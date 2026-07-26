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AKOM'dan Sıcaklık Uyarısı Geldi: Sıcaklık En Az 10 Derece Artacak

AKOM'dan Sıcaklık Uyarısı Geldi: Sıcaklık En Az 10 Derece Artacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.07.2026 - 20:27
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte etkili olan serin ve yağışlı havanın bölgeyi terk edeceğini duyurdu. AKOM'un değerlendirmesine göre, hava sıcaklıkları hafta boyunca 28 ila 32 derece arasında seyredecek ve İstanbul'da yeniden mevsim normallerine yakın yaz koşulları etkili olacak.

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Sıcak hava dönüyor.

Sıcak hava dönüyor.

AKOM'un 26 Temmuz tarihli hava tahmin raporuna göre, İstanbul'da sıcaklıkların önümüzdeki günlerde belirgin şekilde artması bekleniyor. Raporda, hava sıcaklıklarının yaklaşık 16 ila 18 derece yükselerek hafta boyunca 28 ila 32 derece aralığında seyredeceği, gökyüzünün ise ağırlıklı olarak az bulutlu ve açık olacağı ifade edildi.

Tahminlere göre, gün içerisinde sıcaklık 27 dereceye kadar çıkarken, akşam saatlerinde 25, gece saatlerinde ise 23 dereceye düşecek. Nem oranının yüzde 40 ile 80 arasında değişmesi, lodos yönünden esecek rüzgârın ise hafif, zaman zaman orta kuvvette etkili olması öngörülüyor.

32 dereceler görülecek.

32 dereceler görülecek.

AKOM'un tahminlerine göre, 27 Temmuz ile 1 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'da yağış beklenmezken, hava sıcaklıklarının hafta boyunca 30 ila 32 derece arasında seyretmesi öngörülüyor. Kent genelinde görülebilecek hafif ve kısa süreli yerel yağışların ise etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Yetkililer, sıcaklıkların yeniden mevsim normallerinin üzerine çıkacağına dikkat çekerek özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların günün en sıcak saatlerinde güneş altında uzun süre kalmamaları konusunda uyarıda bulundu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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