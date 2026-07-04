Deniz Göktaş'ın Ters Kelepçe Görüntüleri Dört-Beş Kez Tekrarlanmış
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Deniz Göktaş, hakkında başlatılan soruşturmanın ardından yurt dışından Türkiye'ye dönerek gözaltına alınmıştı. Basına servis edilen gözaltı görüntülerinde Göktaş'ın ters kelepçeli olması tepkiye neden olmuştu. Özellikle sosyal medyada hakkında soruşturma olmasına rağmen Türkiye'ye dönen Göktaş'a yapılan muamelenin uygun olmadığı fikri öne çıkmıştı.
Bugün ise söz konusu görüntülerle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
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Görüntü dört beş kez tekrarlanarak çekilmiş.
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Metin Sinan Aslan, yasaklı madde testine dair de ilginç detaylar paylaştı:
Bu görüntüler yargıya taşınıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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