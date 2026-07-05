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Sivas’ta Etkili Olan Yağış Sonrasında Yolları ve Akaryakıt İstasyonunu Kurbağalar Bastı

Sivas’ta Etkili Olan Yağış Sonrasında Yolları ve Akaryakıt İstasyonunu Kurbağalar Bastı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.07.2026 - 08:34
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Sivas’ın Hafik ilçesinde dün etkili olan yağmur sonrası ilginç görüntüler ortaya çıktı. İlçedeki karayolunda ve bir akaryakıt istasyonunda çok sayıda yavru kurbağa görüldü. İstasyonun sahibi Mustafa Mert Esen, hayatında ilk defa böyle bir manzarayla karşılaştığını söyledi.

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Sivas'ın Hafik ilçesinde sağanak sonrası karayolu ve bir akaryakıt istasyonunda çok sayıda yavru kurbağanın görülmesi dikkati çekti.

Sivas'ın Hafik ilçesinde sağanak sonrası karayolu ve bir akaryakıt istasyonunda çok sayıda yavru kurbağanın görülmesi dikkati çekti.

İlçede etkili olan şiddetli yağışın ardından, ilçe merkezindeki Çay Mahallesi ile Günyamaç köyü yolu arasındaki yaklaşık 2 bin metrelik hat boyunca çok sayıda yavru kurbağa görüldü.

Yavru kurbağalar, özellikle Sivas-Erzincan kara yolu ile Hafik-Doğanşar kara yolu üzerinde yoğunluk oluşturdu.

İlçe yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonunda da görülen kurbağalar, iş yerine gelen sürücülerin de dikkatini çekti.

İstasyonun sahibi Mustafa Mert Esen, hayatında ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.

Yaklaşık yarım saat önce yağmur yağdığını belirten Esen, 'Yağmurla birlikte ortalık komple kurbağa oldu. Müşterimiz geldi, pompaya yanaştı, arabadan inemedi dahi. Yağmur boyunca dolandılar, durduktan sonra gittiler. Bu da bir hikmet mi diyelim, başka bir şey mi diyelim bilemedim. 30 yaşındayım, ömrü hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum.' diye konuştu.

Yakıt için istasyona gelen sürücü Lütfullah Şeker de ilk başta kurbağaları çekirge sandığını söyledi.

Şeker, 'Benzinliğe geldik ki kurbağa sürüsü. Hayatımda hiç görmedim de duymadım da bu kadar kalabalık bir kurbağa yavrusunu.' dedi.

İlçeden görüntüler 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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