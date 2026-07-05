Ejderha Sıcaklarının Vurduğu Avrupa’da Klima Patlaması: “Hepsini Gönderin”

Klima kullanımının çok az olduğu Avrupa’da yaşanan “Ejderha sıcakları”, ülkelerdeki klima talebini de patlattı.

Teka ve Midea markalarını bünyesinde barındıran Midea Türkiye CEO’su Aydın Kuzaltı, Almanya ve Fransa’dan gelen taleplerde patlama yaşandığını açıkladı.

“Elinizde ne kadar stok varsa bize gönderin” şeklinde talepler olduğunu söyleyen Kuzaltı, “Midea Group bünyesindeki Teka ve Midea markalı klimalar için Avrupa’dan gelen talepler Türkiye üzerinden karşılanıyor. Avrupa coğrafyasında klima üretiminin kısıtlı olması, Türkiye’yi bu tip ani talep artışlarında stratejik bir tedarik noktası hâline getiriyor. Mevcut talepler şu an için çift haneli rakamlarda. Ancak 100 bin adetlik seviyelere kadar çıkabilir.” dedi.

Kuzaltı, sadece klimalara değil, vantilatör ve havalandırma cihazlarına da yoğun talep geldiğini sözlerine ekledi.