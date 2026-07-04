Deniz Göktaş'ın Ters Kelepçe Görüntüleri Dört-Beş Kez Tekrarlanmış

'Gözaltına alındığı gece kıl, tırnak ve sair örnekleri alınmış. Ben şaşırdım. “Oğlum, cezai gözaltına alındığın zaman bunlar alınmaz, bir sağlık kontrolüne gider gelirsin. “Hayır abi” dedi, “beni adli tıbba götürdüler. Benden tırnak, saç, kıl örnekleri aldılar” dedi. Yasaklı madde testi için.

Bu çocuk Hollanda’dan geldi, muhtemelen orada kullanmıştır mı dediler acaba? “Oradan tutturamazsak buradan tuttururuz” mu dediler? Çünkü bu çocuk belli ki bir şekilde “biz buna bir ceza keseceğiz” denmiş. Eğer Cumhurbaşkanı kartı olmazsa madde olur, madde olmazsa dini değerler olur gibi bir şey mi yapıldı?'