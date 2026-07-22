Sokaklarda Çıplak Dolaş Rus Fenomen Gözaltına Alındı: Çıplak Yürüyüş Videosu 21 Milyon İzlendi
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Rusya'da sosyal medya fenomeni Anastasia Bragina'nın korkularını yenmek bahanesiyle Moskova sokaklarında çırılçıplak dolaştığı canlı yayın başını yaktı. Milyonlarca kişinin izlediği olay sonrası gözaltına alınan 22 yaşındaki genç kadın, hakim karşısında hesap verecek.
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Rusya'nın başkenti Moskova, genç bir sosyal medya fenomeninin sokaklarda başlattığı ilginç eylemi konuşuyor.
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Sadece boynunda ince bir kolyeyle halkın arasına karışan Bragina, eleştiri oklarının hedefi olan bu davranışını kişisel bir gelişim deneyi olarak savundu.
Ancak genç kadının bu sınırları aşma çabası yetkililer tarafından aynı anlayışla karşılanmadı.
İşte Anastasia Bragina'nın gözaltına alınmasına neden olan görüntüler...
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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