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Eski MasterChef Yarışmacısı Emir Elidemir Bir Sokak Köpeği İçin Ziyafet Hazırladı

Eski MasterChef Yarışmacısı Emir Elidemir Bir Sokak Köpeği İçin Ziyafet Hazırladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
18.07.2026 - 21:27 Son Güncelleme: 18.07.2026 - 21:28

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Bildiğiniz üzere ülkemizde, sokak hayvanları günlük yaşamımızın bir parçası. Her birimiz elimizden geldiğince onları doyurmak için çeşitli besinler sunmaya çalışıyoruz. Çoğumuz patili dostlarımız için pratik ve hazır çözümlere yönelirken, profesyonel bir şefin dokunuşu ezber bozdu. 

Eski MasterChef yarışmacısı Emir Elidemir, sokakta karşılaştığı bir dostu için hazırladığı gurme mama tabağını sosyal medya hesabından paylaştı. Şefin hazırladığı bu özel öğün, ister istemez izleyenlerin de iştahını kabarttı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/Da29Ln...
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Peki bu tabak patili dostlarımız için uygun mı?

Peki bu tabak patili dostlarımız için uygun mı?

Şefin hazırladığı bu ziyafet tabağı, son yıllarda evcil hayvan dünyasında oldukça popüler olan BARF (Biologically Appropriate Raw Food - Biyolojik Olarak Uygun Çiğ Gıda) diyetinin adeta bir sanat eserine dönüşmüş hali. Tabağın içeriğinde haşlanmış bal kabağı, çiğ kıyma, çiğ tavuk göğsü, çiğ balık, dilimlenmiş salatalık, çiğ böbrek, yumurta sarısı ve chia tohumu gibi besleyici ögeler yer alıyor. Ancak tabağın asıl dikkat çeken ve sosyal medyada büyük merak uyandıran yıldızı kesinlikle ejder meyvesi oldu. Bir köpeğin önünde ejder meyveli, chia tohumlu ve taze sakatatlı böyle bir tabağı gören kullanıcılar, 'Biz bile böyle beslenemiyoruz' yorumlarında birleşti. Sosyal medyada büyük bir sempati toplasa da, uzmanlar bu çiğ beslenme modeli hakkında ikiye bölünmüş durumda. BARF diyetini savunanlar çiğ et ve taze besinlerin köpeklerin doğasına en uygun beslenme şekli olduğunu belirtirken, veteriner hekimler çiğ et tüketiminin parazit ve Salmonella gibi ciddi bakteri riskleri taşıdığı konusunda uyarıyor. Hayvan dostlarımızın sağlığı için bu tarz çiğ menüleri uygulamadan önce mutlaka uzman bir veteriner hekime danışmak gerekiyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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