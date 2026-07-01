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2026 NATO Zirvesi Ne Zaman, NATO Zirvesi’ne Kimler Katılacak? Ankara’da Hangi Yollar Kapanacak?

2026 NATO Zirvesi Ne Zaman, NATO Zirvesi’ne Kimler Katılacak? Ankara’da Hangi Yollar Kapanacak?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
01.07.2026 - 10:50
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2026 NATO Zirvesi için geri sayım başladı. Dünya liderlerini Ankara’da buluşturacak toplantının tarihi ve yapılacağı yer netleşti. Zirve öncesinde özellikle ulaşım düzenlemeleri ve güvenlik tedbirleriyle ilgili ayrıntılar da merak edilmeye başladı. “2026 NATO Zirvesi ne zaman yapılacak?”, “Hangi yollar kapanacak?”, “Yasaklar ne zaman başlayacak?” ve “Zirveye hangi liderler katılacak?” soruları vatandaşların en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. Ankara’da düzenlenecek zirveye ilişkin tarih, katılımcılar ve alınacak önlemlerle ilgili tüm detayları haberimizde derledik.

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2026 NATO Zirvesi Ne Zaman?

2026 NATO Zirvesi Ne Zaman?

2026 NATO Zirvesi, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. İki gün sürecek zirvede NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları Ankara’da bir araya gelecek.

NATO Zirvesi Ne Zaman Bitecek?

2026 NATO Zirvesi 7 Temmuz 2026 Salı günü başlayacak ve 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü sona erecek. Zirvenin resmi programının iki gün sürmesi planlanıyor.

2026 NATO Zirvesi Nerede Olacak?

2026 NATO Zirvesi Nerede Olacak?

2026 NATO Zirvesi Ankara’da düzenlenecek. Liderler toplantılarının ana merkezi Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olacak. Bakanlar düzeyindeki bazı görüşmelerin ise Ay-Yıldız Karargâhı’nda yapılması bekleniyor.

NATO Zirvesine Kimler Katılacak?

NATO Zirvesine Kimler Katılacak?

2026 NATO Zirvesi’ne NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile birlikte 32 NATO üyesi ülkenin liderleri katılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer zirvede yer alacak isimler arasında bulunuyor. Avrupa Birliği temsilcilerinin de Ankara’da olması bekleniyor.

NATO Zirvesi İçin Ankara’da Hangi Yollar Kapanacak?

NATO Zirvesi İçin Ankara’da Hangi Yollar Kapanacak?

NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresi, liderlerin konaklayacağı otellerin bulunduğu bölgeler ve resmi konvoy güzergâhlarında geçici trafik düzenlemeleri uygulanacak. Beştepe çevresindeki ana arterler ile bazı bulvarlarda araç geçişine izin verilmeyecek. Kapatılacak yolların tam listesi Ankara Valiliği ve Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılacak.

NATO Zirvesi İçin Yollar Ne Zaman Kapanacak?

NATO Zirvesi İçin Yollar Ne Zaman Kapanacak?

Trafik tedbirlerinin büyük bölümünün 6 Temmuz 2026 tarihinde başlaması bekleniyor. En yoğun kapanmalar ise zirvenin yapılacağı 7 ve 8 Temmuz tarihlerinde uygulanacak. Bazı bölgelerde lider konvoylarının geçiş saatlerine bağlı olarak anlık yol kapatmaları da yapılabilecek.

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NATO Zirvesi Yasakları Neler?

NATO Zirvesi Yasakları Neler?

Zirve süresince Ankara’da güvenlik önlemleri artırılacak. Toplantı, gösteri yürüyüşü, miting, oturma eylemi ve benzeri etkinliklere geçici süreyle izin verilmeyecek. Ayrıca zirve alanları çevresinde park yasağı, araç giriş kısıtlamaları ve bazı bölgelerde hava sahası tedbirleri uygulanacak. Büyük organizasyonlar ve kalabalık etkinlikler için de ek kısıtlamalar getirildi.

NATO Zirvesi Yasakları Ne Zaman Bitecek?

Ankara Valiliği tarafından açıklanan mevcut planlamaya göre güvenlik tedbirleri ve etkinlik kısıtlamalarının 10 Temmuz 2026 tarihinde sona ermesi bekleniyor. Trafik düzenlemelerinin ise zirvenin tamamlanmasının ardından kademeli olarak kaldırılması öngörülüyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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