Saldırılar Sonrası Okullarda Yeni Dönem Başlıyor: İlkokuldan Liseye Kadar Öğrencilere Özel Tarama Yapılacak

Gerekli adımların daha kapsamlı atılabilmesi amacıyla alınan bu kararla birlikte, komisyonun mesaisi 29 Ağustos tarihine kadar uzatılmış oldu. Sürecin uzatılmasıyla eş zamanlı olarak düzenlenen son toplantıda Aile ve Sosyal Hizmetler, Sağlık, Adalet, Ulaştırma ve Altyapı ile Gençlik ve Spor Bakanlıklarından yetkililer, çocukları korumaya yönelik hayata geçirilecek yeni güvenlik ve sağlık politikalarını masaya yatırdı.

Çocukların hem fiziksel hem de ruhsal güvenliğini sağlamak adına en dikkat çekici adım Sağlık Bakanlığı tarafından atılıyor. Halk Sağlığı Genel Müdürü Erdoğan Öz'ün komisyon üyeleriyle paylaştığı bilgilere göre, ülke genelindeki öğrencilerin psikolojik durumlarını yakından takip edebilmek için ilkokul 4, ortaokul 7, lise 9 ve 11. sınıflara yönelik anket tabanlı özel bir risk taraması başlatılacak. Bu geniş çaplı değerlendirme sonucunda ruhsal açıdan yüksek risk taşıdığı tespit edilen çocuklar ve ebeveynleri, vakit kaybedilmeden uzman psikiyatristlere yönlendirilecek. Olası zaman kayıplarını ve bürokratik engelleri ortadan kaldırmak için ise bu öğrencilerin hastane randevuları bizzat Sağlık Bakanlığı tarafından öncelikli olarak oluşturulacak.

Öğrencileri bekleyen tehlikeler yalnızca fiziksel çevreyle sınırlı kalmıyor; dijital dünyanın karanlık yüzü de yetkililerin radarında. Toplantıda söz alan Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Alagöz, internet ortamındaki risklere karşı yürütülen kapsamlı operasyonları anlattı. Kurulan özel sosyal medya takip grubunun çalışmaları sayesinde, çocukların gelişimini olumsuz etkileyebilecek 3 bin 188 zararlı içeriğe doğrudan müdahale edildi. Devlet, sadece içerikleri engellemekle kalmayıp aileleri de bu mücadelenin içine katıyor. Dijital dünyadaki tuzaklara karşı farkındalığı artırmak amacıyla bugüne kadar yaklaşık 4 bin ebeveyne, çocuklarını sanal alemde nasıl koruyacaklarına dair detaylı eğitimler verildi.