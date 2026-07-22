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e-Devlet'i Çökerten İstifa Depremi! Türkiye'de Dün Akşam Saatlerinde On Binlerce İstifa Yaşandı

e-Devlet'i Çökerten İstifa Depremi! Türkiye'de Dün Akşam Saatlerinde On Binlerce İstifa Yaşandı

CHP
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.07.2026 - 07:17
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Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan genel başkanlık değişiminin ardından Özgür Özel, yeni bir siyasi parti kuracağını resmen ilan etti. Özel'in veda konuşmasıyla birlikte milletvekilleri ve tanınmış simalar peş peşe ayrılık kararı alırken, binlerce vatandaşın istifa etmek için akın ettiği e-Devlet sistemi yoğunluktan kilitlendi.

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Ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyasi dengeleri tamamen değiştiren tarihi bir gelişme yaşanıyor.

Ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyasi dengeleri tamamen değiştiren tarihi bir gelişme yaşanıyor.

Mahkemenin verdiği 'mutlak butlan' kararının ardından genel başkanlık koltuğunu tekrar Kemal Kılıçdaroğlu'na devreden Özgür Özel, partisinin grup toplantısında sürpriz bir çıkışa imza attı. Kürsüden partililere veda eden Özel, 'Her son bir başlangıçtır' sözleriyle kendi siyasi yolunu çizeceğini ve yepyeni bir parti kuracağını tüm Türkiye'ye ilan etti.

Ankara kulislerini hareketlendiren bu kritik duyurunun hemen ardından, parti içinde beklenen büyük kopuşlar hızla gün yüzüne çıkmaya başladı.

Ankara kulislerini hareketlendiren bu kritik duyurunun hemen ardından, parti içinde beklenen büyük kopuşlar hızla gün yüzüne çıkmaya başladı.

Özel'in liderlik edeceği yeni siyasi harekete katılmak üzere CHP'den ilk resmi ve üst düzey ayrılık haberi İzmir'den geldi. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Murat Bakan, sosyal medya üzerinden yaptığı net bir açıklamayla partisinden istifa ettiğini ve bundan sonraki siyasi hayatına Özgür Özel'in kuracağı yeni partide devam edeceğini kamuoyuna duyurdu. İstifa rüzgarına katılan isimler sadece milletvekilleriyle de sınırlı kalmadı. Geçmiş dönemlerde CHP çatısı altında milletvekilliği yapmış olan usta sanatçı Sabahat Akkiraz da partisiyle yollarını tamamen ayırdığını açıkladı. Beş kuşaktır Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş bir ailenin ferdi olarak bu kararı gözyaşları içinde aldığını vurgulayan Akkiraz, mevcut yönetim kadrosuyla artık aynı hedefte yürümek istemediğinin altını çizdi.

Üst kademelerde ve tanınmış isimler arasında yaşanan bu domino etkisi, parti tabanında da anında ve çok güçlü bir karşılık buldu.

Üst kademelerde ve tanınmış isimler arasında yaşanan bu domino etkisi, parti tabanında da anında ve çok güçlü bir karşılık buldu.

Yaklaşık iki milyon resmi üyesi bulunan partide, binlerce vatandaş üyelik kayıtlarını sildirmek için dijital platformlara yöneldi. Bu eşi benzeri görülmemiş istifa dalgası, e-Devlet altyapısında çok ciddi bir yoğunluğa yol açtı. İptal işlemlerini e-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştirmek isteyen pek çok vatandaş, sistemin aşırı yüklenmesi sebebiyle anlık teknik aksaklık uyarılarıyla karşı karşıya kaldı ve istifa işlemlerini tamamlamakta büyük güçlük çekti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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