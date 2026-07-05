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Ankara’da Gösteri Uçuşları İçin Vatandaşlara Ses Uyarısı

Ankara’da Gösteri Uçuşları İçin Vatandaşlara Ses Uyarısı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.07.2026 - 10:53
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Ankara Valiliği, NATO Zirvesi için gösteri uçuşu yapacak Türk Yıldızları’nın provası nedeniyle bugün kent genelinde uçak sesi duyulabileceğini ve vatandaşların herhangi bir tedirginlik yaşamaması gerektiğini açıkladı.

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NATO Zirvesi, 7-8 Temmuz tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek.

NATO Zirvesi, 7-8 Temmuz tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek.

Ankara Valiliği, zirve için gösteri uçuşu yapacak Türk Yıldızları konusunda vatandaşları uyardı.

'Türk Yıldızları ekibi tarafından, NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi kapsamında planlanan gösteri uçuşu; 5 Temmuz 2026 Pazar günü (son prova uçuşu), 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü (gösteri uçuşu), 15.15-15.30 saatleri arasında Ankara ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu uçuşlar planlı faaliyetler kapsamında icra edilecek olup, oluşabilecek uçak sesi ve hava trafiği nedeniyle vatandaşlarımızın herhangi bir tedirginlik yaşamamaları amacıyla konu kamuoyunun bilgisine sunulur.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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