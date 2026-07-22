İçerik Üreticisi Özge Öztürk 200 Bin TL'lik Uçak Biletiyle Yaptığı First Class Uçuş Deneyimini Anlattı

İçerik üreticisi Özge Öztürk'ün Maldivler-Dubai rotasında Boeing 777 tipi uçakla gerçekleştirdiği First Class yolculuğu, yüksek bütçeli uçuşların sunduğu imkanları yeniden gündeme taşıdı. Yaklaşık 200 bin TL tutarındaki biletle seyahat eden Öztürk, yolculuk süresince yararlandığı sıra dışı hizmetleri ve kabin içi konforu takipçileriyle paylaştı.

Uçuşun en dikkat çeken unsurlarından biri, standart yolcu koltuklarının ötesinde tamamen kişiye özel bir yaşam alanı sunulması oldu. Kapanan kapıları sayesinde dış dünyadan tamamen izole bir süit haline gelen kabinde; yolculara ait özel mini bar, çeşitli atıştırmalık seçkileri ve ışıklandırmalı makyaj aynası yer alıyor. Bunun yanı sıra yolculara İtalyan moda evi Bvlgari imzalı özel seyahat çantaları, niş parfümler, bakım ürünleri ve yüksek kaliteli aksesuarlar hediye ediliyor.