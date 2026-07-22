Saldırılar Sonrası Okullarda Yeni Dönem Başlıyor: İlkokuldan Liseye Kadar Öğrencilere Özel Tarama Yapılacak
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarını aydınlatmak için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun görev süresi 29 Ağustos'a kadar uzatıldı. Beş bakanlığın katıldığı son toplantıda, ilkokuldan liseye kadar geniş bir öğrenci grubuna yönelik psikolojik risk taraması başlatılacağı ve sosyal medyadaki zararlı içeriklere karşı binlerce ailenin özel eğitime alındığı duyuruldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan üzücü okul saldırılarının ardından tüm boyutlarıyla inceleme başlatan Meclis Araştırma Komisyonu, çalışmalarını bir ay daha sürdürme kararı aldı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın