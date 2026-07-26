AKOM'dan Sıcaklık Uyarısı Geldi: Sıcaklık En Az 10 Derece Artacak

AKOM'un 26 Temmuz tarihli hava tahmin raporuna göre, İstanbul'da sıcaklıkların önümüzdeki günlerde belirgin şekilde artması bekleniyor. Raporda, hava sıcaklıklarının yaklaşık 16 ila 18 derece yükselerek hafta boyunca 28 ila 32 derece aralığında seyredeceği, gökyüzünün ise ağırlıklı olarak az bulutlu ve açık olacağı ifade edildi.

Tahminlere göre, gün içerisinde sıcaklık 27 dereceye kadar çıkarken, akşam saatlerinde 25, gece saatlerinde ise 23 dereceye düşecek. Nem oranının yüzde 40 ile 80 arasında değişmesi, lodos yönünden esecek rüzgârın ise hafif, zaman zaman orta kuvvette etkili olması öngörülüyor.