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Filenin Sultanları'nın Yıldızlarından Sinead Jack-Kısal Röportajını Türkçe Tamamladı

Filenin Sultanları'nın Yıldızlarından Sinead Jack-Kısal Röportajını Türkçe Tamamladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.07.2026 - 17:35
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek organizasyon tarihinde ikinci kez zirveye çıktı. Mücadeleye ilk seti 25-23 kaybederek başlayan Filenin Sultanları, ardından büyük bir geri dönüşe imza attı. Ay-yıldızlı ekip, ikinci seti 25-23, üçüncü seti 26-24 ve dördüncü seti 25-21 kazanarak rakibini devirdi ve Makao'da VNL şampiyonluk kupasını bir kez daha kaldırdı.

Maç sonundaki coşku röportajlara da yansıdı. TRT 1 mikrofonlarına gelen Jack-Kısal ilk olarak İngilizce başladığı röportajına Türkçe nokta koydu. Utandığını söyleyen Kısal'ın röportajı kahkahalar içinde noktalandı.

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Jack-Kısal'ın Türkçesi izleyenleri de gülümsetti.

Jack-Kısal zorlu bir bekleyiş sürecinden sonra milli takıma dahil oldu.

Jack-Kısal zorlu bir bekleyiş sürecinden sonra milli takıma dahil oldu.

Trinidad ve Tobago asıllı orta oyuncu Sinead Jack, Türkiye'deki voleybol kariyeri sırasında 2019 yılında Türk voleybolcu Murathan Kısal ile evlenerek Türk vatandaşlığı hakkı kazandı. Türkiye kulüplerindeki istikrarlı performansı ve yerli oyuncu statüsü kazanmasının ardından, FIVB'nin vatandaşlık değişikliği ve bekleme süresi prosedürlerinin tamamlanmasıyla A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrosuna davet edildi. Filenin Sultanları formasıyla ilk milli heyecanını yaşayan Jack Kısal, hücum gücü ve blok yeteneğiyle milli takımın orta oyuncu rotasyonunda kritik bir rol üstlendi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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