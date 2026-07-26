Filenin Sultanları'nın Yıldızlarından Sinead Jack-Kısal Röportajını Türkçe Tamamladı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek organizasyon tarihinde ikinci kez zirveye çıktı. Mücadeleye ilk seti 25-23 kaybederek başlayan Filenin Sultanları, ardından büyük bir geri dönüşe imza attı. Ay-yıldızlı ekip, ikinci seti 25-23, üçüncü seti 26-24 ve dördüncü seti 25-21 kazanarak rakibini devirdi ve Makao'da VNL şampiyonluk kupasını bir kez daha kaldırdı.
Maç sonundaki coşku röportajlara da yansıdı. TRT 1 mikrofonlarına gelen Jack-Kısal ilk olarak İngilizce başladığı röportajına Türkçe nokta koydu. Utandığını söyleyen Kısal'ın röportajı kahkahalar içinde noktalandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Jack-Kısal'ın Türkçesi izleyenleri de gülümsetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Jack-Kısal zorlu bir bekleyiş sürecinden sonra milli takıma dahil oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın