e-Devlet'i Çökerten İstifa Depremi! Türkiye'de Dün Akşam Saatlerinde On Binlerce İstifa Yaşandı

Özel'in liderlik edeceği yeni siyasi harekete katılmak üzere CHP'den ilk resmi ve üst düzey ayrılık haberi İzmir'den geldi. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Murat Bakan, sosyal medya üzerinden yaptığı net bir açıklamayla partisinden istifa ettiğini ve bundan sonraki siyasi hayatına Özgür Özel'in kuracağı yeni partide devam edeceğini kamuoyuna duyurdu. İstifa rüzgarına katılan isimler sadece milletvekilleriyle de sınırlı kalmadı. Geçmiş dönemlerde CHP çatısı altında milletvekilliği yapmış olan usta sanatçı Sabahat Akkiraz da partisiyle yollarını tamamen ayırdığını açıkladı. Beş kuşaktır Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş bir ailenin ferdi olarak bu kararı gözyaşları içinde aldığını vurgulayan Akkiraz, mevcut yönetim kadrosuyla artık aynı hedefte yürümek istemediğinin altını çizdi.