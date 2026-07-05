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Donald Trump’ın Türkiye’de Şimdi de Torunu Çıktı

Donald Trump’ın Türkiye’de Şimdi de Torunu Çıktı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.07.2026 - 14:04

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Ankara’da yaşayan Necla Özmen isimli vatandaş uzun süredir ABD Başkanı Donald Trump’ın babası olduğunu iddia ediyor. Özmen, bu hafta içi Ankara’ya gelecek Trump’ı evine davet etmiş ve ona özel Türk yemekleri yapacağını söylemişti. Bir sosyal medya kullanıcısı ise paylaştığı videoyla Necla Özmen’in kızı olduğunu iddia etti. Trump’ın Ankara ziyaretinde kendisine haber verilmesini talep eden “torun”, “Dedem torununa, sen de kızına sahip çıkacaksınız.” ifadelerini kullandı.

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Necla Özmen, son olarak NATO Zirvesi öncesinde ABD Başkanı'na seslenmişti.

Necla Özmen, son olarak NATO Zirvesi öncesinde ABD Başkanı'na seslenmişti.

Trump için kendi evinde bir oda hazırlayan kadın, 'Sevgili babacığım, senin kalabileceğin bir oda hazırladım. Umarım rahat edersin.' demiş ve şunu eklemişti:

“Türkiye’de büyüdüğüm için ona Türk mutfağından lezzetler hazırlamayı düşünüyorum. İnşallah gelir, evimi ve yaşantımı görür. Heyecanlıyım.”

Necla Özmen, son demecinin ardından bir kez daha sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, paylaşımların altında durumu tiye alan binlerce yorum yaptı.

Kübra Yıldırım da konuya espriyle yaklaşan Instagram kullanıcılarından biri oldu. Çektiği videoda Özmen'in kızı olduğunu ileri süren Yıldırım, şunları söyledi:

“Buradan anneme sesleniyorum. Dedem Trump Ankara'ya gelince bana haber vereceksiniz. Bana sahip çıkacaksınız. Ben burada zor durumlarda kalıyorum. Zor durumlarda yaşıyorum. Dedem torununa, sen de kızına sahip çıkacaksınız.”

Trump'ın torunu olduğunu açıklayan kadın sosyal medyada konuşuldu. 👇

Trump'ın torunu olduğunu açıklayan kadın sosyal medyada konuşuldu. 👇
twitter.com

'Dinsizin hakkından imansız nasıl geliyor oynat bakalım.'

👇

👇
twitter.com

'Bizim takıntı seviyesi.'

👇

👇
twitter.com

'Bu haber şuraya doğru evrilecek gibi...

Trump’ın kızı olduğunu iddia eden Necla Özmen’in kızı olduğunu iddia eden kadının kızı olduğunu iddia eden küçük kız;

“Dedem torununun torununa, ananem sana, sen de kızına sahip çık.

👇

👇
twitter.com
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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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