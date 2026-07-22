Sokaklarda Çıplak Dolaş Rus Fenomen Gözaltına Alındı: Çıplak Yürüyüş Videosu 21 Milyon İzlendi

İnsanların kendisini çıplak görmesinden duyduğu korkuyu yenebilmek için böyle bir yola başvurduğunu belirten genç kadın, bir anda sokağa bu şekilde çıkma kararı aldığını ifade etti. Evrenin kendisini ruhsal amacına ulaştırmak için yönlendirdiğine inandığını söyleyen fenomen, eylemini tüm toplumsal sınırlandırmalardan kurtulma adımı olarak nitelendirdi.