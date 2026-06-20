Ankara'daki NATO Zirvesinde 7 - 8 Temmuz'da Hangi Yollar Kapalı Olacak? Kırmızı Alan Neresi?
Türkiye'nin başkenti Ankara, tarihi bir zirveye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Şehir merkezinde, özellikle Çankaya, Yenimahalle ve havalimanı güzergahlarında yaşayan vatandaşların ve sürücülerin merakla beklediği trafik düzenlemeleri netleşmeye başladı. Ankara'da düzenlenecek olan 36. NATO Zirvesi nedeniyle başkentte geniş çaplı güvenlik önlemleri alınarak 'Kırmızı Alan' uygulamasına geçilecek.
Sosyal medyada İktisatçı Sadettin Doğanyiğit tarafından paylaşılan resmi e-imzalı belgeye göre, Ankara'da zirve boyunca birçok ana arter, bulvar ve cadde trafiğe kapatılacak veya kontrollü geçişe tabi tutulacak. Peki, Ankara'da NATO Zirvesi ne zaman? Hangi yollar kapanacak?
İşte Ankaralı sürücülerin bilmesi gereken güncel yol durumu ve alternatif güzergahlar.
36. NATO Zirvesi Ne Zaman? Nerede Olacak?
Ankara "Kırmızı Alan" Uygulaması Nedir? Nereleri Kapsıyor?
Ankara'da NATO Zirvesinde Hangi Yollar Kapanacak? (Güzergah Listesi)
İşte, Sadettin Doğanyiğit'in o paylaşımı:
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