e-Devlet'i Çökerten İstifa Depremi! Türkiye'de Dün Akşam Saatlerinde On Binlerce İstifa Yaşandı
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Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan genel başkanlık değişiminin ardından Özgür Özel, yeni bir siyasi parti kuracağını resmen ilan etti. Özel'in veda konuşmasıyla birlikte milletvekilleri ve tanınmış simalar peş peşe ayrılık kararı alırken, binlerce vatandaşın istifa etmek için akın ettiği e-Devlet sistemi yoğunluktan kilitlendi.
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Ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyasi dengeleri tamamen değiştiren tarihi bir gelişme yaşanıyor.
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Ankara kulislerini hareketlendiren bu kritik duyurunun hemen ardından, parti içinde beklenen büyük kopuşlar hızla gün yüzüne çıkmaya başladı.
Üst kademelerde ve tanınmış isimler arasında yaşanan bu domino etkisi, parti tabanında da anında ve çok güçlü bir karşılık buldu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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