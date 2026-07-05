Yıllardır Çözülemeyen Rabia Naz Dosyasına Yeni Deliller Eklendi

Türkiye Gazetesi’ndeki habere göre, Faili Meçhul Daire Başkanlığı’nın mercek altına aldığı Rabia Naz Vatan olayıyla ilgili incelemeler sürerken dosyaya 10 yeni klasör sunuldu.

Yıllardır adalet mücadelesi veren baba Şaban Vatan, “Dosya askıya alınmadı. Adalet Bakanımız Akın Gürlek dosyayı Ceza İşleri Daire Başkanlığı’na havale etti. Dosyanın yeniden açılması için Ceza İşleri Daire Başkanlığı çok önemliydi. Bakanlıkla irtibat hâlindeyiz. Dosyamıza 10 yeni klasör eklendi. Dosyanın içerisinde Rabia Naz’a çarpan aracın nerede tamir edildiği, kime satıldığı, aracın adres bilgisi, araç sahibi ve suç ortakları ile ilgili deliller mevcut.” dedi.

Dosyaya giren yeni iddiaların merkezinde daha önce Rabia Naz'ın okul çantası yer almıştı. Baba Şaban Vatan, savcılıktan teslim aldığı dijital verileri incelediğinde çarpıcı bir ayrıntıyı fark ettiğini dile getirerek, kızına ait okul çantasının olay anında değil, olaydan yaklaşık 5 saat sonra binanın teras katına bırakıldığını öne sürdü. Bu durumun, olayı 'yüksekten düşme' gibi göstermek amacıyla kurgulandığı iddia edilmişti.