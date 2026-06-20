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Ankara'daki NATO Zirvesinde 7 - 8 Temmuz'da Hangi Yollar Kapalı Olacak? Kırmızı Alan Neresi?

Ankara'daki NATO Zirvesinde 7 - 8 Temmuz'da Hangi Yollar Kapalı Olacak? Kırmızı Alan Neresi?

Ankara NATO
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
20.06.2026 - 15:27
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Türkiye'nin başkenti Ankara, tarihi bir zirveye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Şehir merkezinde, özellikle Çankaya, Yenimahalle ve havalimanı güzergahlarında yaşayan vatandaşların ve sürücülerin merakla beklediği trafik düzenlemeleri netleşmeye başladı. Ankara'da düzenlenecek olan 36. NATO Zirvesi nedeniyle başkentte geniş çaplı güvenlik önlemleri alınarak 'Kırmızı Alan' uygulamasına geçilecek. 

Sosyal medyada İktisatçı Sadettin Doğanyiğit tarafından paylaşılan resmi e-imzalı belgeye göre, Ankara'da zirve boyunca birçok ana arter, bulvar ve cadde trafiğe kapatılacak veya kontrollü geçişe tabi tutulacak. Peki, Ankara'da NATO Zirvesi ne zaman? Hangi yollar kapanacak? 

İşte Ankaralı sürücülerin bilmesi gereken güncel yol durumu ve alternatif güzergahlar.

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36. NATO Zirvesi Ne Zaman? Nerede Olacak?

36. NATO Zirvesi Ne Zaman? Nerede Olacak?

Devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı 36. NATO Zirvesi, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. 

36. NATO Zirvesi Nerede Olacak?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ev sahipliği yapacağı NATO Zirvesi, nedeniyle, başkentte güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarılacak. Zirve süresince sahada 40 bin emniyet ve jandarma personeli görev yapacak. Ayrıca, tedbirler kapsamında 1-15 Temmuz tarihleri arasında kentte gösteri ve yürüyüşlere izin verilmeyecek.

Ankara "Kırmızı Alan" Uygulaması Nedir? Nereleri Kapsıyor?

Ankara "Kırmızı Alan" Uygulaması Nedir? Nereleri Kapsıyor?

Anadolu Ajansı'nın (AA) paylaştığı bilgilere göre; zirve kapsamında, delegasyonların ve liderlerin güvenliği için 'Kırmızı Alan' uygulaması devreye girecek. Bu uygulama dahilinde belirlenen bölgelere araç ve yaya girişleri tamamen kontrollü şekilde sağlanacak. 

Kırmızı alan ilan edilen kilit bölgeler şunlardır:

  • Esenboğa Havalimanı ve çevresi

  • Zirve için kullanılacak Etimesgut Havalimanı güzergahları

  • Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bulunduğu Söğütözü Mahallesi

  • Zirve katılımcısı delegasyonların konaklayacağı 15 otelin çevresi ve geçiş güzergahları

Ankara'da NATO Zirvesinde Hangi Yollar Kapanacak? (Güzergah Listesi)

Ankara'da NATO Zirvesinde Hangi Yollar Kapanacak? (Güzergah Listesi)

Sosyal medyada Sadettin Doğanyiğit tarafından kamuoyuyla paylaşılan ve '36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Kullanılacak Güzergahlar' başlığını taşıyan resmi evraka göre, kırmızı alana dahil edilecek ve trafiğe kapatılacak/kısıtlanacak yollar sokak sokak belirlendi. Sürücülerin bu güzergahlara alternatif yollar bulması büyük önem taşıyor.

Belgeye göre etkilenmesi beklenen başlıca bulvarlar şunlar:

  • Özal Bulvarı ve Çevre Yolu varyantları

  • Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı ve Turgut Özal 2 Bulvarı

  • Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Mevlana Bulvarı ve İnönü Bulvarı

  • Ankara Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Anadolu Bulvarı ve Dumlupınar Bulvarı

  • 1071 Malazgirt Bulvarı, Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Sakıp Sabancı Bulvarı ve İhsan Doğramacı Bulvarı

Etkilenecek önemli cadde ve sokaklar ise bölgelere göre şöyle dağılıyor:

  • Çankaya Bölgesi: Cinnah Caddesi, İran Caddesi, Arjantin Caddesi, Simon Bolivar Caddesi, Rabindranath Tagore Caddesi, John F. Kennedy Caddesi, Kişinev Caddesi, Jose Marti Caddesi, Tahran Caddesi, Polonya Caddesi.

  • Yenimahalle / Söğütözü Bölgesi: Cumhurbaşkanlığı Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi, Yaşam Caddesi.

  • Diğer Önemli Arterler: Türk Kızılayı Caddesi, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi, Nizami Gencevi Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nin Çetin Emeç ve İnönü Bulvarı arası ile Bilkent Kampüsü içindeki cadde ve sokaklar.

Uyarı: Belgede ayrıca protokol geçişlerinin yapılacağı Billur Sokak, Boğaz Sokak, Bülten Sokak, Gülözü Sokak gibi bağlantı yolları ile numaralı pek çok ara sokağın da güzergaha dahil olduğu görülmektedir.

Ankaralı sürücülerin mağduriyet yaşamaması adına, yola çıkmadan önce güncel navigasyon uygulamalarından anlık trafik durumunu kontrol etmeleri ve Valilik/Emniyet tarafından yapılacak anlık yönlendirmeleri dikkate almaları tavsiye edilmektedir.

İşte, Sadettin Doğanyiğit'in o paylaşımı:

İşte, Sadettin Doğanyiğit'in o paylaşımı:
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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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