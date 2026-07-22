Yol Çalışmasında Zemin Çöktü, Dev Çukurlar Oluştu: Milyar Dolarlık Proje Durduruldu!

Hükümet ile yüklenici firmalar arasında büyük bir krize dönüşen bu jeolojik engel, dev projenin tamamlanma takvimini altüst ederken, taraflar olası bir hukuki savaşın eşiğinde uzlaşma yolu arıyor.

Bölgede yaşanan krizin asıl nedeni ise mühendislerin tünel güzergahında yaptığı son incelemelerle gün yüzüne çıktı. Şirket yetkilileri, yeraltında tespit edilen yaklaşık 245 metrelik yüksek açılı ters fay yapısının, otoyolun mevcut mimari tasarımıyla güvenli bir şekilde inşa edilmesine imkan tanımadığını savunuyor. Bölge uzmanları da Sidney Havzası'nda daha önce benzerine rastlanmayan bu yapının projeye büyük bir risk kattığını doğruluyor. Ancak hükümet cephesi, bu durumun aşılmaz bir engel olmadığını, teknik müdahalelerle çözüm üretilebileceğini belirterek şirketlerin sözleşmedeki şartlara uyması gerektiğinde ısrar ediyor.

Devlete ve şirketlere zor günler yaşatan bu zemin sorunu aslında ilk olarak 2024 yılında güzergah üzerinde aniden açılan iki dev obrukla kendini göstermişti. Dört kilometre uzunluğunda çift tüplü tünellerden oluşan ve kentin güneyini ana otoyol ağına bağlaması hedeflenen projenin maliyeti, işte bu jeolojik aksaklıklar ve işin durması yüzünden hızla tırmanarak 3,1 milyar dolara ulaştı. Zaman çizelgesi de bu maliyet artışından nasibini aldı.