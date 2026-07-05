Deniz Göktaş’tan Cezaevinden Mesaj: “Tek Problemim Dünya Kupası’nın Az Gollü Geçmesi”
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Komedyen Deniz Göktaş, YouTube’da yayınladığı gösterisi sonrasında tutuklanmıştı. Avukat Cenk Yiğiter, Çorlu Karatepe Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde bulunan Deniz Göktaş’ı cezaevinde ziyaret etti ve mesajını paylaştı. Dünya Kupası’nda Arjantin’i desteklediğini söyleyen Göktaş, “Keyfim çok yerinde, tahmin ettiğimden de iyiyim. Dünya Kupası'nı izliyorum. Burada en büyük problemim turnuvanın az gollü geçmesi.” ifadelerini kullandı.
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Komedyen Deniz Göktaş’ın “Ölü Deniz” isimli stand-up gösterisi sonrasında tutuklanmasının yankıları sürüyor.
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Avukat Cenk Yiğiter’in paylaşımı
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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