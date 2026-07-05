Donald Trump’ın Türkiye’de Şimdi de Torunu Çıktı

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Ankara’da yaşayan Necla Özmen isimli vatandaş uzun süredir ABD Başkanı Donald Trump’ın babası olduğunu iddia ediyor. Özmen, bu hafta içi Ankara’ya gelecek Trump’ı evine davet etmiş ve ona özel Türk yemekleri yapacağını söylemişti. Bir sosyal medya kullanıcısı ise paylaştığı videoyla Necla Özmen’in kızı olduğunu iddia etti. Trump’ın Ankara ziyaretinde kendisine haber verilmesini talep eden “torun”, “Dedem torununa, sen de kızına sahip çıkacaksınız.” ifadelerini kullandı.
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Necla Özmen, son olarak NATO Zirvesi öncesinde ABD Başkanı'na seslenmişti.
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Trump'ın torunu olduğunu açıklayan kadın sosyal medyada konuşuldu. 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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