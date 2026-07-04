TRT Spikerlerinin Bazı Maçlardaki Anlatım Tercihleri Eleştiri Alıyor: Spiker Mısır'ın Yediği Golde Sustu
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TRT, Dünya Kupası maçlarındaki performansıyla tepki çekmeye devam ediyor. İran-Yeni Zelanda maçında takımların karıştırılmasının yanı sıra spikerlerin anlatımları da eleştiri konusu oluyor.
Dün oynanan Avustralya-Mısır maçında spiker Hünkar Mutlu'nun Avustralya golüne sessiz kalması sosyal medyada tepkiyle karşılandı.
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İlk önce gol anını izleyelim, daha sonra tepkilere bakalım:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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