güneşlenirken, denizden çıktıktan sonra acıkıp hızlıca bir şeyler atıştırmak hepimizin en büyük alışkanlıklarından biri. Ancak serinlemek ve keyif yapmak için gittiğimiz plajlar, farkında olmadan sağlığımızı ciddi şekilde tehdit eden gıda zehirlenmelerinin merkez üssüne dönüşebilir. Sıcak hava ve uygun olmayan saklama koşulları, masum görünen yiyecekleri adeta birer bakteri yuvası haline getirmeye yetiyor.

Uzman Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu, plajlarda satılan ve oldukça tehlikeli olabilecek besinleri paylaştı. Listedeki bazı besinler pek çok kişiyi hayal kırıklığına uğrattı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/Da0hmO...
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Tatiliniz zehir olmasın!

Tatiliniz zehir olmasın!

Sahilde gezen seyyar satıcılardan alınan sıcak haşlanmış mısırlar, aslında mikropların en sevdiği nemli ve ılık ortamı fazlasıyla barındırıyor. Yazın tüketilen gıdaların  ya 4 °C’nin altında soğuk zincirde ya da 65-75 °C’nin üzerindeki yüksek sıcaklıklarda saklanması hayati önem taşıyor. Bu aralıkta kalan seyyar mısırlar patojenlerin hızla çoğalmasına neden olurken, yetişkinlere kıyasla daha düşük kilolu olan çocukları çok daha kısa sürede zehirleyebiliyor. Plajların vazgeçilmezi midye dolmalar ise hem ağır metal riskleri taşıyor hem de hayvansal ürün grubu olduğu için bozulma dakikalar içinde gerçekleşiyor. Evde yapılan konservelerin, çorbaların plaj çantalarında saatlerce bekletilmesi de ölümcül botulizm bakterisine davetiye çıkarıyor. Tatilde sevdiklerinizle hastanelik olmak istemiyorsanız, güvenilir markaların endüstriyel bebek mamalarını veya paketli çorbalarını tercih etmek çok daha pratik ve güvenli bir çözüm.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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