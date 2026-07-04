Rus Kadın Türkçenin Kulağa Nasıl Geldiğini Taklit Ederek Gösterdi

Dünya üzerinde binlerce farklı dil konuşuluyor ve her dilin kendine has bir melodisi, ritmi ve tınısı var. Kendi ana dilimizi konuşurken kelimelerin yapısı, vurguları veya tonlamaları bize son derece doğal gelir. Ancak hayatında hiç Türkçe duymamış bir yabancının bizim konuşma tarzımızı nasıl algıladığı her zaman büyük bir merak konusu. Kimi diller kaba ve sert gelirken, kimileri ise son derece akıcı ve yumuşak bulunabiliyor.
'funreall' isimli Rus içerik üreticisi, takipçilerinden sıkça aldığı 'Türkçe yabancıların kulağına nasıl geliyor?' sorusuna yanıt aradı. Türkçe bilmeyen arkadaşına mikrofonu uzatarak dilimizin dışarıdan nasıl duyulduğunu bizzat taklit ettirdi.
"Her kelimeden sonra virgül var gibi"
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