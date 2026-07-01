2026 NATO Zirvesi Ne Zaman, NATO Zirvesi’ne Kimler Katılacak? Ankara’da Hangi Yollar Kapanacak?

Zirve süresince Ankara’da güvenlik önlemleri artırılacak. Toplantı, gösteri yürüyüşü, miting, oturma eylemi ve benzeri etkinliklere geçici süreyle izin verilmeyecek. Ayrıca zirve alanları çevresinde park yasağı, araç giriş kısıtlamaları ve bazı bölgelerde hava sahası tedbirleri uygulanacak. Büyük organizasyonlar ve kalabalık etkinlikler için de ek kısıtlamalar getirildi.

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Ankara Valiliği tarafından açıklanan mevcut planlamaya göre güvenlik tedbirleri ve etkinlik kısıtlamalarının 10 Temmuz 2026 tarihinde sona ermesi bekleniyor. Trafik düzenlemelerinin ise zirvenin tamamlanmasının ardından kademeli olarak kaldırılması öngörülüyor.