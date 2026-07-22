Bir Haftalık Karadeniz Turunda Ağlayan Bebeğin Önünde Oturan Kadın Yaşadıklarını Paylaştı
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Karadeniz turu otobüsünde arkasındaki bebeğin 1 hafta boyunca aralıksız ağlamasından rahatsız olan bir kadın, yolculuk sırasında yaşadıklarını bir videoda anlattı. Tur boyunca sürekli ağlayan bebeğin ebeveynleri ise tartışmalara neden oldu. Çoğunluk o yaşta bir bebeğin bu kadar uzun otobüs yolculuğu yapmaması gerektiğini savundu.
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O anlar böyle kaydedildi:
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Tepkiler de beraberinde geldi.
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Aileye tepki verenler kadar durumun anlayışla karşılanması gerektiğini savunanlar da oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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