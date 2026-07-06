Tamir Edilip Kullanılır mı? ABD'de Hurdalıkta Çalışan Bir Türk İki Adet Tesla Cybertruck'ı Paylaştı

Otomotiv dünyasında bazı araçlar sadece mühendislikleriyle değil, tasarımlarıyla da tabuları yıkmak için sahneye çıkıyor. Son dönemin en çok konuşulan modellerinden biri hiç şüphesiz Tesla Cybertruck. Sosyal medyanın ve teknoloji dünyasının odak noktası olan bu fütüristik pick-up, dayanıklılık iddialarına rağmen hasarlardan kaçamıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki devasa bir araç hurdalığında çekim yapan bir Türk içerik üreticisi, pert kategorisine ayrılmış iki adet kazalı Tesla Cybertruck modelini gösterdi. Elbette Türkiye'den izleyen herkes, çöpten alıp tamir ettirmenin ne kadar mal olacağını hesaplamaya çalıştı.

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