Filenin Sultanları'nın Yıldızlarından Sinead Jack-Kısal Röportajını Türkçe Tamamladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek organizasyon tarihinde ikinci kez zirveye çıktı. Mücadeleye ilk seti 25-23 kaybederek başlayan Filenin Sultanları, ardından büyük bir geri dönüşe imza attı. Ay-yıldızlı ekip, ikinci seti 25-23, üçüncü seti 26-24 ve dördüncü seti 25-21 kazanarak rakibini devirdi ve Makao'da VNL şampiyonluk kupasını bir kez daha kaldırdı.

Maç sonundaki coşku röportajlara da yansıdı. TRT 1 mikrofonlarına gelen Jack-Kısal ilk olarak İngilizce başladığı röportajına Türkçe nokta koydu. Utandığını söyleyen Kısal'ın röportajı kahkahalar içinde noktalandı.