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Rus Kadın Türkçenin Kulağa Nasıl Geldiğini Taklit Ederek Gösterdi

Rus Kadın Türkçenin Kulağa Nasıl Geldiğini Taklit Ederek Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.07.2026 - 21:09 Son Güncelleme: 04.07.2026 - 22:29

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Dünya üzerinde binlerce farklı dil konuşuluyor ve her dilin kendine has bir melodisi, ritmi ve tınısı var. Kendi ana dilimizi konuşurken kelimelerin yapısı, vurguları veya tonlamaları bize son derece doğal gelir. Ancak hayatında hiç Türkçe duymamış bir yabancının bizim konuşma tarzımızı nasıl algıladığı her zaman büyük bir merak konusu. Kimi diller kaba ve sert gelirken, kimileri ise son derece akıcı ve yumuşak bulunabiliyor.

'funreall' isimli Rus içerik üreticisi, takipçilerinden sıkça aldığı 'Türkçe yabancıların kulağına nasıl geliyor?' sorusuna yanıt aradı. Türkçe bilmeyen arkadaşına mikrofonu uzatarak dilimizin dışarıdan nasıl duyulduğunu bizzat taklit ettirdi.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DaQZ29...
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"Her kelimeden sonra virgül var gibi"

"Her kelimeden sonra virgül var gibi"

Yabancı arkadaş, Türkçeyi ilk duyduğunda kulağına adeta melodik bir şarkı gibi geldiğini ifade etti. Dilimizin ünlü uyumu özelliği ve hecelerin akıcılığı dışarıdan bakıldığında müzikal bir ton yaratıyor. Ancak işin asıl ilginç ve eğlenceli kısmı konuşmanın ritminde saklı.

Genç kadının analizine göre, Türkler konuşurken her kelimeden sonra istemsizce bir nokta, virgül ya da kısa bir duraklama koyuyormuş gibi duyuluyor. Dilimizin bu kesik kesik ve köşeli yapısını seslere dökerek yaptığı taklit ise dilimizi nasıl duyduğunu daha net bir biçimde gösterdi. Biz konuşurken fark etmesek de, kelimelerin bitişlerindeki sert ünsüzler ve vurgulu heceler abancılarda sürekli bir duraklama veya kesintili konuşma hissi uyandırıyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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