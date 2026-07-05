Ejderha Sıcaklarının Vurduğu Avrupa’da Klima Patlaması: “Hepsini Gönderin”
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Avrupa’da geçtiğimiz günlerde etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti. Klima kullanımının çok kısıtlı olduğu Avrupa’da, sıcaklıkların artmasının ardından klimaya talep de yükseldi. Midea Türkiye CEO’su Aydın Kuzaltı, “Fransa ve Almanya’dan ‘Elinizde ne kadar stok varsa bize gönderin’ diye talep alıyoruz.” ifadelerini kullandı.
Kaynak: Ömer Tümer / Türkiye Gazetesi
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Avrupa, tarihinin en sıcak günlerini geçirdi ve başta Fransa olmak üzere birçok kişi hayatını kaybetti.
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Klima montajcılarına talep patladı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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