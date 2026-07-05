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4 İlde Denize Girmek Valilik Kararıyla Yasaklandı

4 İlde Denize Girmek Valilik Kararıyla Yasaklandı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.07.2026 - 09:43
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Karadeniz’de etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Trabzon, Giresun, Rize ve Artvin'de 5 Temmuz Pazar günü denize girmek yasaklandı. İl valilikleri, kararı boğulma vakalarının önlenmesi için aldı.

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Karadeniz’de bugün birçok kentte yağışlı ve rüzgârlı bir hava bekleniyor.

Karadeniz’de bugün birçok kentte yağışlı ve rüzgârlı bir hava bekleniyor.

Beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Trabzon, Giresun, Rize ve Artvin’de valilikler denize girmeyi yasakladı.

Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda il genelinde denize girmenin yasaklandığı bildirildi. Açıklamada, vatandaşların can güvenliğinin sağlanması, boğulma vakalarının önlenmesi ve olası üzücü olayların yaşanmaması amacıyla alınan karara titizlikle uyulmasının önem taşıdığı vurgulandı.

Giresun, Rize ve Artvin valilikleri de yaptıkları açıklamalarda, olumsuz hava koşulları nedeniyle pazar günü il sınırlarındaki tüm sahil ve plajlarda denize girilmesine izin verilmeyeceğini duyurdu.

Valilikler, vatandaşlardan can güvenlikleri için uyarıları dikkate almalarını ve yasağa uymalarını istedi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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