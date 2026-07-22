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İçerik Üreticisi Özge Öztürk 200 Bin TL'lik Uçak Biletiyle Yaptığı First Class Uçuş Deneyimini Anlattı

İçerik Üreticisi Özge Öztürk 200 Bin TL'lik Uçak Biletiyle Yaptığı First Class Uçuş Deneyimini Anlattı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.07.2026 - 09:37

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Sosyal medya içerik üreticisi Özge Öztürk, Maldivler ile Dubai arasında gerçekleştirdiği 200 bin TL değerindeki First Class uçuş deneyimini tüm detaylarıyla paylaştı. Özel mini bardan sınırsız havyar servisine, kişisel yaşam alanına dönüştürülebilen süitten lüks bakım setlerine kadar bulutların üzerindeki bu ayrıcalıklı yolculuk, havacılıkta konforun ulaştığı son noktayı gözler önüne seriyor.

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Havacılık sektöründe lüks seyahat standartları, yolculara sunulan kişiselleştirilmiş hizmetlerle her geçen gün yeni bir boyuta taşınıyor.

Havacılık sektöründe lüks seyahat standartları, yolculara sunulan kişiselleştirilmiş hizmetlerle her geçen gün yeni bir boyuta taşınıyor.

İçerik üreticisi Özge Öztürk'ün Maldivler-Dubai rotasında Boeing 777 tipi uçakla gerçekleştirdiği First Class yolculuğu, yüksek bütçeli uçuşların sunduğu imkanları yeniden gündeme taşıdı. Yaklaşık 200 bin TL tutarındaki biletle seyahat eden Öztürk, yolculuk süresince yararlandığı sıra dışı hizmetleri ve kabin içi konforu takipçileriyle paylaştı.

Uçuşun en dikkat çeken unsurlarından biri, standart yolcu koltuklarının ötesinde tamamen kişiye özel bir yaşam alanı sunulması oldu. Kapanan kapıları sayesinde dış dünyadan tamamen izole bir süit haline gelen kabinde; yolculara ait özel mini bar, çeşitli atıştırmalık seçkileri ve ışıklandırmalı makyaj aynası yer alıyor. Bunun yanı sıra yolculara İtalyan moda evi Bvlgari imzalı özel seyahat çantaları, niş parfümler, bakım ürünleri ve yüksek kaliteli aksesuarlar hediye ediliyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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