Uzman Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu Plajlarda Sıkça Tüketilen Tehlikeli Besinleri Açıkladı

Yaz tatilinde sahilde güneşlenirken, denizden çıktıktan sonra acıkıp hızlıca bir şeyler atıştırmak hepimizin en büyük alışkanlıklarından biri. Ancak serinlemek ve keyif yapmak için gittiğimiz plajlar, farkında olmadan sağlığımızı ciddi şekilde tehdit eden gıda zehirlenmelerinin merkez üssüne dönüşebilir. Sıcak hava ve uygun olmayan saklama koşulları, masum görünen yiyecekleri adeta birer bakteri yuvası haline getirmeye yetiyor.

Uzman Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu, plajlarda satılan ve oldukça tehlikeli olabilecek besinleri paylaştı. Listedeki bazı besinler pek çok kişiyi hayal kırıklığına uğrattı.