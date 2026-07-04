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TRT Spikerlerinin Bazı Maçlardaki Anlatım Tercihleri Eleştiri Alıyor: Spiker Mısır'ın Yediği Golde Sustu

etiket TRT Spikerlerinin Bazı Maçlardaki Anlatım Tercihleri Eleştiri Alıyor: Spiker Mısır'ın Yediği Golde Sustu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.07.2026 - 20:23
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TRT, Dünya Kupası maçlarındaki performansıyla tepki çekmeye devam ediyor. İran-Yeni Zelanda maçında takımların karıştırılmasının yanı sıra spikerlerin anlatımları da eleştiri konusu oluyor. 

Dün oynanan Avustralya-Mısır maçında spiker Hünkar Mutlu'nun Avustralya golüne sessiz kalması sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

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Türkiye
Türkiye
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Maçlar

14 Haziran 07:00
AUS
AUS
2-0
TUR
TUR
20 Haziran 06:00
TUR
TUR
0-1
PAR
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
TUR
3-2
USA
USA
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İlk önce gol anını izleyelim, daha sonra tepkilere bakalım:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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