article/comments
article/share
Haberler
Video
Türkiye'de Adres Soran Bir Turist Türklerin Adres Tarifi Konusundaki Yardımseverliğini Anlattı

Türkiye'de Adres Soran Bir Turist Türklerin Adres Tarifi Konusundaki Yardımseverliğini Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
05.07.2026 - 09:56

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Her ülkenin kendine has yazılmamış kuralları, insanının karakterini ortaya koyan refleksleri vardır. Dünyanın pek çok turistik şehrinde yerel halkın mesafeli tavrı veya turistlere karşı bıkkınlığı bilinirken, coğrafyamızda bu durum tamamen tersi bir refleksle çalışıyor. Bizim için son derece sıradan olan bir iyilik, dışarıdan gelen bir göz için unutulmaz bir şaşkınlık ve hayranlık hikayesine dönüşebiliyor.

Bir yabancı içerik üreticisi, Türkiye seyahati sırasında bizzat deneyimlediği bu toplumsal refleksi sosyal medya hesabından paylaştı. Türkiye'de kaybolmanın aslında hiç de endişelenilecek bir durum olmadığını belirten gezgin, Türk insanının adres tarifi konusundaki yardımseverliğini anlattı. 

KAYNAK

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Videoda turistin de şaşkınlıkla anlattığı gibi, Türkiye'de birine adres sorduğunuzda sadece parmağıyla yön gösteren birini bulmanız zordur.

Videoda turistin de şaşkınlıkla anlattığı gibi, Türkiye'de birine adres sorduğunuzda sadece parmağıyla yön gösteren birini bulmanız zordur.

Türk insanı, dili dönmese bile el kol hareketleriyle, telefonundaki haritalarla, hatta çevredeki diğer insanları da sürece dahil ederek size yardımcı olmak için seferber olur. Bununla da kalmaz, eğer gideceğiniz yer yakınsa veya o an müsaitse, işini gücünü bırakıp sizi bizzat gideceğiniz kapıya kadar götürmeyi teklif eder. Batı kültüründeki 'kişisel alan' ve 'zaman yönetimi' sınırlarına tamamen tezat olan bu durum, aslında kültürümüzün o köklü 'Tanrı misafiri' anlayışının modern dünyaya bir yansımasıdır.

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
2
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın