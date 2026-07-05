Donald Trump’ın Türkiye’de Şimdi de Torunu Çıktı

Trump için kendi evinde bir oda hazırlayan kadın, 'Sevgili babacığım, senin kalabileceğin bir oda hazırladım. Umarım rahat edersin.' demiş ve şunu eklemişti:

“Türkiye’de büyüdüğüm için ona Türk mutfağından lezzetler hazırlamayı düşünüyorum. İnşallah gelir, evimi ve yaşantımı görür. Heyecanlıyım.”

Necla Özmen, son demecinin ardından bir kez daha sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, paylaşımların altında durumu tiye alan binlerce yorum yaptı.

Kübra Yıldırım da konuya espriyle yaklaşan Instagram kullanıcılarından biri oldu. Çektiği videoda Özmen'in kızı olduğunu ileri süren Yıldırım, şunları söyledi:

“Buradan anneme sesleniyorum. Dedem Trump Ankara'ya gelince bana haber vereceksiniz. Bana sahip çıkacaksınız. Ben burada zor durumlarda kalıyorum. Zor durumlarda yaşıyorum. Dedem torununa, sen de kızına sahip çıkacaksınız.”