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Sokaklarda Çıplak Dolaş Rus Fenomen Gözaltına Alındı: Çıplak Yürüyüş Videosu 21 Milyon İzlendi

Sokaklarda Çıplak Dolaş Rus Fenomen Gözaltına Alındı: Çıplak Yürüyüş Videosu 21 Milyon İzlendi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.07.2026 - 07:50
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Rusya'da sosyal medya fenomeni Anastasia Bragina'nın korkularını yenmek bahanesiyle Moskova sokaklarında çırılçıplak dolaştığı canlı yayın başını yaktı. Milyonlarca kişinin izlediği olay sonrası gözaltına alınan 22 yaşındaki genç kadın, hakim karşısında hesap verecek.

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Rusya'nın başkenti Moskova, genç bir sosyal medya fenomeninin sokaklarda başlattığı ilginç eylemi konuşuyor.

Rusya'nın başkenti Moskova, genç bir sosyal medya fenomeninin sokaklarda başlattığı ilginç eylemi konuşuyor.

Daha önce bir televizyon programıyla adını duyuran 22 yaşındaki Anastasia Bragina, şehrin en işlek caddelerinde, mağazalarında ve kafelerinde çırılçıplak dolaşarak bu anları canlı yayınla takipçileriyle paylaştı. Kısa sürede internette çığ gibi büyüyen ve yaklaşık 21 milyon kez izlenen bu görüntülerin ardından harekete geçen Rus polisi, genç kadını gözaltına aldı. Büyük tepki toplayan olayın ardından, ünlü fenomen hakkında idari dava açıldı.

Sadece boynunda ince bir kolyeyle halkın arasına karışan Bragina, eleştiri oklarının hedefi olan bu davranışını kişisel bir gelişim deneyi olarak savundu.

Sadece boynunda ince bir kolyeyle halkın arasına karışan Bragina, eleştiri oklarının hedefi olan bu davranışını kişisel bir gelişim deneyi olarak savundu.

İnsanların kendisini çıplak görmesinden duyduğu korkuyu yenebilmek için böyle bir yola başvurduğunu belirten genç kadın, bir anda sokağa bu şekilde çıkma kararı aldığını ifade etti. Evrenin kendisini ruhsal amacına ulaştırmak için yönlendirdiğine inandığını söyleyen fenomen, eylemini tüm toplumsal sınırlandırmalardan kurtulma adımı olarak nitelendirdi.

Ancak genç kadının bu sınırları aşma çabası yetkililer tarafından aynı anlayışla karşılanmadı.

Ancak genç kadının bu sınırları aşma çabası yetkililer tarafından aynı anlayışla karşılanmadı.

Görüntülerin sosyal medyada infial yaratması ve şikayetlerin artması üzerine polis ekipleri tarafından yakalanan Bragina, şimdi kanun önünde hesap veriyor. Yerel basına yansıyan bilgilere göre, 'küçük çaplı holiganlık' suçlaması yöneltilen fenomenin dava dosyasında oldukça ciddi iddialar yer alıyor. Genç kadının kamu düzenini hiçe saydığı, toplum içinde saygısızca davrandığı, müstehcen sözler sarf ederek vatandaşları rahatsız ettiği ve başkalarının malına zarar verme eğiliminde bulunduğu belirtiliyor. Şimdi tüm gözler, milyonların izlediği bu sıradışı eylemin hukuki olarak nasıl sonuçlanacağına çevrilmiş durumda.

İşte Anastasia Bragina'nın gözaltına alınmasına neden olan görüntüler...

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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