İçerik Üreticisi Özge Öztürk 200 Bin TL'lik Uçak Biletiyle Yaptığı First Class Uçuş Deneyimini Anlattı

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Sosyal medya içerik üreticisi Özge Öztürk, Maldivler ile Dubai arasında gerçekleştirdiği 200 bin TL değerindeki First Class uçuş deneyimini tüm detaylarıyla paylaştı. Özel mini bardan sınırsız havyar servisine, kişisel yaşam alanına dönüştürülebilen süitten lüks bakım setlerine kadar bulutların üzerindeki bu ayrıcalıklı yolculuk, havacılıkta konforun ulaştığı son noktayı gözler önüne seriyor.
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Havacılık sektöründe lüks seyahat standartları, yolculara sunulan kişiselleştirilmiş hizmetlerle her geçen gün yeni bir boyuta taşınıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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