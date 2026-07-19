Uzman Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu Plajlarda Sıkça Tüketilen Tehlikeli Besinleri Açıkladı

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Kaynak: https://www.instagram.com/reel/Da0hmO...
Yaz tatilinde sahilde güneşlenirken, denizden çıktıktan sonra acıkıp hızlıca bir şeyler atıştırmak hepimizin en büyük alışkanlıklarından biri. Ancak serinlemek ve keyif yapmak için gittiğimiz plajlar, farkında olmadan sağlığımızı ciddi şekilde tehdit eden gıda zehirlenmelerinin merkez üssüne dönüşebilir. Sıcak hava ve uygun olmayan saklama koşulları, masum görünen yiyecekleri adeta birer bakteri yuvası haline getirmeye yetiyor.
Uzman Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu, plajlarda satılan ve oldukça tehlikeli olabilecek besinleri paylaştı. Listedeki bazı besinler pek çok kişiyi hayal kırıklığına uğrattı.
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Tatiliniz zehir olmasın!
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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