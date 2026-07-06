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Tamir Edilip Kullanılır mı? ABD'de Hurdalıkta Çalışan Bir Türk İki Adet Tesla Cybertruck'ı Paylaştı

Tamir Edilip Kullanılır mı? ABD'de Hurdalıkta Çalışan Bir Türk İki Adet Tesla Cybertruck'ı Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.07.2026 - 11:37

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Otomotiv dünyasında bazı araçlar sadece mühendislikleriyle değil, tasarımlarıyla da tabuları yıkmak için sahneye çıkıyor. Son dönemin en çok konuşulan modellerinden biri hiç şüphesiz Tesla Cybertruck. Sosyal medyanın ve teknoloji dünyasının odak noktası olan bu fütüristik pick-up, dayanıklılık iddialarına rağmen hasarlardan kaçamıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki devasa bir araç hurdalığında çekim yapan bir Türk içerik üreticisi, pert kategorisine ayrılmış iki adet kazalı Tesla Cybertruck modelini gösterdi. Elbette Türkiye'den izleyen herkes, çöpten alıp tamir ettirmenin ne kadar mal olacağını hesaplamaya çalıştı. 

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Astarı yüzünden pahalı.

Astarı yüzünden pahalı.

Görüntüler incelendiğinde, araçlardan birinin özellikle sağ ön çamurluk ve far grubundan çok ağır bir darbe aldığı, paslanmaz çelik panellerinin ciddi şekilde büküldüğü anlaşılıyor. Cybertruck'ın gövdesinde kullanılan ultra sert paslanmaz çelik malzeme, standart otomobil saclarına göre çok daha mukavemetli olsa da, yüksek hızlı çarpışmalarda panellerin eski haline getirilmesi veya düzeltilmesi neredeyse imkansızdır. Bu durum, ufak gibi görünen hasarlarda bile sigorta şirketlerinin aracı doğrudan 'pert' yani tamiri ekonomik olmayan kaza kategorisine ayırmasına neden oluyor. Hurdalığa düşen diğer Cybertruck modelinde ise arka çamurluk panellerinde derin ezilmeler ve kasma problemi yüzünden bagaj kapağının mekanik olarak kilitlenip açılmaması dikkat çekiyor. Tesla'nın tescilli bu çelik panellerinin onarım prosedürleri son derece karmaşık olduğundan, yetkili servisler hasarlı parçaları düzeltmek yerine komple yeni gövde blokları sipariş edilmesini şart koşuyor. Bu da lojistik ve işçilik maliyetlerini tırmandırıyor. Kazalı araçların dijital ekranlarının ve iç multimedya sistemlerinin hala çalışır durumda olması ise elektrik altyapısının sağlamlığına işaret etse de, yürüyen aksam ve dış gövde maliyetleri yüzünden bu modern canavarların hurdalıktan kurtulması zor görünüyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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