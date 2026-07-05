Deniz Göktaş’tan Cezaevinden Mesaj: “Tek Problemim Dünya Kupası’nın Az Gollü Geçmesi”

“Biraz önce Karatepe Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde Deniz Göktaş'ı ve meslektaşımız Av. Mehmet Pehlivan'ı gördüm. Her ikisinin de moralleri, keyifleri son derece iyi ve herkese çok selamları var. Deniz'e, söylemek istediğin bir şey var mı diye sordum. Dedi ki: 'Keyfim çok yerinde, tahmin ettiğimden de iyiyim. Dünya Kupası'nı izliyorum. Burada en büyük problemim turnuvanın az gollü geçmesi.' Sordum, Arjantin'i destekliyormuş. Bu arada yeni bir podcast yazmaya başlamış bile.

Deniz'e mektup yazmak isteyenler için adresi:

Hatip Mah. Mimar Sinan Cad.

Karatepe Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

Yüksek Güvenlikli Cezaevi

D Blok No:31

Çorlu / Tekirdağ.

Online mektup göndermek isteyenler http://mektupx.com adresine göz atsınlar.”