Eski MasterChef Yarışmacısı Emir Elidemir Bir Sokak Köpeği İçin Ziyafet Hazırladı

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Kaynak: https://www.instagram.com/reel/Da29Ln...
Bildiğiniz üzere ülkemizde, sokak hayvanları günlük yaşamımızın bir parçası. Her birimiz elimizden geldiğince onları doyurmak için çeşitli besinler sunmaya çalışıyoruz. Çoğumuz patili dostlarımız için pratik ve hazır çözümlere yönelirken, profesyonel bir şefin dokunuşu ezber bozdu.
Eski MasterChef yarışmacısı Emir Elidemir, sokakta karşılaştığı bir dostu için hazırladığı gurme mama tabağını sosyal medya hesabından paylaştı. Şefin hazırladığı bu özel öğün, ister istemez izleyenlerin de iştahını kabarttı.
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Peki bu tabak patili dostlarımız için uygun mı?
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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