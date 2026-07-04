Rus Kadın Türkçenin Kulağa Nasıl Geldiğini Taklit Ederek Gösterdi

Yabancı arkadaş, Türkçeyi ilk duyduğunda kulağına adeta melodik bir şarkı gibi geldiğini ifade etti. Dilimizin ünlü uyumu özelliği ve hecelerin akıcılığı dışarıdan bakıldığında müzikal bir ton yaratıyor. Ancak işin asıl ilginç ve eğlenceli kısmı konuşmanın ritminde saklı.

Genç kadının analizine göre, Türkler konuşurken her kelimeden sonra istemsizce bir nokta, virgül ya da kısa bir duraklama koyuyormuş gibi duyuluyor. Dilimizin bu kesik kesik ve köşeli yapısını seslere dökerek yaptığı taklit ise dilimizi nasıl duyduğunu daha net bir biçimde gösterdi. Biz konuşurken fark etmesek de, kelimelerin bitişlerindeki sert ünsüzler ve vurgulu heceler abancılarda sürekli bir duraklama veya kesintili konuşma hissi uyandırıyor.