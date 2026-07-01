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Ünlü Model Anna Malygon Uçakta Verilen Bardak Suya Anlam Veremedi: "Türkiye Bu Nedir?"

Ünlü Model Anna Malygon Uçakta Verilen Bardak Suya Anlam Veremedi: "Türkiye Bu Nedir?"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.07.2026 - 15:33

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Farklı ülkelerin günlük hayatta çok sıradan gördüğü alışkanlıklar, dışarıdan gelen bir yabancı için şaşkınlık ve merak konusu olabiliyor. Özellikle yeme içme kültürümüzdeki pratik çözümler ve ambalajlama teknikleri, dünyada eşine az rastlanır türden detaylar barındırıyor. Bizim için oldukça sıradan olan plastik bardak suların, dünyanın pek çok yerinde aslında hiç tanınmadığını biliyor muydunuz?

Ünlü model Anna Malygon, gerçekleştirdiği bir uçak yolculuğu sırasında kendisine ikram edilen tek kullanımlık plastik bardak suyu görünce neye uğradığını şaşırdı. Hayatında ilk kez böyle bir paketleme gören model, şaşkınlığını gizleyemeyerek o anları 'Türkiye bu nedir?' notuyla takipçileriyle paylaştı. Kendisine pek çok yabancı takipçisinden benzer yorumlar geldi.

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Bu bardak sular sadece Türkiye'de mi var?

Bu bardak sular sadece Türkiye'de mi var?

Dünya genelinde de Singapur Airlines, SriLankan Airlines veya Emirates gibi birçok büyük havayolu şirketi, özellikle ekonomi sınıfı yemek tepsilerinde yer tasarrufu sağlamak, hafiflik ve pratiklik amacıyla bu tarz küçük folyolu bardak suları kullanır. Ancak yabancı ülkelerde bu ürünler genellikle sadece uçak içi ikramlarda, hastanelerde, askeri rasyonlarda veya büyük toplu organizasyonlarda kullanılır; süpermarketlerde ya da sokaktaki büfelerde satılmaz.

Bizim için mahalle bakkalından düğün salonlarına, otobüs yolculuklarından uçak ikramlarına kadar hayatın her anında karşımıza çıkan plastik bardak sular, aslında Türkiye’ye özgü son derece pratik bir lojistik deha ürünü. Yabancı ülkelerde su ya pet şişelerde ya da cam şişelerde servis edildiği için, üstü folyo kaplı bu küçük plastik kaplar dışarıdan bakıldığında ilk aşamada bir su ambalajından ziyade yoğurt, jöle veya sos kabını andırıyor. Haliyle ilk kez karşılaşan bir yabancının bunu açarken ya da tüketirken tereddüt etmesi son derece doğal. İşin aslı, bu bardak suların bu kadar yaygın olmasının arkasında tamamen pratiklik, hijyen ve maliyet dengesi yatıyor. Özellikle toplu taşıma, uçuşlar veya kalabalık organizasyonlarda hem taşınması hem de depolanması pet şişelere göre çok daha az yer kaplıyor. Üstelik tek kullanımlık yapısı sayesinde açılmadığı sürece tamamen steril kalıyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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