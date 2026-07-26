AKOM'dan Sıcaklık Uyarısı Geldi: Sıcaklık En Az 10 Derece Artacak
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte etkili olan serin ve yağışlı havanın bölgeyi terk edeceğini duyurdu. AKOM'un değerlendirmesine göre, hava sıcaklıkları hafta boyunca 28 ila 32 derece arasında seyredecek ve İstanbul'da yeniden mevsim normallerine yakın yaz koşulları etkili olacak.
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Sıcak hava dönüyor.
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32 dereceler görülecek.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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