Eski MasterChef Yarışmacısı Emir Elidemir Bir Sokak Köpeği İçin Ziyafet Hazırladı

Bildiğiniz üzere ülkemizde, sokak hayvanları günlük yaşamımızın bir parçası. Her birimiz elimizden geldiğince onları doyurmak için çeşitli besinler sunmaya çalışıyoruz. Çoğumuz patili dostlarımız için pratik ve hazır çözümlere yönelirken, profesyonel bir şefin dokunuşu ezber bozdu.

Eski MasterChef yarışmacısı Emir Elidemir, sokakta karşılaştığı bir dostu için hazırladığı gurme mama tabağını sosyal medya hesabından paylaştı. Şefin hazırladığı bu özel öğün, ister istemez izleyenlerin de iştahını kabarttı.