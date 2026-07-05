Yıllardır Çözülemeyen Rabia Naz Dosyasına Yeni Deliller Eklendi
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11 yaşındaki Rabia Naz Vatan, Giresun’da 13 Nisan 2018’de hayatını kaybetmişti. Kamuoyunda ilgiyle takip edilen davada failler bir türlü yakalanamamıştı. Faili Meçhul Daire Başkanlığı’nın yeniden açılan Rabia Naz dosyasına 10 klasör yeni delil eklendiği öğrenildi. Baba Şaban Vatan, yeni delillerin çok önemli olduğunu söyledi.
Kaynak: Gamze Erdoğan / Türkiye Gazetesi
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Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yeniden soruşturulduğunu açıkladığı Rabia Naz Vatan dosyasına yeni deliller eklendi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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