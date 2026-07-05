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Ejderha Sıcaklarının Vurduğu Avrupa’da Klima Patlaması: “Hepsini Gönderin”

Ejderha Sıcaklarının Vurduğu Avrupa’da Klima Patlaması: “Hepsini Gönderin”

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.07.2026 - 12:33
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Avrupa’da geçtiğimiz günlerde etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti. Klima kullanımının çok kısıtlı olduğu Avrupa’da, sıcaklıkların artmasının ardından klimaya talep de yükseldi. Midea Türkiye CEO’su Aydın Kuzaltı, “Fransa ve Almanya’dan ‘Elinizde ne kadar stok varsa bize gönderin’ diye talep alıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Ömer Tümer / Türkiye Gazetesi

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Avrupa, tarihinin en sıcak günlerini geçirdi ve başta Fransa olmak üzere birçok kişi hayatını kaybetti.

Avrupa, tarihinin en sıcak günlerini geçirdi ve başta Fransa olmak üzere birçok kişi hayatını kaybetti.

Klima kullanımının çok az olduğu Avrupa’da yaşanan “Ejderha sıcakları”, ülkelerdeki klima talebini de patlattı.

Teka ve Midea markalarını bünyesinde barındıran Midea Türkiye CEO’su Aydın Kuzaltı, Almanya ve Fransa’dan gelen taleplerde patlama yaşandığını açıkladı.

“Elinizde ne kadar stok varsa bize gönderin” şeklinde talepler olduğunu söyleyen Kuzaltı, “Midea Group bünyesindeki Teka ve Midea markalı klimalar için Avrupa’dan gelen talepler Türkiye üzerinden karşılanıyor. Avrupa coğrafyasında klima üretiminin kısıtlı olması, Türkiye’yi bu tip ani talep artışlarında stratejik bir tedarik noktası hâline getiriyor. Mevcut talepler şu an için çift haneli rakamlarda. Ancak 100 bin adetlik seviyelere kadar çıkabilir.” dedi.

Kuzaltı, sadece klimalara değil, vantilatör ve havalandırma cihazlarına da yoğun talep geldiğini sözlerine ekledi.

Klima montajcılarına talep patladı.

Klima montajcılarına talep patladı.

Yaşanan sıcak hava dalgası klimaya talebi artırınca, klima montajcıları da kapışılmaya başlandı. Evlerin sadece yüzde 7’sinde klima bulunan İngiltere’de mayıs ayında montaj talepleri yüzde 283 artarken, bu oran haziran ayında yüzde 340’a yükseldi.

Klima penetrasyonunun yüzde 40 civarında olduğu İspanya’da ise bunaltıcı sıcaklar, tüketicileri mevcut sistemleri yenilemeye veya yeni odalara klima kurmaya zorladı. İspanya’da haziran ayındaki montaj talepleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 373 oranında artış göstererek kıta genelinde sıfır cihaz kurulumunun en agresif yaşandığı pazar oldu.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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