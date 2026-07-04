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Deniz Göktaş'ın Ters Kelepçe Görüntüleri Dört-Beş Kez Tekrarlanmış

Deniz Göktaş'ın Ters Kelepçe Görüntüleri Dört-Beş Kez Tekrarlanmış

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.07.2026 - 22:31
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Deniz Göktaş, hakkında başlatılan soruşturmanın ardından yurt dışından Türkiye'ye dönerek gözaltına alınmıştı. Basına servis edilen gözaltı görüntülerinde Göktaş'ın ters kelepçeli olması tepkiye neden olmuştu. Özellikle sosyal medyada hakkında soruşturma olmasına rağmen Türkiye'ye dönen Göktaş'a yapılan muamelenin uygun olmadığı fikri öne çıkmıştı. 

Bugün ise söz konusu görüntülerle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

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Görüntü dört beş kez tekrarlanarak çekilmiş.

Görüntü dört beş kez tekrarlanarak çekilmiş.

Kısa Dalga'da Banu Güven'in sorularını yanıtlayan Deniz Göktaş'ın avukatı Metin Sinan Aslan, gözaltı görüntüleriyle ilgili ilginç detaylar paylaştı. 

Aslan, Deniz Göktaş'a yasaklı madde testi yapıldığını, ters kelepçe görüntüsü için de sahnenin dört beş kez kurgulandığını açıkladı. 

Aslan, 'Deniz’in gördüğümüz sahnesi ilk girişi değil. Deniz’e bu sahne dört beş kez yaptırılmış. 'Geri gel, doğru olmadı, bir daha' gibi. Beş kez bu yaşanmış.' dedi.

Metin Sinan Aslan, yasaklı madde testine dair de ilginç detaylar paylaştı:

Metin Sinan Aslan, yasaklı madde testine dair de ilginç detaylar paylaştı:

'Gözaltına alındığı gece kıl, tırnak ve sair örnekleri alınmış. Ben şaşırdım. “Oğlum, cezai gözaltına alındığın zaman bunlar alınmaz, bir sağlık kontrolüne gider gelirsin. “Hayır abi” dedi, “beni adli tıbba götürdüler. Benden tırnak, saç, kıl örnekleri aldılar” dedi. Yasaklı madde testi için.

Bu çocuk Hollanda’dan geldi, muhtemelen orada kullanmıştır mı dediler acaba? “Oradan tutturamazsak buradan tuttururuz” mu dediler? Çünkü bu çocuk belli ki bir şekilde “biz buna bir ceza keseceğiz” denmiş. Eğer Cumhurbaşkanı kartı olmazsa madde olur, madde olmazsa dini değerler olur gibi bir şey mi yapıldı?'

Bu görüntüler yargıya taşınıyor.

Bu görüntüler yargıya taşınıyor.

Yaşananların ardından Avukat Ömer Meşe, Deniz Göktaş'ın ters kelepçeyle gözaltına alınması ve süreçte yaşandığını öne sürdüğü hukuka aykırı uygulamalar nedeniyle bireysel olarak suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan dilekçede, Göktaş'a gözaltı sırasında hukuka aykırı biçimde ters kelepçe takıldığı iddia edildi. Dilekçede ayrıca, gözaltı görüntülerini basına servis ettiği öne sürülen ve uygulamada görev alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü personeli hakkında 'işkence', 'eziyet' ve 'zor kullanma yetkisinin aşılması' suçlamalarıyla soruşturma başlatılması talep edildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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