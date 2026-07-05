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Deniz Göktaş’tan Cezaevinden Mesaj: “Tek Problemim Dünya Kupası’nın Az Gollü Geçmesi”

Deniz Göktaş’tan Cezaevinden Mesaj: “Tek Problemim Dünya Kupası’nın Az Gollü Geçmesi”

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.07.2026 - 11:29
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Komedyen Deniz Göktaş, YouTube’da yayınladığı gösterisi sonrasında tutuklanmıştı. Avukat Cenk Yiğiter, Çorlu Karatepe Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde bulunan Deniz Göktaş’ı cezaevinde ziyaret etti ve mesajını paylaştı. Dünya Kupası’nda Arjantin’i desteklediğini söyleyen Göktaş, “Keyfim çok yerinde, tahmin ettiğimden de iyiyim. Dünya Kupası'nı izliyorum. Burada en büyük problemim turnuvanın az gollü geçmesi.” ifadelerini kullandı.

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Komedyen Deniz Göktaş’ın “Ölü Deniz” isimli stand-up gösterisi sonrasında tutuklanmasının yankıları sürüyor.

Komedyen Deniz Göktaş’ın “Ölü Deniz” isimli stand-up gösterisi sonrasında tutuklanmasının yankıları sürüyor.

Avukat Cenk Yiğiter, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ile 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamalarıyla tutuklanan Deniz Göktaş’ı ziyaretinde yaşananları paylaştı.

Deniz Göktaş, cezaevinde moralinin yüksek olduğunu, Dünya Kupası maçlarını izlediğini ve Arjantin’i desteklediğini ifade etti.

Avukat Cenk Yiğiter’in paylaşımı

Avukat Cenk Yiğiter’in paylaşımı
twitter.com

Biraz önce Karatepe Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde Deniz Göktaş'ı ve meslektaşımız Av. Mehmet Pehlivan'ı gördüm. Her ikisinin de moralleri, keyifleri son derece iyi ve herkese çok selamları var. Deniz'e, söylemek istediğin bir şey var mı diye sordum. Dedi ki: 'Keyfim çok yerinde, tahmin ettiğimden de iyiyim. Dünya Kupası'nı izliyorum. Burada en büyük problemim turnuvanın az gollü geçmesi.' Sordum, Arjantin'i destekliyormuş. Bu arada yeni bir podcast yazmaya başlamış bile.

Deniz'e mektup yazmak isteyenler için adresi:

Hatip Mah. Mimar Sinan Cad.

Karatepe Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

Yüksek Güvenlikli Cezaevi

D Blok No:31

Çorlu / Tekirdağ.

Online mektup göndermek isteyenler http://mektupx.com adresine göz atsınlar.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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