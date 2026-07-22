Yol Çalışmasında Zemin Çöktü, Dev Çukurlar Oluştu: Milyar Dolarlık Proje Durduruldu!
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Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/zemin-coktu-...
Avustralya'nın Sidney kentinde inşası devam eden 3,1 milyar dolar bütçeli M6 Otoyolu projesi, yeraltında tespit edilen olağandışı fay yapısı ve peş peşe oluşan dev obruklar nedeniyle durma noktasına geldi. Hükümet ile yüklenici firmalar arasında büyük bir krize dönüşen bu jeolojik engel, dev projenin tamamlanma takvimini altüst ederken, taraflar olası bir hukuki savaşın eşiğinde uzlaşma yolu arıyor.
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Avustralya'nın Sidney kentinde inşası devam eden 3,1 milyar dolar bütçeli M6 Otoyolu projesi, yeraltında tespit edilen olağandışı fay yapısı ve peş peşe oluşan dev obruklar nedeniyle durma noktasına geldi.
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Normal şartlarda 2025 yılında kurdelesi kesilmesi planlanan otoyolun açılışı, zemin problemleri patlak verince ilk olarak 2028 yılına ertelenmişti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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