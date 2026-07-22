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Yol Çalışmasında Zemin Çöktü, Dev Çukurlar Oluştu: Milyar Dolarlık Proje Durduruldu!

Yol Çalışmasında Zemin Çöktü, Dev Çukurlar Oluştu: Milyar Dolarlık Proje Durduruldu!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.07.2026 - 07:32
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Avustralya'nın Sidney kentinde inşası devam eden 3,1 milyar dolar bütçeli M6 Otoyolu projesi, yeraltında tespit edilen olağandışı fay yapısı ve peş peşe oluşan dev obruklar nedeniyle durma noktasına geldi. Hükümet ile yüklenici firmalar arasında büyük bir krize dönüşen bu jeolojik engel, dev projenin tamamlanma takvimini altüst ederken, taraflar olası bir hukuki savaşın eşiğinde uzlaşma yolu arıyor.

Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/zemin-coktu-...
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Avustralya'nın Sidney kentinde inşası devam eden 3,1 milyar dolar bütçeli M6 Otoyolu projesi, yeraltında tespit edilen olağandışı fay yapısı ve peş peşe oluşan dev obruklar nedeniyle durma noktasına geldi.

Avustralya'nın Sidney kentinde inşası devam eden 3,1 milyar dolar bütçeli M6 Otoyolu projesi, yeraltında tespit edilen olağandışı fay yapısı ve peş peşe oluşan dev obruklar nedeniyle durma noktasına geldi.

Hükümet ile yüklenici firmalar arasında büyük bir krize dönüşen bu jeolojik engel, dev projenin tamamlanma takvimini altüst ederken, taraflar olası bir hukuki savaşın eşiğinde uzlaşma yolu arıyor.

Bölgede yaşanan krizin asıl nedeni ise mühendislerin tünel güzergahında yaptığı son incelemelerle gün yüzüne çıktı. Şirket yetkilileri, yeraltında tespit edilen yaklaşık 245 metrelik yüksek açılı ters fay yapısının, otoyolun mevcut mimari tasarımıyla güvenli bir şekilde inşa edilmesine imkan tanımadığını savunuyor. Bölge uzmanları da Sidney Havzası'nda daha önce benzerine rastlanmayan bu yapının projeye büyük bir risk kattığını doğruluyor. Ancak hükümet cephesi, bu durumun aşılmaz bir engel olmadığını, teknik müdahalelerle çözüm üretilebileceğini belirterek şirketlerin sözleşmedeki şartlara uyması gerektiğinde ısrar ediyor.

Devlete ve şirketlere zor günler yaşatan bu zemin sorunu aslında ilk olarak 2024 yılında güzergah üzerinde aniden açılan iki dev obrukla kendini göstermişti. Dört kilometre uzunluğunda çift tüplü tünellerden oluşan ve kentin güneyini ana otoyol ağına bağlaması hedeflenen projenin maliyeti, işte bu jeolojik aksaklıklar ve işin durması yüzünden hızla tırmanarak 3,1 milyar dolara ulaştı. Zaman çizelgesi de bu maliyet artışından nasibini aldı.

Normal şartlarda 2025 yılında kurdelesi kesilmesi planlanan otoyolun açılışı, zemin problemleri patlak verince ilk olarak 2028 yılına ertelenmişti.

Normal şartlarda 2025 yılında kurdelesi kesilmesi planlanan otoyolun açılışı, zemin problemleri patlak verince ilk olarak 2028 yılına ertelenmişti.

Yaşanan son fay hattı krizinin ardından bu tarihin de hayal olabileceği konuşulurken, kapalı kapılar ardında taraflar arasında yoğun bir diplomasi trafiği yürütülüyor. Gelen son bilgilere göre, hükümet ile yüklenici firmalar sorunu mahkemeye taşımadan çözmek ve inşaata yeniden hız vermek için anlaşmaya oldukça yakın. Eğer beklenen uzlaşma sağlanır ve teknik pürüzler giderilirse, Sidney trafiğine nefes aldıracak bu devasa projenin 2028 yılının sonlarına veya en geç 2029 yılına kadar tamamlanması umut ediliyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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