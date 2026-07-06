Tamir Edilip Kullanılır mı? ABD'de Hurdalıkta Çalışan Bir Türk İki Adet Tesla Cybertruck'ı Paylaştı

Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Otomotiv dünyasında bazı araçlar sadece mühendislikleriyle değil, tasarımlarıyla da tabuları yıkmak için sahneye çıkıyor. Son dönemin en çok konuşulan modellerinden biri hiç şüphesiz Tesla Cybertruck. Sosyal medyanın ve teknoloji dünyasının odak noktası olan bu fütüristik pick-up, dayanıklılık iddialarına rağmen hasarlardan kaçamıyor.
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki devasa bir araç hurdalığında çekim yapan bir Türk içerik üreticisi, pert kategorisine ayrılmış iki adet kazalı Tesla Cybertruck modelini gösterdi. Elbette Türkiye'den izleyen herkes, çöpten alıp tamir ettirmenin ne kadar mal olacağını hesaplamaya çalıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Astarı yüzünden pahalı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın