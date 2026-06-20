Ankara'daki NATO Zirvesinde 7 - 8 Temmuz'da Hangi Yollar Kapalı Olacak? Kırmızı Alan Neresi?

Sosyal medyada Sadettin Doğanyiğit tarafından kamuoyuyla paylaşılan ve '36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Kullanılacak Güzergahlar' başlığını taşıyan resmi evraka göre, kırmızı alana dahil edilecek ve trafiğe kapatılacak/kısıtlanacak yollar sokak sokak belirlendi. Sürücülerin bu güzergahlara alternatif yollar bulması büyük önem taşıyor.

Belgeye göre etkilenmesi beklenen başlıca bulvarlar şunlar:

Özal Bulvarı ve Çevre Yolu varyantları

Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı ve Turgut Özal 2 Bulvarı

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Mevlana Bulvarı ve İnönü Bulvarı

Ankara Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Anadolu Bulvarı ve Dumlupınar Bulvarı

1071 Malazgirt Bulvarı, Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Sakıp Sabancı Bulvarı ve İhsan Doğramacı Bulvarı

Etkilenecek önemli cadde ve sokaklar ise bölgelere göre şöyle dağılıyor:

Çankaya Bölgesi: Cinnah Caddesi, İran Caddesi, Arjantin Caddesi, Simon Bolivar Caddesi, Rabindranath Tagore Caddesi, John F. Kennedy Caddesi, Kişinev Caddesi, Jose Marti Caddesi, Tahran Caddesi, Polonya Caddesi.

Yenimahalle / Söğütözü Bölgesi: Cumhurbaşkanlığı Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi, Yaşam Caddesi.

Diğer Önemli Arterler: Türk Kızılayı Caddesi, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi, Nizami Gencevi Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nin Çetin Emeç ve İnönü Bulvarı arası ile Bilkent Kampüsü içindeki cadde ve sokaklar.

Uyarı: Belgede ayrıca protokol geçişlerinin yapılacağı Billur Sokak, Boğaz Sokak, Bülten Sokak, Gülözü Sokak gibi bağlantı yolları ile numaralı pek çok ara sokağın da güzergaha dahil olduğu görülmektedir.

Ankaralı sürücülerin mağduriyet yaşamaması adına, yola çıkmadan önce güncel navigasyon uygulamalarından anlık trafik durumunu kontrol etmeleri ve Valilik/Emniyet tarafından yapılacak anlık yönlendirmeleri dikkate almaları tavsiye edilmektedir.