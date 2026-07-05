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Yıllardır Çözülemeyen Rabia Naz Dosyasına Yeni Deliller Eklendi

Yıllardır Çözülemeyen Rabia Naz Dosyasına Yeni Deliller Eklendi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.07.2026 - 09:05
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11 yaşındaki Rabia Naz Vatan, Giresun’da 13 Nisan 2018’de hayatını kaybetmişti. Kamuoyunda ilgiyle takip edilen davada failler bir türlü yakalanamamıştı. Faili Meçhul Daire Başkanlığı’nın yeniden açılan Rabia Naz dosyasına 10 klasör yeni delil eklendiği öğrenildi. Baba Şaban Vatan, yeni delillerin çok önemli olduğunu söyledi.

Kaynak: Gamze Erdoğan / Türkiye Gazetesi

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Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yeniden soruşturulduğunu açıkladığı Rabia Naz Vatan dosyasına yeni deliller eklendi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yeniden soruşturulduğunu açıkladığı Rabia Naz Vatan dosyasına yeni deliller eklendi.

Türkiye Gazetesi’ndeki habere göre, Faili Meçhul Daire Başkanlığı’nın mercek altına aldığı Rabia Naz Vatan olayıyla ilgili incelemeler sürerken dosyaya 10 yeni klasör sunuldu.

Yıllardır adalet mücadelesi veren baba Şaban Vatan, “Dosya askıya alınmadı. Adalet Bakanımız Akın Gürlek dosyayı Ceza İşleri Daire Başkanlığı’na havale etti. Dosyanın yeniden açılması için Ceza İşleri Daire Başkanlığı çok önemliydi. Bakanlıkla irtibat hâlindeyiz. Dosyamıza 10 yeni klasör eklendi. Dosyanın içerisinde Rabia Naz’a çarpan aracın nerede tamir edildiği, kime satıldığı, aracın adres bilgisi, araç sahibi ve suç ortakları ile ilgili deliller mevcut.” dedi.

Dosyaya giren yeni iddiaların merkezinde daha önce Rabia Naz'ın okul çantası yer almıştı. Baba Şaban Vatan, savcılıktan teslim aldığı dijital verileri incelediğinde çarpıcı bir ayrıntıyı fark ettiğini dile getirerek, kızına ait okul çantasının olay anında değil, olaydan yaklaşık 5 saat sonra binanın teras katına bırakıldığını öne sürdü. Bu durumun, olayı 'yüksekten düşme' gibi göstermek amacıyla kurgulandığı iddia edilmişti.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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