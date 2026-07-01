Ünlü Model Anna Malygon Uçakta Verilen Bardak Suya Anlam Veremedi: "Türkiye Bu Nedir?"

Farklı ülkelerin günlük hayatta çok sıradan gördüğü alışkanlıklar, dışarıdan gelen bir yabancı için şaşkınlık ve merak konusu olabiliyor. Özellikle yeme içme kültürümüzdeki pratik çözümler ve ambalajlama teknikleri, dünyada eşine az rastlanır türden detaylar barındırıyor. Bizim için oldukça sıradan olan plastik bardak suların, dünyanın pek çok yerinde aslında hiç tanınmadığını biliyor muydunuz?

Ünlü model Anna Malygon, gerçekleştirdiği bir uçak yolculuğu sırasında kendisine ikram edilen tek kullanımlık plastik bardak suyu görünce neye uğradığını şaşırdı. Hayatında ilk kez böyle bir paketleme gören model, şaşkınlığını gizleyemeyerek o anları 'Türkiye bu nedir?' notuyla takipçileriyle paylaştı. Kendisine pek çok yabancı takipçisinden benzer yorumlar geldi.